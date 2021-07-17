أسرار تحضير الكريب الفرنسي الأصلي حلو وحادق بمذاق رائع في المنزل

لا يُدرك الأشخاص محبي الوجبات السريعة مثل الكريب أن الكريب في الأصل وجبة فرنسية أنتقلت إلي الدول العربية عبر جسر الثقافة المتداول بين الدول ولكن لا شك أن العرب قاموا بتطوير الكريب بشكل كبير حتى أنه عندما أنتقل إلينا لأول مرة لم يكن كما يبدو الآن بل كان ضمن الحلويات ولكن الدول العربية قاموا باستخدام الكريب ضمن الوجبات السريعة وليس الحلويات عن طريق التعديل في طريقة تحضير العجينة وكذلك الحشوة الداخلية بدلاً من حشو الكريب بالشوكولاتة والمكسرات نقوم بحشوة باللحوم المختلفة، ينال الكريب شعبية كبيرة في جميع المجتمعات وتقوم الأمهات بتجربة تحضير الكريب في المنزل ولكن لسبب ما لم يكن مثل الجاهز الأمر الذي جعل الأمهات تقوم بالبحث عن طريقة تحضير الكريب ونقدم لكم طريقة تحضير الكريب بالطريقة الفرنسية الأصلية اليوم من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الكريب الفرنسي طريقة تحضير الكريب الفرنسي المكونات: كأس من الحليب كامل الدسم، ويمكن استخدام خالي الدسم في حالات السمنة.

كأس من الدقيق.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا السائلة.

ثلاث وحدات من البيض متوسط الحجم.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة الناعمة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نبدأ بالمكونات السائلة بإخفاق البيض أولاً حتى يصبح البياض مع الصغار مزيج واحد وإضافة الفانيليا السائلة مع رشة ملح وملعقة من السكر وإخفاقهم أيضاً بالمضرب اليدوي. سكب باقي المكونات إلي خليط البيض وضع الدقيق الناعم ثم الحليب ببطئ ويمكن أن يتم إضافة نصف الكمية من الدقيق والحليب أيضاً بحيث يتم عجنهم ومزجهم بشكل جيد، بمعني استخدام طريقة العجن بالتناوب حتى تنفذ كمية الدقيق والحليب وتساعد هذه الطريقة على عدم تكون تكتلات أثناء العجن. يتم الإستمرار في الإخفاق والعجن حتى تصبح العجينة ناعمة وسائلة. تسخين المقلاة ثم صب كمية من الخليط وتشكيلها بشكل دائري على درجة حرارة هادئة وعندما تنضج من الأسفل نقوم بتقليب الخبز على الجهة الثانية. تجهيز الحشوة الخاصه بالكريب إذا كنت ترغب بأن يكون الكريب ضمن الحلويات يمكنك حشو الكريب بالشوكولاتة النوتيلا أو بعض الفواكه مثل الموز والفراولة، أما إذا كان لديك رغبة في تحضيره كوجبة يمكن الإنتقال على حشوة البطاطس المقلية الطازجة أو قطع دجاج البانية والفراخ وغيرهم. طريقة التحضير: الوسوم

لا يُدرك الأشخاص محبي الوجبات السريعة مثل الكريب أن الكريب في الأصل وجبة فرنسية أنتقلت إلي الدول العربية عبر جسر الثقافة المتداول بين الدول ولكن لا شك أن العرب قاموا بتطوير الكريب بشكل كبير حتى أنه عندما أنتقل إلينا لأول مرة لم يكن كما يبدو الآن بل كان ضمن الحلويات ولكن الدول العربية قاموا باستخدام الكريب ضمن الوجبات السريعة وليس الحلويات عن طريق التعديل في طريقة تحضير العجينة وكذلك الحشوة الداخلية بدلاً من حشو الكريب بالشوكولاتة والمكسرات نقوم بحشوة باللحوم المختلفة، ينال الكريب شعبية كبيرة في جميع المجتمعات وتقوم الأمهات بتجربة تحضير الكريب في المنزل ولكن لسبب ما لم يكن مثل الجاهز الأمر الذي جعل الأمهات تقوم بالبحث عن طريقة تحضير الكريب ونقدم لكم طريقة تحضير الكريب بالطريقة الفرنسية الأصلية اليوم من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الكريب الفرنسي طريقة تحضير الكريب الفرنسي المكونات: كأس من الحليب كامل الدسم، ويمكن استخدام خالي الدسم في حالات السمنة.

كأس من الدقيق.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا السائلة.

ثلاث وحدات من البيض متوسط الحجم.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة الناعمة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نبدأ بالمكونات السائلة بإخفاق البيض أولاً حتى يصبح البياض مع الصغار مزيج واحد وإضافة الفانيليا السائلة مع رشة ملح وملعقة من السكر وإخفاقهم أيضاً بالمضرب اليدوي. سكب باقي المكونات إلي خليط البيض وضع الدقيق الناعم ثم الحليب ببطئ ويمكن أن يتم إضافة نصف الكمية من الدقيق والحليب أيضاً بحيث يتم عجنهم ومزجهم بشكل جيد، بمعني استخدام طريقة العجن بالتناوب حتى تنفذ كمية الدقيق والحليب وتساعد هذه الطريقة على عدم تكون تكتلات أثناء العجن. يتم الإستمرار في الإخفاق والعجن حتى تصبح العجينة ناعمة وسائلة. تسخين المقلاة ثم صب كمية من الخليط وتشكيلها بشكل دائري على درجة حرارة هادئة وعندما تنضج من الأسفل نقوم بتقليب الخبز على الجهة الثانية. تجهيز الحشوة الخاصه بالكريب إذا كنت ترغب بأن يكون الكريب ضمن الحلويات يمكنك حشو الكريب بالشوكولاتة النوتيلا أو بعض الفواكه مثل الموز والفراولة، أما إذا كان لديك رغبة في تحضيره كوجبة يمكن الإنتقال على حشوة البطاطس المقلية الطازجة أو قطع دجاج البانية والفراخ وغيرهم. طريقة التحضير:

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