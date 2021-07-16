وصفة الفازلين الطبيعي لإزالة الشعر من العانة والأماكن الحساسة وجعلها بيضاء من أول استعمال

إليكِ يا سيدتي أفضل وصفة فعالة للفازلين لإزالة الشعر من المناطق الحساسة ومنطقة العانة فكثير من الفتيات يوجهون من مشكلات والتهابات كثيرة لوجود الشعر الزائد وعدم إزالته حيث يوجد عدة طرق لإزالة الشعر مثل الحلاوة والشمع والشفرات النسائية ولكن بعضها مؤلم وبعضها يسبب الالتهابات مما يؤدي إلى الاحمرار والاسمرار في منطقة العانة وسوف نعرض إليكي أيتها الفتاة أحسن طريقة لإزالة الشعر من منطقة الحساسة والعانة وتفتيحها مع الوقت والاستعمال المتكرر.

مكون سحري لإزالة شعر العانة والأماكن الحساسة وتفتيحها بكل سهولة

يعتبر الفازلين الطبيعي أفضل مكون يمكنك استخدامه لإزالة الشعر من جميع أجزاء الجسم وخاصة منطقة العانة والتي يطلق عليها الأماكن الحساسة لأن الجلد بها رقيق وحساس لأي مكون تضعيه عليها لذلك ننصحك باستخدام الفازلين حيث يزيل الشعر بدون الشعور بالألم أو حدوث التهابات أو احمرار بل يعالج البشرة من الالتهابات ويقوم بتفتيحها وجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال.

½ ملعقة من الكركم المطحون.

3 معالق طعام من الحليب السائل.

من دقيق الحمص المطحون ملعقة واحدة.

ونصف ملعقة من المكون الأساسي للوصفة وهو الفازلين.

ضعي الكركم ومقدار الفازلين والحمص وقومي بخلط المكونات ثم ضعي الحليب السائل وقومي بالخلط جيدًا حتى يصبح الخليط ذات قوام كريمي متجانس. ادهني خليط الفازلين على الشعر في اتجاه نمو الشعر الزائد واتركي الخليط على العانة لفترة حتى يصبح جافًا. قومي بإزالة كريم الفازلين بعد التأكد من جفافه بطريقة عكسية إي عكس نمو الشعر ثم اغسلي منطقة العانة بالماء الفاتر. وبذلك سوف تتمكني من إزالة الشعر الزائد من منطقة العانة من خلال وصفة الفازلين بكل سهولة ومع التكرار سوف تلاحظين تفتيح المنطقة الحساسة.

مكونات طريقة الفازلين لإزالة الشعر من مناطق الحساسة ومنطقة العانةطريقة استخدام الفازلين لإزالة الشعر من المناطق الحساسة والعانة وتخلص من الشعر الزائد

تفضل الكثير من السيدات والفتيات وصفة الفازلين السحرية للتخلص من شعر العانة والأماكن الحساسة كمنطقة أسفل الإبطين، نظراً أن هذه الوصفة لا تسبب لهم الآلام مثل الطرق التقليدية القديمة، التي تسبب لهم الكثير من الألم والوجع.