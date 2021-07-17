اختبارات سريعة تتأكدي بيهم من صحتك

المتخصصين بينصحوا بعمل فحص ذاتي كل فترة لبعض المشاكل الصحية ، وفي اكتر من اختبار سريع تقدري تعمليهم بنفسك بسهولة لتقييم حالة جسمك ، واللي هتساعدك على تحديد التغييرات الصغيرة اللي هتقولك انك المفروض تروحي لدكتور متخصص ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة اختبارات سريعة للتأكد من صحتك.
اختبارات سريعة للتأكد من صحتك:
1- النظر:
الاختبار ده بيساعد على تحديد التنكس البقعي ، وهي حالة بتخلي النظر اضعف ، والتنكس البقعي بيظهر دايما بين الاشخاص اللي سنهم بيزيد عن 50 سنة ، والمشكلة دي ممكن تتطور بسرعة كبيرة وتأدي للعمى الكامل.
الاختبار لازم يتعمل في غرفة اضاءتها قوية جدا ، حطي الصورة دي بحجم 14 ل 16 بوصة قدام عينيكي من غير ما تميلي راسك قدام او للجنب ، ولا تحديق بالعين.
غطي عين واحدة بايدك ، وبصي للنقطة من غير ما ترمشي لمدة 10 ثواني ، واعملي نفس الحركة مع العين التانية.
لو شوفتي كل الخطوط خالية من اي تشوهات او اعوجاج او بقع رمادي ، ده معناه ان شبكية العين صحتها كويسة ، ولكن لو لاحظتي ان الخطوط فيها انحناء بشكل ملحوظ في بعض اجزاء الصورة ، في الحالة دي ضروري تروحي للدكتور.
2- القدرة على التحمل:
– دوري على نبضك وعدي عدد النبضات في الدقيقة.
– اعملي 20 تمرين سكوات.
– وعدي النبضات مرة تانية.
لو عدد النبضات زادت او انخفضت كتير ، ممكن انه يكون نظام القلب والاوعية الدموية عندك ضعيف ، ومحتاجة تروحي زيارة للدكتور عشان تتأكدي لو عندك اي حالة مرضية ولا لا.
– اطلعي للدور الرابع ، من غير جري ، بس اطلعي السلم بطريقة عادية ، امشي بهدوء ولكن مش ببطء.
– بعدها عدي النبضات في الدقيقة.
لو نبضك وصل لحوالي 120 نبضة في الدقيقة ، كده انتي صحتك تمام ، اما لو نبضك زاد عن 120 نبضة في الدقيقة ، او بدأتي انك تنهجي او تعاني من ألم في الصدر ، يبقى في الحالة دي لازم تروحي للدكتور.
حتى لما تمارسي نشاط بدني مكثف ، لازم معدل ضربات قلبك ميكونش اعلى من الحد الاقصى ، والحد الاقصى بيختلف باختلاف العمر ، اطرحي سنك من 220 ، عشان تعرفي الحد الاقصى ، مثلا 220 – 40 = 180 ، وده معناه ان معدل ضربات القلب المفروض ميكونش اعلى من 180 نبضة في الدقيقة ، وهكذا تحسبي على حسب عمرك.
بالنسبة لكبار السن والاشخاص اللي بيعانوا من امراض القلب مضاعفة الرقم في 0.64 و 0.76 للتمارين المعتدلة و 0.77 و 0.93 للتمارين الشديدة.
على سبيل المثال:
220 – 60 = 160.
160 × 0.64 = 102.
160 × 0.76 = 121.
160 × 0.77 = 123.
160 × 0.93 = 148.
وبناء على ده ، المفروض يكون معدل ضربات قلبك اثناء ممارسة الرياضة البدنية من 102 ل 148 نبضة في الدقيقة ، ده بيعتمد على اللي تعمليه بالظبط.
3- وضع الضهر:
اقفي بشكل مستقيم وطلبي من شخص يراقبك ، لو ضهرك مستدير بدرجة اكبر من 45 درجة او اكتر مع تقدم الوركين للامام ، ده بيشير لانحناء خطير في العمود الفقري وممكن تكوني مصابة بالحداب ، وتقعر العمود الفقري كمان بيشير لوجود خطأ في العمود الفقري ، في الحالة دي ضروري تستشيري دكتور للحصول على التشخيص وعلاج دقيق.
