طريقة عمل كريم الخيار والنشا الرهيب لوجه أبيض وصافي سيجعلك شابة كأنك في العشرين

يعد كريم الخيار والنشا ، من أفضل أنواع الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة ونضارتها، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المضادة للأكسدة، يحارب هذا الكريم علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، يزيل التجاعيد والأوساخ وخلايا الجلد الميت من البشرة ويمنح البشرة حيوية ونعومة غير عادية، يعمل هذا الخليط علي معالجة أثار حب الشباب والبقع الداكنة والبثور السوداء، للحصول علي بشرة خالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، يجب عليك استخدام هذا النوع من الكريمات لأنها تعطي للبشرة نضارة ورطوبة وحيوية ويزيل الخطوط الدقيقة في الوجه، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم الخيار والنشا الرهيب في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كريم الخيار والنشا

تعرفي من خلال هذا المقال علي أبسط مكونات عمل هذا الكريم الرائع في التفتيح وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من عصير الخيار.

مقدار معلقة صغيرة من النشا.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كريم الخيار والنشا الرهيب في التفتيح وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق صغير الحجم، ونضع به النشا وعصير الخيار، ونمزجهم جيداً حتي تتجانس المكونات جيداً. ثم نضيف لهم عصير الليمون مع التقليب المستمر، حتي تمتزج جميع المكونات وتصبح جاهزة. نقوم بعد ذلك بوضع الخليط في حمام بخار لمدة 10 دقائق، حتي نحصل علي قوام كريمي ممتاز. نأخذ بعد ذلك الخليط ونضع في علبة نظيفة ومحكمة، ونضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل الاستخدام. يوضع من هذا الكريم علي بشرة نظيفة، كل ليلة للحصول علي أفضل النتائج.

أهم فوائد كريم الخيار والنشا للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لهذا الكريم سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-