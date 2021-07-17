طريقه عمل البرجر بصوص الجبن في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير حيث يعد البرجر من الوجبات السريعة التي يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات كما يمكن أن تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل طبق البطاطس الفريسكاس مع كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا كما يمكن أن تقدم بجانب العديد من الوجبات الأخري مثل ساندوتش الشاورما باللحمة المفرومة.

نصف كيلو من اللحم مفرومه ناعم.

ربع ملعقة من البهارات مشكله.

ربع ملعقة من البابريكا.

ملعقة واحدة من الكاتشب.

ربع ملعقة من الثوم بودر.

ربع ملعقة من البصل بودر.

واحد ملعقة من أكليل الجبل فريش.

ملعقة من الفلفل أسود و ملعقة من الملح

واحد حبه بيضه.

2 ملعقة بقسماط ناعم.

جبنه شيدر للبرجر.

عيش كيذر.

خس وطماطم مقطعه شرائح.

بصل احمر شرائح.

مايونيز مع كاتشب.

مسترده حسب الرغبة.

خيار مخلل حسب الرغبة.

صوص الجبنه الشيدر.

نضع اللحمة ونضع عليها البيضة والتوابل والكاتشب وجزء من أكليل الجبل ونقلبهم جيدا.

ناخذ جزء من اللحمة ونشكله بأيدينا أو بالمكينة الخاصة بالبرجر ونشكله إلى دوائر متساويه ف السمك والحجم.

ندخل البرجر لمده عشر دقائق الثلاجة حتى يتماسك قليلا.

نحضر طاسه تيفال ونضع في طبق باقي إكليل الجبل مع شويه زيت وندهن الطاسة بهم ونضع الطاسة علي النار حتى تسخن جيدا.

نضع البرجر في الطاسة على نار متوسطة ونتركها خمس دقائق من كل جهه.

وعند سوها من الجانبين نضع شريحه الجبنه عليه نتركها دقيقتين ثم نأخذها ونضعهم في الخبز الكيذر.

الخبز يكون مدهون مايونيز ومسترده والخس والطماطم والبرجر و صوص الجبنه.

ملعقه من الزبدة الصفراء.

واحد ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشه من الملح.

200 جرام جبنه شيدر احمر.

المقادير المطلوبة لعمل البرجرطريقه تحضير البرجرمقادير عمل صوص الجبنطريقه تحضير صوص الجبن

نقوم بتسخين الزبدة وننزل عليها بالدقيق ونقلبه حتى يذوب ثم نضع علية الحليب ونقلب ونتركه حتى يثقل قوامه ثم نضيف الجبنه واحده واحده ونقلب حتى تسيح تماما.