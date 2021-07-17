طريقة عمل ماسك بياض البيض والليمون للبشرة الدهنية الغني بالفوائد

ماسك بياض البيض والليمون أحد الوصفات والوسائل الطبيعية للعناية بالبشرة فهناك العديد من أنواع الخضار والأغذية التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية عالية الفائدة ليس فقط للجسم بل والبشرة أيضا ويتغافل الكثير عن طريقة استعمالها بالطرق التي تجعلها تعطي فائدتها للبشرة كالأقنعة والكريمات والصابون الطبيعي وسنتناول فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل ماسك بياض البيض والليمون للبشرة الدهنية.

كما يمكن صنع العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة في المنزل مثل صابونة الخيار لترطيب البشرة وصابونة الليمون للتفتيح وصابونة النعناع وكذلك صابونة الجرجير المفيدة جدا للشعر وتعمل على تكثيفه وغيرها الكثير والكثير.

مكونات ماسك بياض البيض والليمون

ستعرف فيما يلي على المكونات التي يحتوي عليها الماسك وهي كالتالي:

عصير نصف ثمرة ليمون.

بياض بيضة.

طريقة التحضير

تحضير هذا الماسك والماسكات بشكل عام سهل وبسيط وطريقة التحضير كالتالي:

نقوم بخلط كلا من عصير نصف ثمرة الليمون مع بياض البيضة ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

ونقوم بتحضير الماسك قبل الاستعمال.

نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الماسك على الوجه بواسطة فرشاة أو قطنة.

بعد ذلك نقوم بتركه على الوجه لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بعد ذلك بغسل الوجه بالماء الدافئ.

يجب غسل الوجه جيدا قبل وضع الماسك عليه.

ويستحب أن يكون بالماء الدافئ لكي تتفتح المسامات وتزيد فاعلية استخدام الماسك.

عدم الكلام أو تحريك الوجه أثناء تطبيق الماسك على البشرة.

الإتكاء والاسترخاء بعد وضع الماسك على الوجه.

يجب التأكد من عدم وجود أي حساسية من البيض لمن يريد استعمال هذا الماسك.

طريقة الاستعمالبعض الإرشادات أثناء استخدام ماسك بياض البيض والليمونفوائد بياض البيض للبشرة

يحتوي بياض البيض على العديد من الفوائد وهي كالتالي: