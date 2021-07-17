بكيس حنة طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح في المنزل غيري لون شعرك واخفي الشيب

في الوقت الحالي معظم الفتيات ترغب بصبغ شعرهم بعيدا عن الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية، وذلك من أجل الظهور بشكل مستمر بإطلاله مختلفة ومميزة دائما، ويمكنك الآن الحصول على اللون الذي ترغبين بالحصول عليه بكل سهولة من خلال بعض الوصفات الطبيعية التي تقوم بتغذية الشعر وتجعله أكثر صحة وجمال، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح في المنزل فتابعونا. أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح في المنزل أحضري وعاء وضعي به عبوة حليب جوز الهند الأصلي ثم ضيفي 150 جرام من الحنة مع عصير ليمونة، ويتم تقليب جميع المكونات جيدا للحصول على عجينة سميكة ثم يغطي ويترك لمدة ليلة كاملة.

وفي الصباح قومي بتقسيم الشعر إلى نصفين وقومي بصبغ الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف حتى الانتهاء من جميع الأجزاء ثم قومي بارتداء كيس بلاستيكي واتركيها لمدة 6 ساعات.

بعد ذلك يغسل الشعر بالماء البارد جيدا للتخلص من بقايا الحنة التي توجد في الشعر، ومن الأفضل عدم غسله بشامبو لمدة يومين. طريقة أخري لصبغ الشعر باللون البني الفاتح نحضر وعاء ونضع به 2 ملعقة كبيرة من القهوة ثم نضيف نصف كوب من الماء، ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات وضعي 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو مع التقليب المستمر حتى لا يحدث تكتلات.

ثم نقوم بوضع بيضة على المكونات السابقة مع 2 ملعقة كبيرة من الحنة وعصير نصف ليمونة ونقلب جميع المكونات ثم نضيف ملعقة كبيرة من جل الأكسجين.

بعد عجن جميع المكونات السابقة جيدا والحصول على مزيج متجانس نقوم بتغطية الوعاء، ونتركه جانبا لمدة 30 دقيقة ثم قومي بغسل الشعر جيدا للتخلص من الأوساخ والأتربة العالقة به.

يجب عدم وضع كريم أو زيت على الشعر جيدا ثم يجفف الشعر تماما باستخدام استشوار أو في الهواء الطلق، وبعد ذلك قومي بوضع هذا المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف.

ثم يترك لمدة 3 ساعات وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء البارد جيدا، ومن الأفضل غسل الشعر بالماء والبلسم فقط هذه الوصفة تساعدك في الحصول على لون بني فاتح وتقوم أيضا بتغذية الشعر وتجعله ناعم ولامع. أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح في المنزلطريقة أخري لصبغ الشعر باللون البني الفاتح الوسوم

في الوقت الحالي معظم الفتيات ترغب بصبغ شعرهم بعيدا عن الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية، وذلك من أجل الظهور بشكل مستمر بإطلاله مختلفة ومميزة دائما، ويمكنك الآن الحصول على اللون الذي ترغبين بالحصول عليه بكل سهولة من خلال بعض الوصفات الطبيعية التي تقوم بتغذية الشعر وتجعله أكثر صحة وجمال، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح في المنزل فتابعونا. أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح في المنزل أحضري وعاء وضعي به عبوة حليب جوز الهند الأصلي ثم ضيفي 150 جرام من الحنة مع عصير ليمونة، ويتم تقليب جميع المكونات جيدا للحصول على عجينة سميكة ثم يغطي ويترك لمدة ليلة كاملة.

وفي الصباح قومي بتقسيم الشعر إلى نصفين وقومي بصبغ الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف حتى الانتهاء من جميع الأجزاء ثم قومي بارتداء كيس بلاستيكي واتركيها لمدة 6 ساعات.

بعد ذلك يغسل الشعر بالماء البارد جيدا للتخلص من بقايا الحنة التي توجد في الشعر، ومن الأفضل عدم غسله بشامبو لمدة يومين. طريقة أخري لصبغ الشعر باللون البني الفاتح نحضر وعاء ونضع به 2 ملعقة كبيرة من القهوة ثم نضيف نصف كوب من الماء، ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات وضعي 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو مع التقليب المستمر حتى لا يحدث تكتلات.

ثم نقوم بوضع بيضة على المكونات السابقة مع 2 ملعقة كبيرة من الحنة وعصير نصف ليمونة ونقلب جميع المكونات ثم نضيف ملعقة كبيرة من جل الأكسجين.

بعد عجن جميع المكونات السابقة جيدا والحصول على مزيج متجانس نقوم بتغطية الوعاء، ونتركه جانبا لمدة 30 دقيقة ثم قومي بغسل الشعر جيدا للتخلص من الأوساخ والأتربة العالقة به.

يجب عدم وضع كريم أو زيت على الشعر جيدا ثم يجفف الشعر تماما باستخدام استشوار أو في الهواء الطلق، وبعد ذلك قومي بوضع هذا المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف.

ثم يترك لمدة 3 ساعات وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء البارد جيدا، ومن الأفضل غسل الشعر بالماء والبلسم فقط هذه الوصفة تساعدك في الحصول على لون بني فاتح وتقوم أيضا بتغذية الشعر وتجعله ناعم ولامع. أسهل طريقة لعمل صبغة شعر بني فاتح في المنزلطريقة أخري لصبغ الشعر باللون البني الفاتح

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكيس حنة طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح في المنزل غيري لون شعرك واخفي الشيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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