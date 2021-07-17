سر مفعول كريم النشا والكركم لتبييض وشد الوجه وإزالة التجاعيد بلا عودة مهما كان عمرك

عندما يتقدم الانسان في العمر يحدث تغير كبير للبشرة وتبدأ بظهور علامات التجاعيد كما أن التعرض المستمر لأشعة الشمس يجعل البشرة داكنة، وبسبب ذلك يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام المنتجات التجميلية التي تساعد في الحصول على بشرة بيضاء نقية وخالية من التجاعيد، ولكن البعض يفضل استخدام وصفات طبيعية حتى لا يحدث أضرار للبشرة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم النشا والكركم لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد فتابعونا. طريقة عمل كريم النشا والكركم لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد نقوم بخلطة ملعقة من النشا مع ملعقة من الكركم ثم نقوم بعجن المكونات بالقليل من ماء الورد ونقلب جيدا للحصول على عجينة سهلة الفرد.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء. ماسك النشا والحليب والكركم نقوم بخلط ملعقة من النشا مع ملعقة من الكركم ثم نضيف ملعقة من الحليب مع كمية قليلة من الماء ونعجن المكونات جيدا حتى نحصل على قوام شبه سائل.

ثم نقوم بفرد هذا الماسك على الوجه ونتركه لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء يكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا من أجل الحصول على بشرة أكثر نضارة وجمال. الزبادي والكركم لبشرة نضرة نقوم بخلط نصف ملعقة من الكركم مع ملعقة صغيرة من الزبادي ثم نضيف ملعقة صغيرة من خل التفاح مع قطرات من زيت الليمون.

قبل وضع هذا الخليط على الوجه نقوم بتنظيف الوجه جيدا للتخلص من الأوساخ والجراثيم الذي توجد على البشرة بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة أكثر نضارة وجمال وهو أيضا يقوم بترطيب البشرة. فوائد كريم النشا والكركم يقوم بتوحيد لون البشرة ويرطب الجلد ويجعله أكثر نعومة ولمعان.

يساعد في التخلص من بقايا الجلد الميت ويقوم بتجديد خلايا البشرة.

يقوم بتعزيز صحة البشرة ويمنع ظهور التجاعيد لأنه يحتوي على فيتامين c.

يقلل من التهاب البشرة ويساعد على إخفاء علامات الحساسية. طريقة عمل كريم النشا والكركم لتبييض الوجه وإزالة التجاعيدماسك النشا والحليب والكركمالزبادي والكركم لبشرة نضرةفوائد كريم النشا والكركم الوسوم

عندما يتقدم الانسان في العمر يحدث تغير كبير للبشرة وتبدأ بظهور علامات التجاعيد كما أن التعرض المستمر لأشعة الشمس يجعل البشرة داكنة، وبسبب ذلك يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام المنتجات التجميلية التي تساعد في الحصول على بشرة بيضاء نقية وخالية من التجاعيد، ولكن البعض يفضل استخدام وصفات طبيعية حتى لا يحدث أضرار للبشرة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم النشا والكركم لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد فتابعونا. طريقة عمل كريم النشا والكركم لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد نقوم بخلطة ملعقة من النشا مع ملعقة من الكركم ثم نقوم بعجن المكونات بالقليل من ماء الورد ونقلب جيدا للحصول على عجينة سهلة الفرد.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء. ماسك النشا والحليب والكركم نقوم بخلط ملعقة من النشا مع ملعقة من الكركم ثم نضيف ملعقة من الحليب مع كمية قليلة من الماء ونعجن المكونات جيدا حتى نحصل على قوام شبه سائل.

ثم نقوم بفرد هذا الماسك على الوجه ونتركه لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء يكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا من أجل الحصول على بشرة أكثر نضارة وجمال. الزبادي والكركم لبشرة نضرة نقوم بخلط نصف ملعقة من الكركم مع ملعقة صغيرة من الزبادي ثم نضيف ملعقة صغيرة من خل التفاح مع قطرات من زيت الليمون.

قبل وضع هذا الخليط على الوجه نقوم بتنظيف الوجه جيدا للتخلص من الأوساخ والجراثيم الذي توجد على البشرة بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة أكثر نضارة وجمال وهو أيضا يقوم بترطيب البشرة. فوائد كريم النشا والكركم يقوم بتوحيد لون البشرة ويرطب الجلد ويجعله أكثر نعومة ولمعان.

يساعد في التخلص من بقايا الجلد الميت ويقوم بتجديد خلايا البشرة.

يقوم بتعزيز صحة البشرة ويمنع ظهور التجاعيد لأنه يحتوي على فيتامين c.

يقلل من التهاب البشرة ويساعد على إخفاء علامات الحساسية. طريقة عمل كريم النشا والكركم لتبييض الوجه وإزالة التجاعيدماسك النشا والحليب والكركمالزبادي والكركم لبشرة نضرةفوائد كريم النشا والكركم

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