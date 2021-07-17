أفضل طريقة لعمل صبغه بني عسلي في المنزل في 10دقائق بخطوات بسيطة وسهلة

لنتعرف معا علي صبغه بني للشعر، تبحث اغلب السيدات عن كل ما هو جديد في عالم الصبغات وألوان الشعر، كما يهتم خبراء التجميل بالتعرف على احدث صيحات التجميل والموضة في عالم صبغات الشعر الذي يناسب ألوان الشعر في الشتاء والصيف، ويحظى اللون البني على اهتمام كبير وذلك لكون اغلب مكوناته تأتي من مواد طبيعية وخالية تماما من المواد الكيميائية التي تتسبب في الحاق الضرر بالجلد والبشرة.

صبغه بني

سنتعرف علي أسهل طريقة لعمل الصبغة وتحول الشعر الي لون بني عسلي.

صبغ الشعر باللون البني العسلي يعد من احدث صيحات الموضة التي تحظي على قبول الكثير من هواة التغيير والتجديد.

حيث يضيف اللون البني العسلي بتدرجات ألوانه رونقا جماليا يجعل الوجه اكثر جاذبية وجمالا.

وصفات صبغ الشعر بالون البني العسلي

استخدام صبغات الشعر الكيميائية غالبا ما يؤثر بالسلب على لمعان ونعومة الشعر، وغالبا ما يفقد الشعر حيويته وجماله مع الاستخدام المتكرر للصبغة، لذلك يوصي خبراء التجميل باستخدام الصبغات الطبيعية، كبديل آمنا عن صبغات الشعر الكيميائية والتي يؤثر استخدامها بالسلب على صحة وجمال الشعر.

يمكنك استخدام مقدار ثماني ملاعق من الحنة الطبيعية.

مع أضافه مقدار ربع كوب من خل التفاح وثلاثة ملاعق من شاي البابونج المغلي .

للحصول على افضل النتائج يمكنك خلط المكونات السابقة بمقادير مناسبة وإضافة القليل من بودرة الكاكاو.

وترك الخليط أطول وقت ممكن حتي يتفاعل ويتخمر.

ومع توزيع الخليط على الشعر عليك تغطية الشعر وتركه مدة لا تقل عن ست ساعات تقريبا.

ثم الغسيل والتنظيف للشعر جيدا باستخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر.

الصبغة بالقرفة

استخدام القرفة في صبغ الشعر واحدة من أقوي الوصفات الطبيعية المستخدمة في تلوين الشعر بشكل طبيعي من خلال خلط مقدار مناسب من البلسم المناسب لنوع الشعر مع مقدار مناسب من مسحوق القرفة وعمل عجينة متماسكة القوام ومن ثم التوزيع على الشعر وتركها أطول فترة ممكنة للحصول على درجات اللون المطلوبة.

صبغ الشعر باللون البني العسلي بالصباغات الصناعية

يمكنك الحصول على شعر باللون البني العسل بسهولة من خلال استخدام صبغات تلوين الشعر الصناعية، من خلال اتباع التعليمات والارشادات المدونة وخطوات التحضير الخاصة بتجهيز الصبغة.

يمكنك بكل سهولة الحصول على شعر بني عسلي في المنزل:

قومي أولا بتمشيط شعرك جيداً بعد غسله وتنشيفه وقومي بإحضار الصبغة الصناعية واتبعي الخطوات الموجودة عليها لتحضيرها.

هكذا نكون قدمنا أفضل الطرق لعمل صبغه بني عسلي في البيت بأبسط المكونات المتاحة في المنزل.