اطلبي من شخص يراقبك او يلقط لك بعض الصور ، استخدمي مسطرة (او اعمليها ببساطة في خيالك) وشكلي خط من شحمة الاذن لعضمة كتفك ، لو الخط مستقيم كده انتي بخير ، اما لو شحمة الاذن ابعد شوية من العضم ، ده معناه انك بتعاني من مشاكل في وضع الضهر.
وفي الوقت الحالي هنلاقي اشخاص كتير عندهم وضع الضهر مدور ، غالبا بيكون سببه نمط الحياة غير المستقر ، وعشان تظبطي وضع الضهر بشكل صحيح ، حاولي تحافظي على استقامة الضهر اثناء الشغل وعند عمل اي تمارين خاصة.
4- الجهاز التنفسي:
الاختبارات دي هتساعدك عى تقييم وظائف الجهاز التنفسي ، والتعرف على توزيع الاكسجين خلال جسمك ، ومعرفة لو عندك اي مشاكل في الدورة الدموية.
اقعدي وخدي كام نفس عميق ، طلعي زفير ، وبعدين خدي نفس عميق واحبسيه ، والافضل انك تمسكي الانف بايديكي ، واستخدمي تايمر عشان تعرفي المدة اللي تقدري تحبسي فيها نفسك ، المفروض متقلش النتيجة الطبيعية للشخص السليم عن 40 ثانية.
5- امراض القلب والرئة:
اعملي صوابعك على شكل حرف J مقلوبة وخلي ضوافرك ضد بعض ، لو شايفة بينهم شكل ماسة صغيرة ، ده معناه ان قلبك واوعيتك صحية تماما.
لو مافيش اي مسافة بين ضوافرك ، دي ممكن تكون علامة على تعجر الاظافر ، وحقيقة ان الصوابع بتبقى سميكة اكتر ده معناه ان الدم لا يحتوي على كمية كافية من الاكسجين ، ونقص الاكسجين ممكن يحصل لاسباب كتير ، على سبيل المثال ، امراض القلب والاوعية الدموية, ومشاكل الرئة, ومشاكل الجهاز الهضمي.
6- السكتة الدماغية والخرف:
الاختبار دي محتاجة فيه لتايمر ، ارفعي الساق بحيث الورك يبقى موازي للارض وشغلي التايمر ، لو قدرتي تثبتي على الوضع ده لمدة 20 دقيقة او اكتر ، ده معناه ان عندك خطر بسيط جدا للاصابة بسكتة دماغية او الاصابة بالخرف ، والعكس صحيح ، لو بتلاقي صعوبة في الحفاظ على التوازن في واحدة من الساقين ، ده ممكن يبقى اشارة لوجود مشاكل في اوعية الدماغ.
7- فقر الدم (الانيميا):
اقفي قدام المرايا واسحبي جفنك السفلي لتحت ، لو لقيتي لونه وردي كده يبقى كل حاجة تمام عندك ، لو بتعاني من فقر الدم ، هتلاقي اللون وردي باهت او حتى مصفر ، وفقر الدم بيحصل بسبب نقص الهيموجلوبين وده معناه ان العضلات وانسجة الجسم مش بيوصلها اكسجين كفاية ومش بتشتغل بنسبة 100% لو لاحظتي ان لونك شاحب, او بتتعبي بسرعة, او بتتنفسي بصعوبة ، في الحالة دي ضروري تروحي للدكتور.
8- عدم التوازن الهرموني ونقص العناصر الدقيقة:
تساقط الشعر يعتبر عملية طبيعية ، وحسب كلام الدكاترة والمتخصصين ان الطبيعي الشخص بيفقد من 50 – 100 شعرة يوميا ، ومافيش داعي للقلق في الحالة دي ، ولكن عشان تعرفي امتى تقلقي ، ممكن تعملي اختبار بسيط.
