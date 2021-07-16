طريقة عمل عجينة البيتزا بالكوب في 10 دقائق كالمحترفين

البيتزا تعد من أشهر الأطباق في المطابخ الإيطالية، التي يحبها الكبار والصغار، لأنها تتميز بطعم شهي ورائحة لذيذة، ويمكن تحضيرها بحشوات كثيرة ومتنوعة في وقت قصير، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البيتزا بالكوب في 10 دقائق كالمحترفين. طريقة عمل عجينة البيتزا بالكوب طريقة عمل عجينة البيتزا بالكوب مكونات عجينة البيتزا بالكوب كأس كبير ماء فاتر.

10 جرام من الخميرة المجففة.

6 ملاعق صغيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

500 جرام من الطحين المنخول.

نصف ملعقة كبيرة من السكر. طريقة تحضير عجينة البيتزا بالكوب امزجي الخميرة المجففة مع مقدار الطحين، والسكر، والملح جيدا في وعاء مناسب للخلط. ضيفي الماء الفاتر وزيت الزيتون إلى خليط الطحين، ثم اعجني المكونات لبضع دقائق حتى يتكون عجينة ناعمة. بعد ذلك ضعي العجينة في وعاء زجاجي به القليل من الزيت، ثم اغلقي الوعاء بورق نايلون، ثم اتركيه جانبا لمدة 60 دقيقة حتى يتضاعف حجم العجين. قومي بتقسيم العجينة إلى عدة كرات صغيرة، ثم افرديها في الصواني الخاصة بالبيتزا، حتى تصبح عجينة البيتزا جاهز للحشو. طريقة عمل صلصة البيتزا الإيطالية طريقة تحضير عجينة البيتزا بالكوبطريقة عمل صلصة البيتزا الإيطالية مقادير صلصة البيتزا الإيطالية كأس كبير من الطماطم المفرومة.

15 جرام زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

كوب صغير من البصل المهروس.

ربع كوب صغير من الصلصة الجاهزة.

4 ملاعق صغيرة من الريحان المهروس.

20 جرام من الأوريجانو المطحون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من الملح. طريقة تحضير صلصة البيتزا ضعي وعاء حراري على نار هادئة، ثم ضعي به مقدار زيت الزيتون. بعد ذلك ضيفي الثوم ومقدار البصل إلى الوعاء، ثم قلبي المكونات، ثم اتركيها حتى تذبل. ثم اسكبي صلصة الطماطم فوق خليط البصل، ثم ضيفي إليه الفلفل الأسود، والطماطم، والريحان، والملح، والأوريجانو. اتركي الخليط على النار لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج صلصة البيتزا الإيطالية. بعد ذلك اتركي الصلصة جانبا حتى تهدأ. اخفقي الصلصة بواسطة المضرب اليدوي، ثم اسكبي الصلصة في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار هادئة لمدة ربع ساعة. بعد ذلك اتركي الصلصة تبرد، حتى تصبح جاهزة لتحضير البيتزا. طريقة تحضير صلصة البيتزا الوسوم

البيتزا تعد من أشهر الأطباق في المطابخ الإيطالية، التي يحبها الكبار والصغار، لأنها تتميز بطعم شهي ورائحة لذيذة، ويمكن تحضيرها بحشوات كثيرة ومتنوعة في وقت قصير، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البيتزا بالكوب في 10 دقائق كالمحترفين. طريقة عمل عجينة البيتزا بالكوب طريقة عمل عجينة البيتزا بالكوب مكونات عجينة البيتزا بالكوب كأس كبير ماء فاتر.

10 جرام من الخميرة المجففة.

6 ملاعق صغيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

500 جرام من الطحين المنخول.

نصف ملعقة كبيرة من السكر. طريقة تحضير عجينة البيتزا بالكوب امزجي الخميرة المجففة مع مقدار الطحين، والسكر، والملح جيدا في وعاء مناسب للخلط. ضيفي الماء الفاتر وزيت الزيتون إلى خليط الطحين، ثم اعجني المكونات لبضع دقائق حتى يتكون عجينة ناعمة. بعد ذلك ضعي العجينة في وعاء زجاجي به القليل من الزيت، ثم اغلقي الوعاء بورق نايلون، ثم اتركيه جانبا لمدة 60 دقيقة حتى يتضاعف حجم العجين. قومي بتقسيم العجينة إلى عدة كرات صغيرة، ثم افرديها في الصواني الخاصة بالبيتزا، حتى تصبح عجينة البيتزا جاهز للحشو. طريقة عمل صلصة البيتزا الإيطالية طريقة تحضير عجينة البيتزا بالكوبطريقة عمل صلصة البيتزا الإيطالية مقادير صلصة البيتزا الإيطالية كأس كبير من الطماطم المفرومة.

15 جرام زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

كوب صغير من البصل المهروس.

ربع كوب صغير من الصلصة الجاهزة.

4 ملاعق صغيرة من الريحان المهروس.

20 جرام من الأوريجانو المطحون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من الملح. طريقة تحضير صلصة البيتزا ضعي وعاء حراري على نار هادئة، ثم ضعي به مقدار زيت الزيتون. بعد ذلك ضيفي الثوم ومقدار البصل إلى الوعاء، ثم قلبي المكونات، ثم اتركيها حتى تذبل. ثم اسكبي صلصة الطماطم فوق خليط البصل، ثم ضيفي إليه الفلفل الأسود، والطماطم، والريحان، والملح، والأوريجانو. اتركي الخليط على النار لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج صلصة البيتزا الإيطالية. بعد ذلك اتركي الصلصة جانبا حتى تهدأ. اخفقي الصلصة بواسطة المضرب اليدوي، ثم اسكبي الصلصة في وعاء حراري، ثم ضعيه على نار هادئة لمدة ربع ساعة. بعد ذلك اتركي الصلصة تبرد، حتى تصبح جاهزة لتحضير البيتزا. طريقة تحضير صلصة البيتزا

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