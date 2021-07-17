تشيز كيك اللوتس اللذيذة بأبسط طريقة ممكن تجربوها وزى المحلات

تشيز كيك اللوتس من أنواع الحلويات الباردة الجميلة جداً، و التى تكثر التساؤلات عن طريقة عملها بشكل ناجح ومميز، وهى من الحلويات التى تصنع من الجبنة والكثير من الناس عندما يسمعون أنها تتكون من الجبنة يصبح هناك تساؤل كيف أنها حلويات وبها جبنة، ولكن عندما يجربون أكلها يحبون طعمها كثيراً خصوصاً وأنها تتكون من بسكويت الشاى اللذيذ وزبدة اللوتس الدسمة الجميلة والكريمة، وتكون على شكل طبقات ألوانها جذابة مما يعطيها الشكل المميز الجميل، لذلك يقبل معظم الناس على اكلها للاستمتاع بالطعم والنكهة الرائعة، وسوف نعرفك اليوم على كيفية عملها فى المنزل، وسوف نعرض عليكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير تشيز كيك اللوتس بالتفصيل. مكونات تشيز كيك اللوتس مكونات تشيز كيك اللوتس تتكون تشيز كيك اللوتس من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ١١/٢ كوب من بسكويت الشاى المطحون.

١/٢ كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من القشطة.

٢١/٢ كوب من الجبنة الكريمة.

٣ ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

كوب من كريمة الحلويات السائلة.

٤ ملعقة كبيرة من زبدة اللوتس. للتزيين زبدة لوتس مذابة. طريقة الاعداد والتجهيز نحضر مطحنة الخلاط أو الكبة ونقوم يطحن البسكويت جيداً. ثم نقوم بإحضار وعاء ونضع به البسكويت المطحون ونضيف إليه الزبدة المذابة. ونخلطهم مع بعض جيداً باليد حتى تتداخل الزبدة مع البسكويت تماماً. وبعد ذلك نضيف ملعقة القشطة ونخلط حتى تتداخل مع المكونات السابقة جيداً حتى نحصل على القوام المناسب. ثم نحضر قالب الكيك الذى يفتح ويقفل ونضع ورقة زبدة. ونسكب خليط البسكويت فى القالب ونوزعه ونرصه جيداً. ونحضر كوب ونضغط على البسكويت فى القالب كويس جداً. ونحضر وعاء آخر ونضع به الجبنة الكريمي ونخفقها بالمضرب الكهربائى جيداً ثم نضيف كوب كريمة الحلويات ونخفقهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط كثيفاً. وبعد ذلك نضيف زبدة اللوتس والسكر البودرة وندخلهم مع بعض بالملعقة ثم نخفقهم بالمضرب الكهربائى جيداً. ثم نقوم بإضافة الخليط فوق البسكويت فى القالب ونوزعه جيداً. وبعد كده ندخله الثلاجة لمدة ٥ ساعات على الأقل حتى يتماسك. ثم نخرجه من الثلاجة ونحرر القالب من الجوانب ونفتح القالب. وبعد ذلك نزينها بزبدة اللوتس المذابة من فوق ونوزعها على الوجه. وبكده تكون جاهزة للتقديم وبالف صحة وعافية. طريقة الاعداد والتجهيز الوسوم

تشيز كيك اللوتس من أنواع الحلويات الباردة الجميلة جداً، و التى تكثر التساؤلات عن طريقة عملها بشكل ناجح ومميز، وهى من الحلويات التى تصنع من الجبنة والكثير من الناس عندما يسمعون أنها تتكون من الجبنة يصبح هناك تساؤل كيف أنها حلويات وبها جبنة، ولكن عندما يجربون أكلها يحبون طعمها كثيراً خصوصاً وأنها تتكون من بسكويت الشاى اللذيذ وزبدة اللوتس الدسمة الجميلة والكريمة، وتكون على شكل طبقات ألوانها جذابة مما يعطيها الشكل المميز الجميل، لذلك يقبل معظم الناس على اكلها للاستمتاع بالطعم والنكهة الرائعة، وسوف نعرفك اليوم على كيفية عملها فى المنزل، وسوف نعرض عليكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير تشيز كيك اللوتس بالتفصيل. مكونات تشيز كيك اللوتس مكونات تشيز كيك اللوتس تتكون تشيز كيك اللوتس من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ١١/٢ كوب من بسكويت الشاى المطحون.

١/٢ كوب من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من القشطة.

٢١/٢ كوب من الجبنة الكريمة.

٣ ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

كوب من كريمة الحلويات السائلة.

٤ ملعقة كبيرة من زبدة اللوتس. للتزيين زبدة لوتس مذابة. طريقة الاعداد والتجهيز نحضر مطحنة الخلاط أو الكبة ونقوم يطحن البسكويت جيداً. ثم نقوم بإحضار وعاء ونضع به البسكويت المطحون ونضيف إليه الزبدة المذابة. ونخلطهم مع بعض جيداً باليد حتى تتداخل الزبدة مع البسكويت تماماً. وبعد ذلك نضيف ملعقة القشطة ونخلط حتى تتداخل مع المكونات السابقة جيداً حتى نحصل على القوام المناسب. ثم نحضر قالب الكيك الذى يفتح ويقفل ونضع ورقة زبدة. ونسكب خليط البسكويت فى القالب ونوزعه ونرصه جيداً. ونحضر كوب ونضغط على البسكويت فى القالب كويس جداً. ونحضر وعاء آخر ونضع به الجبنة الكريمي ونخفقها بالمضرب الكهربائى جيداً ثم نضيف كوب كريمة الحلويات ونخفقهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط كثيفاً. وبعد ذلك نضيف زبدة اللوتس والسكر البودرة وندخلهم مع بعض بالملعقة ثم نخفقهم بالمضرب الكهربائى جيداً. ثم نقوم بإضافة الخليط فوق البسكويت فى القالب ونوزعه جيداً. وبعد كده ندخله الثلاجة لمدة ٥ ساعات على الأقل حتى يتماسك. ثم نخرجه من الثلاجة ونحرر القالب من الجوانب ونفتح القالب. وبعد ذلك نزينها بزبدة اللوتس المذابة من فوق ونوزعها على الوجه. وبكده تكون جاهزة للتقديم وبالف صحة وعافية. طريقة الاعداد والتجهيز

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