لازم يكون شعرك جاف ونضيف ، خدي خصلة صغيرة من الشعر واسحبيها ، بس متسحبيش بقوة ، لو لقيتي من 2 – 3 شعرات في ايدك ، ده يعتبر طبيعي تماما ، اما لو لقيتي اكتر من كده يبقى لازم تزوري اخصائي.
ممكن يكون في اسباب كتير لتساقط الشعر منها الاجهاد, سوء النضافة, او المشاكل الصحية الخطيرة ، وغالبا الشعر بيبقى خفيف بسبب عدم التوازن الهرموني او نقص المغذيات ، والاعراض دي المفروض مايتمش تجاهلها.
9- متلازمة النفق الرسغي:
الاختبار ده ممكن يكشف مشكلة النفق الرسغي للاشخاص اللي بيشتغلوا في المكاتب, الفنانين, سائقي الدراجات.
ارفعي ايديكي لفوق بحيث يكونوا الساعدين موازيين للوجه ، وحاولي توصلي لقاعدة راحة ايديكي باطراف صوابعك ، لو قدرتي تعملي ده لمدة من 1 – 2 دقيقة ، كده انتي تمام ، ولكن لو بتعاني من وخز او تنميل او الم في المعصمين او صوابعك ، دي ممكن تكون علامة على متلازمة النفق الرسغي.
متلازمة النفق الرسغي بتظهر لما الانسجة بتضغط على العصب المتوسط ، ساعتها هتحسي بزيادة الالم والتخدير.
10- مرض السكر:
عشان تعملي الاختبار ده انتي محتاجة مساعدة ، خلي الشخص اللي معاكي يجيب قلم رصاص بممحاه ، خليه يلمس قدمك واصابع قدمك بالطرف الحاد للقلم الرصاص ، وبالممحاه بالتبادل ، وشوفي هل هتقدري تحددي اي جنب لمسك من القلم الرصاص من غير ما تبصي.
لو مش بتحسي باللمس بشكل كامل ، ده معناه ان النهايات العصبيية في قدمك مش شغالة بشكل صحيح ، والحساسية المنخفضة دي ممكن تبقى مؤشر لمرض السكر.
11- مشاكل الشرايين:
نامي على الارض على ضهرك ، وارفعي القدم بزاوية 45 درجة واثبتي على الوضع ده كام دقيقة ، وقيمي لون قدمك ، القدم والصوابع اللي لونها شاحب (بيضا تقريبا) بتشير لضعف شديد في الدورة الدموية ، وتقدري تلاحظي تغيير اللون في رجل واحدة او في الاتنين.
الشرايين الطرفية بتوصل الدم للاطراف ، ولما الشرايين بتتسد ، العضلات مش بيوصلها كمية كافية من الاكسجين وهتظهر اعراض مزعجة زي التنميل والالم وغيرها ، والحالة دي اسمها بمرض الشريان المحيطي ، وبيكون صعب ملاحظة الاعراض في البداية ، ولو سبتيها من غير علاج ، ومرض الشرايين المحيطية ممكن انه يأدي لنوبة قلبية وسكتة دماغية.
12- السمع:
عشان تعملي الاختبار ده محتاجة غرفة تكون هادية ، حطي ايدك على مسافة قريبة من اذنك وافركي صوابعك مع بعض ، وشوفي هل سامعة الصوت؟ بعدها ابعدي ايدك عن اذنك بقدر الامكان وافركي صوابعك مع بعض مرة تانية ، هل لسه سامعة الصوت؟ لو الاجابه اه يبقى كده سمعك تمام ، ومتنسيش تعملي نفس الحركة للاذن التانية.
13- الاستعداد للاصابة بأمرض القلب والاوعية الدموية:
عشان تعملي الاختبار ده لازم تكوني بره البيت ، واطلعي سلم من 8 – 12 خطوة وانتي طالعة غني اغنية او اتكلمي في التليفون او اقري اي حاجة ، اهم حاجة انك تتكلمي ، لو حسيتي بخفقان في القلب ومش قادرة تتنفسي كويس ، ده معناه ان نظام القلب والاوعية الدموية والرئتين مش بيقدروا يتعاملوا مع النشاط البدني.
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