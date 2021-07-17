أشهر أكلات عيد الأضحى طريقة التحضير من وصفة ومعلومة مفيدة للجميع فتة مصرية بالخل والثوم

أشهر أكلات عيد الأضحى المبارك كثيرة ومتعددة ومتنوعة وبعد صلاة العيد وذبح لأضاحي يبدأ الاهتمام والبحث عن أشهى الوجبات وطرق طهي اللحوم الضاني والبقري والجاموسي خلال أيام العيد،ونظرا لكثرة اللحوم تعد ربة المنزل أشهر أكلات عيد الأضحى مثل فتة اللحم بالخل والثوم التي يتم تناولها غلى الإفطار أو في الغداء أو ل أيام عيد الأضحى المبارك وسوف نستعرض الطريقة في المقال من المطبخ المصري وأيضاً كبسة اللحم وبرياني اللحم من المطبخ السعودي والكفتة واللحم المشوي من المطبخ الليبي والكسكسي باللحم من المطبخ المغربي ويشمل الجزائر وتونس والمغرب والعصبان والقداد و الشاورما من المطبخ السوري كثير من أشهر أكلات عيد الأضحى المبارك تزين الموائد أشهى ا لوجبات المطبوخة باستخدام لحوم الأضحية.

وقت ذبح الأضحية

يتم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد وشروق الشمس ويستمر حتى غروب اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة وتسمى أيام الذبح أو النحر وتبدأ من اليوم العاشر حتى الثالث عشر ويطلق عليها أيضاً أيام التشريق أو الرجم ، ويعد الذبح قبل هذه الأوقات أو بعدها يعتبر صدقة وليس تضحية عن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا ونسك بنسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له وليس تضحية “، ويعد ذبح الضحية من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقوم بنفسه بذبح الضحية فمن فعلها أخذ الثواب ومن تركها لا إثم عليه وتم ذكرها في كتاب الله العزيز في سورة الكوثر “إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ”.

أنواع الأضاحي وأشهر أكلات عيد الأضحى المبارك

يعد” الغنم ” من الخرفان الضاني في مقدمة الأضاحي ثم البقر والجاموس والإبل ثم الماعز وهناك شروط ذبح الأضحية:

أن تكون صغيرة السن

ليس بها عيباً كأن تكون عرجاء أومريضة أو خرساء

أن تكون مرفوعة الرأس وليس متدلية إلى أسفل

لايكون جلدها مصاب بتشققات أو جروح أو التهابات

أكلات عيد الأضحى المشهورة الفتة باللحم والخل والثوم

أول أيام عيد الأضحى المبارك وبعد النحر يقوم كثير من المسلمين في مصر والبلاد التي تتبع الدين الإسلامي بتقديم طبق الفتة باللحم الضاني والخل والثوم أحتفالا بقدوم عيد الأضحى المبارك ومن خلال موضوعنا عن مختلف أكلات عيد الأضحى 2021 ثم نتناول طريقة عمل فتة اللحم بالخل والثوم وسوف نتابع نشر وصفات طهي اللحوم المختلفة لتقديمها خلال أيام العيد.

طريقة عمل فتة اللحم بالخل والثوم من وصفة ومعلومة مفيدة للجميع

مقادير الفتة

كيلو من اللحم ضاني أو أي نوع بقري أو جاموسي.

مرق لحم لتر.

بصل مقطع مكعبات صغيرة.

ملح وفلفل.

سمن بلدي فلاحي ملعقتين.

بهازات لحم حب هان -جوز الطيب مستكة أن وجد.

عصير طماطم.

رأس ثوم مهروسة.

خل.

أرز.

طريقة تحضير طبق فتة بالخل والثوم