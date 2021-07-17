وصفة رهيبة لأزالة شعر الوجه والجسم ليلة العيد من الجذور بدون سويت ولا شفرات

وصفة لإزالة شعر الوجه والجسم مجربة ومضمونة ، الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة طبيعية وغير مؤلمة لإزالة الشعر من الوجه والجسم، ولكن تعددت الوصفات فى هذا المجال فمنها الذى أثبتت فاعليتها ومنها عكس ذلك، وهذه الوصفة التى سنقدمها لكم اليوم مجربة وأيضاً تعمل على تفتيح البشرة فى نفس الوقت، حيث أنها تتكون من مكونات طبيعية وجميعها مفيدة جداً للبشرة وتعمل على إزالة الشعر من الجذور، وطريقة استخدامها سهلة ولا تسبب ألم مثل السويت أو التهابات كما تفعل الشفرات، كما أنها سريعة فى استخدامها فى وقت قصير تخلصك من الشعر الزائد وخصوصاً فى ليلة العيد حيث لا يكون عند السيدات وقت كبير لاستعمال السويت، وسوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير وصفة إزالة الشعر من الوجه والجسم. مكونات وصفة ازالة الشعر من الوجه والجسم مكونات وصفة ازالة الشعر من الوجه والجسم تتكون وصفة ازالة الشعر من الوجه والجسم من مكونات طبيعية وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ملعقة كبيرة من خل التفاح.

بياض حبة من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة العمل والاستخدام طريقة العمل والاستخدام طريقة عمل وصفة إزالة شعر الوجه والجسم سهلة وبسيطة وأيضاً استخدامها سريع ولا يستغرق وقت كبير وهى كمايلي: نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به بياض البيضة ونخفقها جيداً. ثم نضيف عليها ملعقتين من دقيق الحمص ونخلطهم مع بعض كويس جداً. وبعد ذلك نضع عليهم ملعقة المستهلك جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. ونضيف عليهم ملعقة كبيرة من خل التفاح ونمزج الخليط جيداً. وآخر حاجة ونضيف ملعقة صغيرة من الكركم ونقلب جيداً. وبكدا يكون الخليط جاهز للأستخدام ونقوم بتوزيع الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه. ونتركه حتى يجف تماماً وبعد ذلك نقوم بإزالة عن طريق الفرك بلطف عكس اتجاه نمو الشعر. وبعد ذلك نقوم بغسل المكان بالماء الفاتر وننشفه وندهنه بزيت اللوز الحلو أو زيت الورد. فوائد الوصفة تعمل على إزالة الشعر من الجذور وتج. تساعد فى تفتيح وتبييض البشرة. تعمل على إزالة الرؤوس السوداء. وتساعد فى توحيد لون البشرة. الوسوم

وصفة لإزالة شعر الوجه والجسم مجربة ومضمونة ، الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة طبيعية وغير مؤلمة لإزالة الشعر من الوجه والجسم، ولكن تعددت الوصفات فى هذا المجال فمنها الذى أثبتت فاعليتها ومنها عكس ذلك، وهذه الوصفة التى سنقدمها لكم اليوم مجربة وأيضاً تعمل على تفتيح البشرة فى نفس الوقت، حيث أنها تتكون من مكونات طبيعية وجميعها مفيدة جداً للبشرة وتعمل على إزالة الشعر من الجذور، وطريقة استخدامها سهلة ولا تسبب ألم مثل السويت أو التهابات كما تفعل الشفرات، كما أنها سريعة فى استخدامها فى وقت قصير تخلصك من الشعر الزائد وخصوصاً فى ليلة العيد حيث لا يكون عند السيدات وقت كبير لاستعمال السويت، وسوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير وصفة إزالة الشعر من الوجه والجسم. مكونات وصفة ازالة الشعر من الوجه والجسم مكونات وصفة ازالة الشعر من الوجه والجسم تتكون وصفة ازالة الشعر من الوجه والجسم من مكونات طبيعية وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ملعقة كبيرة من خل التفاح.

بياض حبة من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة العمل والاستخدام طريقة العمل والاستخدام طريقة عمل وصفة إزالة شعر الوجه والجسم سهلة وبسيطة وأيضاً استخدامها سريع ولا يستغرق وقت كبير وهى كمايلي: نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به بياض البيضة ونخفقها جيداً. ثم نضيف عليها ملعقتين من دقيق الحمص ونخلطهم مع بعض كويس جداً. وبعد ذلك نضع عليهم ملعقة المستهلك جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. ونضيف عليهم ملعقة كبيرة من خل التفاح ونمزج الخليط جيداً. وآخر حاجة ونضيف ملعقة صغيرة من الكركم ونقلب جيداً. وبكدا يكون الخليط جاهز للأستخدام ونقوم بتوزيع الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه. ونتركه حتى يجف تماماً وبعد ذلك نقوم بإزالة عن طريق الفرك بلطف عكس اتجاه نمو الشعر. وبعد ذلك نقوم بغسل المكان بالماء الفاتر وننشفه وندهنه بزيت اللوز الحلو أو زيت الورد. فوائد الوصفة تعمل على إزالة الشعر من الجذور وتج. تساعد فى تفتيح وتبييض البشرة. تعمل على إزالة الرؤوس السوداء. وتساعد فى توحيد لون البشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة رهيبة لأزالة شعر الوجه والجسم ليلة العيد من الجذور بدون سويت ولا شفرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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