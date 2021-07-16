كفتة داوود باشا بالمقادير المضبوطة وطريقة سهلة جدا

يعتبر المنشأ الرئيسي لكفتة داوود باشا هي تركيا ومن ثم وعرفت في جميع الدول العربية ونالت إعجاب الكثير، لما لها من مذاق جذاب فأصبحت من أشهى الأكلات التي نتناولها بصفة خاصة في المناسبات والأفراح ونالت إعجاب الجميع، ويرجع سبب تسمية كفتة داوود باشا بهذا الإسم نسبة إلى سلطان تركيا داوود باشا ومن يومها وعرفت باسمها الحالي، فتعالو معنا لنتعرف على مكونات وطريقة تحضير كفتة داود باشا بالبطاطس والصلصة.

مكونات تحضير كفتة داود باشا بالصلصه والبطاطس:

إن مكونات تحضير كفتة داوود باشا متوفرة في جميع البيوت نظرا لبساطتها وأسعارها المنخفضة، ولكي نقوم بتحضير كفتة داوود باشا بالبطاطس والصلصة يجب تجهيز هذه المكونات ألا وهي:

نصف ملعقة من القرفة.

كمية من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

نجهز كوبين من الماء، وبصلة كبيرة الحجم، مع ثلاث ثمرات من عصير طماطم.

نقوم بشراء نصف كيلو جرام من اللحم المفروم، ومرقة الدجاج ومن الممكن الإستغناء عنها.

نحتاج إلى ملعقتين صغيرتين من بهارات اللحم، مع نصف كوب من الزيت النباتي أو السمن على حسب الرغبة، وملعقتين صغيرتين من صلصة الطماطم.

نجهز نصف كيلو جرام من البطاطس المقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

كيفية تحضير كفتة داود باشا بالبطاطس والصلصة:

لكي نقوم بتجهيز كفتة داوود باشا بالبطاطس والصلصة يجب علينا إتباع الآتي: