كفتة داوود باشا بالمقادير المضبوطة وطريقة سهلة جدا

يعتبر المنشأ الرئيسي لكفتة داوود باشا هي تركيا ومن ثم وعرفت في جميع الدول العربية ونالت إعجاب الكثير، لما لها من مذاق جذاب فأصبحت من أشهى الأكلات التي نتناولها بصفة خاصة في المناسبات والأفراح ونالت إعجاب الجميع، ويرجع سبب تسمية كفتة داوود باشا بهذا الإسم نسبة إلى سلطان تركيا داوود باشا ومن يومها وعرفت باسمها الحالي، فتعالو معنا لنتعرف على مكونات وطريقة تحضير كفتة داود باشا بالبطاطس والصلصة.مكونات تحضير كفتة داود باشا بالصلصه والبطاطس:
إن مكونات تحضير كفتة داوود باشا متوفرة في جميع البيوت نظرا لبساطتها وأسعارها المنخفضة، ولكي نقوم بتحضير كفتة داوود باشا بالبطاطس والصلصة يجب تجهيز هذه المكونات ألا وهي:
- نصف ملعقة من القرفة.
- كمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.
- نجهز كوبين من الماء، وبصلة كبيرة الحجم، مع ثلاث ثمرات من عصير طماطم.
- نقوم بشراء نصف كيلو جرام من اللحم المفروم، ومرقة الدجاج ومن الممكن الإستغناء عنها.
- نحتاج إلى ملعقتين صغيرتين من بهارات اللحم، مع نصف كوب من الزيت النباتي أو السمن على حسب الرغبة، وملعقتين صغيرتين من صلصة الطماطم.
- نجهز نصف كيلو جرام من البطاطس المقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.
لكي نقوم بتجهيز كفتة داوود باشا بالبطاطس والصلصة يجب علينا إتباع الآتي:
- أولا نقوم بتقشير البصلة وغسلها وفرمها فرما ناعما، ونجهز إناء ونضع فيه البصل المفروم مع جميع البهارات ونقلبها جيدا لحين الحصول على خليط متجانس.
- ثم نقوم بتكوير اللحم المفروم على هيئة كرات متوسطة الحجم.
- نحضر مقلاة ونضع فيها كمية قليلة من الزيت النباتي، ونتركها تسخن قليلا.
- نقوم بوضع كرات اللحم ونتركها لحين حصوله على اللون الذهبى الفاتح.
- نقوم بتقليبها على جميع الجهات.
- نقوم بوضع البطاطس المقطعة وعصير الطماطم وصلصة الطماطم والماء ومكعب مرقة الدجاج، ونقلب جميع المكونات جيدا.
- نتركها على النار لمدة ثلث ساعة أو أكثر لحين التأكد من تسوية اللحم المفروم تماما.
- نطفئ النار ونضعها في طبق التقديم ونتناولها ساخنة مع طبق من الأرز الأبيض.
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يعتبر المنشأ الرئيسي لكفتة داوود باشا هي تركيا ومن ثم وعرفت في جميع الدول العربية ونالت إعجاب الكثير، لما لها من مذاق جذاب فأصبحت من أشهى الأكلات التي نتناولها بصفة خاصة في المناسبات والأفراح ونالت إعجاب الجميع، ويرجع سبب تسمية كفتة داوود باشا بهذا الإسم نسبة إلى سلطان تركيا داوود باشا ومن يومها وعرفت باسمها الحالي، فتعالو معنا لنتعرف على مكونات وطريقة تحضير كفتة داود باشا بالبطاطس والصلصة.مكونات تحضير كفتة داود باشا بالصلصه والبطاطس:
إن مكونات تحضير كفتة داوود باشا متوفرة في جميع البيوت نظرا لبساطتها وأسعارها المنخفضة، ولكي نقوم بتحضير كفتة داوود باشا بالبطاطس والصلصة يجب تجهيز هذه المكونات ألا وهي:
- نصف ملعقة من القرفة.
- كمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.
- نجهز كوبين من الماء، وبصلة كبيرة الحجم، مع ثلاث ثمرات من عصير طماطم.
- نقوم بشراء نصف كيلو جرام من اللحم المفروم، ومرقة الدجاج ومن الممكن الإستغناء عنها.
- نحتاج إلى ملعقتين صغيرتين من بهارات اللحم، مع نصف كوب من الزيت النباتي أو السمن على حسب الرغبة، وملعقتين صغيرتين من صلصة الطماطم.
- نجهز نصف كيلو جرام من البطاطس المقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.
لكي نقوم بتجهيز كفتة داوود باشا بالبطاطس والصلصة يجب علينا إتباع الآتي:
- أولا نقوم بتقشير البصلة وغسلها وفرمها فرما ناعما، ونجهز إناء ونضع فيه البصل المفروم مع جميع البهارات ونقلبها جيدا لحين الحصول على خليط متجانس.
- ثم نقوم بتكوير اللحم المفروم على هيئة كرات متوسطة الحجم.
- نحضر مقلاة ونضع فيها كمية قليلة من الزيت النباتي، ونتركها تسخن قليلا.
- نقوم بوضع كرات اللحم ونتركها لحين حصوله على اللون الذهبى الفاتح.
- نقوم بتقليبها على جميع الجهات.
- نقوم بوضع البطاطس المقطعة وعصير الطماطم وصلصة الطماطم والماء ومكعب مرقة الدجاج، ونقلب جميع المكونات جيدا.
- نتركها على النار لمدة ثلث ساعة أو أكثر لحين التأكد من تسوية اللحم المفروم تماما.
- نطفئ النار ونضعها في طبق التقديم ونتناولها ساخنة مع طبق من الأرز الأبيض.
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