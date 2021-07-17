وصفة كريم البانثينول لفرد الشعر وتنعيمه وجعلة كالحرير

اللجوء للبروتين الكيميائي وفرد الشعر في فترات الإقبال على حفل الزفاف بالنسبة للفتيات هو من الأمور الشائعة في الدول العربية خاصةً الفتيات أصحاب الشعر المجعد الجاف، حيث يعتبر نوع ذلك الشعر أكثر أنواع الشعر التي تحتاج إلي عناية مكثفة ويعتبر وقت الفتاة في تلك الفترة قليل لذلك يعتبر الفرد من الأمور التي تسهل الوقت ولكن الآثار الجانبية فيما بعد تجعله غير مرغوب بالنسبة للبعض حيث يؤثر على صحة الشعر بشكل سلبي ويعمل على هيشان الشعر في بداية نمو الشعر مرة أخري، لذلك يعتبر البروتين من الأمور المستبعدة في تلك الفترة وتبحث الكثير من السيدات والفتيات عن حلول بديلة لفرد الشعر ولا يعتبر الأمر مثير للقلق يوجد بديل لكل شيء وهو كريم البانثينول الذي يعتبر متعدد الفوائد للجسم والبشرة وكذلك لفرد الشعر، أصبح كريم البانثينول في الفترة الأخيرة بمثابة بروتين طبي لفرد الشعر ونقدم لكم اليوم وصفة كريم البانثينول لتنعيم وفرد الشعر من خلال هذا المقال. وصفة البانثينول لتنعيم وفرد الشعر وصفة البانثينول لتنعيم وفرد الشعر المكونات: ملعقتين كبيرتين من كريم البانثينول.

ملعقتين صغيرتين من زيت جوز كريمي أو سائل حسب المتوفر. طريقة التحضير والاستخدام: تحضير طبق صغير لخلط المكونات به ثم نضع زيت الزيتون بالإضافة إلي كريم البانثينول ثم نقلب المكونات معاً. كلما كانت كمية كريم البانثينول أكثر من كمية زيت الزيتون حتى يستطيع معالجة التلف وإظهار أفضل النتائج. غسل الشعر جيداً وفرك فروة الرأس جيداً قبل تطبيق الوصفة وعدم وضع أيّ زيوت للشعر وتجفيف الشعر جيداً. نضع الكريم السابق على الشعر الجاف على جميع الاتجاهات ثم وضع غلاف بلاستيك ونتركه عدد ساعات كافي ويمكن النوم به لساعات الليل. غسل الشعر بالشامبو المناسب للشعر وتجفيفه ونلاحظ فرد الشعر من الجذور بشكل أفضل مما هو عليه، يجب تكرار تلك الوصفة حوالي مرة كل أسبوع للحصول على نتائج دائمة وليست مجرد نتائج مؤقتة. يمكن وضع باقي وصفة الكريم في الثلاجة ولكن لا يفضل أن تبقي لفترة طويلة، ويفضل أن يتم تحضير الوصفة بكمية مناسبة للشعر وليس كمية أكثر. طريقة التحضير والاستخدام: الوسوم

اللجوء للبروتين الكيميائي وفرد الشعر في فترات الإقبال على حفل الزفاف بالنسبة للفتيات هو من الأمور الشائعة في الدول العربية خاصةً الفتيات أصحاب الشعر المجعد الجاف، حيث يعتبر نوع ذلك الشعر أكثر أنواع الشعر التي تحتاج إلي عناية مكثفة ويعتبر وقت الفتاة في تلك الفترة قليل لذلك يعتبر الفرد من الأمور التي تسهل الوقت ولكن الآثار الجانبية فيما بعد تجعله غير مرغوب بالنسبة للبعض حيث يؤثر على صحة الشعر بشكل سلبي ويعمل على هيشان الشعر في بداية نمو الشعر مرة أخري، لذلك يعتبر البروتين من الأمور المستبعدة في تلك الفترة وتبحث الكثير من السيدات والفتيات عن حلول بديلة لفرد الشعر ولا يعتبر الأمر مثير للقلق يوجد بديل لكل شيء وهو كريم البانثينول الذي يعتبر متعدد الفوائد للجسم والبشرة وكذلك لفرد الشعر، أصبح كريم البانثينول في الفترة الأخيرة بمثابة بروتين طبي لفرد الشعر ونقدم لكم اليوم وصفة كريم البانثينول لتنعيم وفرد الشعر من خلال هذا المقال. وصفة البانثينول لتنعيم وفرد الشعر وصفة البانثينول لتنعيم وفرد الشعر المكونات: ملعقتين كبيرتين من كريم البانثينول.

ملعقتين صغيرتين من زيت جوز كريمي أو سائل حسب المتوفر. طريقة التحضير والاستخدام: تحضير طبق صغير لخلط المكونات به ثم نضع زيت الزيتون بالإضافة إلي كريم البانثينول ثم نقلب المكونات معاً. كلما كانت كمية كريم البانثينول أكثر من كمية زيت الزيتون حتى يستطيع معالجة التلف وإظهار أفضل النتائج. غسل الشعر جيداً وفرك فروة الرأس جيداً قبل تطبيق الوصفة وعدم وضع أيّ زيوت للشعر وتجفيف الشعر جيداً. نضع الكريم السابق على الشعر الجاف على جميع الاتجاهات ثم وضع غلاف بلاستيك ونتركه عدد ساعات كافي ويمكن النوم به لساعات الليل. غسل الشعر بالشامبو المناسب للشعر وتجفيفه ونلاحظ فرد الشعر من الجذور بشكل أفضل مما هو عليه، يجب تكرار تلك الوصفة حوالي مرة كل أسبوع للحصول على نتائج دائمة وليست مجرد نتائج مؤقتة. يمكن وضع باقي وصفة الكريم في الثلاجة ولكن لا يفضل أن تبقي لفترة طويلة، ويفضل أن يتم تحضير الوصفة بكمية مناسبة للشعر وليس كمية أكثر. طريقة التحضير والاستخدام:

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