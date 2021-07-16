تكات عمل بلح الشام الأصلي في المنزل وأسرار تحضيره زي الجاهز تمام نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث يعتبر بلح الشام من أهم الوصفات الشرقية في الحلويات العصرية، والتي يتم تقديمه بنفس الوصفة منذ مئات السنين، ليحافظ على أصالته وطعمه المميز بالنسبة للجميع، ويعتبر ذلك الصنف من أهم أنواع الحلويات التي يتم البحث عنها بشكل كبير للغاية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى تكات عمله وتحضيره في المنزل بكل سهولة وبساطة، وينتج عنه وصفة مميزة مثل المحلات مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، وعلى الرغم من ابتكار وصفات عصرية من بلح الشام، إلا أنه يظل محافظاً على مكانته بالوصفة الأصلية.

طريقة عمل بلح الشام الأصلي في البيت

المكونات

كوبين وربع من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

2 كوب من الماء الفاتر.

5 حبات كبيرة من البيض.

زيت غزير للقلي.

شربات.

فستق للتزيين.

في وعاء جانبي نقوم بتقليب كل من النشا مع الدقيق والملح والسكر جيداً. وفي وعاء على النار نقوم بإضافة الماء وعندما يبدأ في الغليان نبدأ في إضافة المكونات الجافة والتقليب سريعاً حتى تتجانس تماماً وتخلو من أي تكتلات. ترفع من على النار وتترك جانباً لتهدأ قليلاً، وبعدها نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى. التأكد من اختفاء البيضة تماماً قبل إضافة البيضة الأخرى لتجانس مميز للمكونات. إضافة الفانيلا مع الاستمرار في التقليب وهنا تصبح العجينة جاهزة. نقوم بوضعها في كيس الحلواني وتشكيلها في زيت القلي البارد. وعندما ننتهي من الكمية ترفع على النار ويتم تقليبه حتى يصبح لونه ذهبي مميز للغاية. يوضع في الشربات الغزير مع التقليب جيداً حتى يغطى جيداً به. يوضع في طبق التقديم ويرش عليه الفستق الحلبي للتزيين.

ومن الجدير بالذكر أن بلح الشام يعد واحداً من أفضل الحلويات الشرقية المشهورة في العديد من البلاد العربية، ويُذكر أنها تعد من أنواع الحلويات التي يفضلها الصغار والكبار، ويسهل عملها في المنزل، لذا قدمنا تلك الوصفة من موقعنا حتى تتعرفوا على طريقة عملها.