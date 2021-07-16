طريقة عمل الفطائر بأنواعها بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم ولا أروع

طريقة عمل الفطائر ، تعتبر الفطائر من أشهي الوجبات الشرقية والمشهورة في جميع البلدان العربية. تتكون الفطائر من خليط من الزبد أو السمن والدقيق بعد عجنهما بالماء معاً، وتختلف انواع الفطائر عن بعضها تبعاً لكمية المادة الدهنية ولطريقة العمل الخاصة بها، وهي الأساس لعمل عدة أصناف من الحلوى والأصناف الحاذقة اللذيذة والجاتوهات، وفي هذه المقالة سوف نذكر انواع الفطائروكيفية تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة وبالتفصيل. طريقة عمل الفطائر طريقة عمل الفطائر اولاً سنتناول طريقة عمل الفطير البسيط اللذيذ بالزبد والدقيق. مقادير الفطير البسيط : ١ كيلو دقيق + ذرة ملح.

١/٢ كيلو زبد.

١ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

تقريبا كوب ماء للعجن. طريقة تحضير الفطير البسيط : ينخل الدقيق و الملح و البكينج بودر.

يوضع الزبد وتقطع قطعا صغيرة بالسكين ثم تفرك بأطراف الاصابع حتي تصير الخليط كفتات الخبز.

يعجن الخليط بسكين ( الباليت) أو بالملعقة باضافة الماء تدريجيا و بسرعة حتى تتكون عجينة يابسة نوعا ما.

توضع العجينة علي لوح مرشوش بالدقيق و تعجن بخفة ثم تستكمل بسمك ١/٢ سم تقريبآ.

يمكن اضافه ملعقة سكر إذا أريد عمل صنف حلو.

تفرد العجينة بالضغط عليها بالنشابة فى خطوط طولية قصيرة للأمام ثم ترفع بسرعة وبخفة وتكرر العمليه مراراً الي أن تفرد حسب المطلوب.

يرش قليل من الدقيق أثناء الفرد حتى لا تلتصق العجينة باللوح الخاص بالفرد . الفطير الدسم ” الباف باستري” الفطير الدسم ” الباف باستري” الان سنتناول طريقة عمل الفطير الدسم أو عجينة الباف باستري من خلال الخطوات الاتية. مقادير الباف باستري: ١ كيلو دقيق + ذرة ملح + ملعقة بيكنج بودر.

٣/٤ كيلو زبد.

عصير ليمون.

ماء بارد للعجن. طريقة التحضير: تقسم الزبد أربعة أقسام.

يؤخذ ربع الزبد ويفرك مع الدقيق المنخول مع الملح والبيكنج بودر بأطراف الأصابع حتى تختفي الزبد تماماً.

تعجن بالماء البارد المضاف إليه الليمون.

تفرد العجينة علي رخامة مرشوشة بالدقيق بمساحة مستطيل طوله يعادل ثلاثة أمثال عرضه وسمكه حوالي ربع بوصة.

يوزع قسم من الزبد علي ٢/٣ المستطيل العلوي بوضعها بطرف السكين على هيئة قطع صغيرة على أبعاد متساوية منظمة مع ترك حوالي بوصة من الأطراف حتى لا تخرج الزبد من العجين عند الفرد فيما بعد ، ثم يرش الزبد بكمية قليلة من الدقيق.

تطوى العجينة ثلاث طيات ويضغط على العجين من الجوانب لحبس الهواء.

تدار العجينة لنصف دائرة بحيث يكون الطرف المطوى على اليمين.

يضغط علي العجينة بالنشابة على أبعاد مختلفة لتوزيع الهواء داخل العجينة منعا من خروج فقاقيع الهواء.

تفرد العجينة ثانيا وتعاد العملية بتوزيع ربع اخر من كمية الزبد ، ثم تكرر العملية لتوزيع باقي الزبد.

تفرد العجينة وتطوى بدون زبد وتترك فى مكان بارد حوالي ساعة قبل التشكيل حتى لا تخرج الزبد من العجين ، ثم تفرد بعد ذلك وتشكل. الفطير الدسم ” الميل فاي” الفطير الدسم ” الميل فاي” من أشهر أنواع العجائن والفطائر هي عجين الميل فاي الشهي وهي تعد من الفطائر الدسمة ويمكنك صنعها من خلال الطريقة الاتية. مقادير الميل فاي: ١ كيلو دقيق + ذرة ملح.

٣/٤ كيلو زبد.

١/٢ ملعقة صغيرة عصير ليمون.

بيضة. طريقة عمل الميل فاي: ينخل الدقيق مع الملح وتعمل حفرة فى وسط الدقيق ثم يضاف الماء والبيض تدريجيا حتى تتكون عجينة متماسكة يابسة.

توضع علي لوح من الخشب أو الرخام وتعجن بخفة حتى تتماسك أجزاؤها.

تفرد العجينة لمستطيل نصفه يكفى لوضع الزبد مفروشات عليه.

تعصر الزبد جيدا للتخلص من الماء الزائد الموجود بها وترش بالدقيق طثم تبسط لأقل من نصف العجينة المفرودة.

توضع الزبد علي نصف العجينة ويطوي عليها النصف الآخر ويضغط على الأطراف بخفة.

تدار العجينة لنصف دائرة بحيث يكون الطرف المطوى على اليمين ثم يضغط علي العجينة بالنشابة على أبعاد مختلفة لتوزيع الهواء داخل العجينة منعا من تكون فقاقيع الهواء التي تعمل على تمزيق بعض أجزاء العجينة أثناء الفرد.

تفرد العجينة لمستطيل طوله يعادل عرضه ثلاث مرات وسمكه ١/٢ سم.

يطوى المستطيل ثلاث طيات ويضغط على الجوانب لحبس الهواء داخل العجينة.

تكرر عملية الفرد والطي ٦مرات كل مرتين على حدة مع تركها فترة زمنية حتى لا تخرج الزبد مع مراعاة وضع الفطير فى مكان بارد أو على الثلج لمدة عشر دقائق بين كل فترتين .

بعد ذلك تستعمل حسب الطلب . الوسوم

طريقة عمل الفطائر ، تعتبر الفطائر من أشهي الوجبات الشرقية والمشهورة في جميع البلدان العربية. تتكون الفطائر من خليط من الزبد أو السمن والدقيق بعد عجنهما بالماء معاً، وتختلف انواع الفطائر عن بعضها تبعاً لكمية المادة الدهنية ولطريقة العمل الخاصة بها، وهي الأساس لعمل عدة أصناف من الحلوى والأصناف الحاذقة اللذيذة والجاتوهات، وفي هذه المقالة سوف نذكر انواع الفطائروكيفية تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة وبالتفصيل. طريقة عمل الفطائر طريقة عمل الفطائر اولاً سنتناول طريقة عمل الفطير البسيط اللذيذ بالزبد والدقيق. مقادير الفطير البسيط : ١ كيلو دقيق + ذرة ملح.

١/٢ كيلو زبد.

١ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

تقريبا كوب ماء للعجن. طريقة تحضير الفطير البسيط : ينخل الدقيق و الملح و البكينج بودر.

يوضع الزبد وتقطع قطعا صغيرة بالسكين ثم تفرك بأطراف الاصابع حتي تصير الخليط كفتات الخبز.

يعجن الخليط بسكين ( الباليت) أو بالملعقة باضافة الماء تدريجيا و بسرعة حتى تتكون عجينة يابسة نوعا ما.

توضع العجينة علي لوح مرشوش بالدقيق و تعجن بخفة ثم تستكمل بسمك ١/٢ سم تقريبآ.

يمكن اضافه ملعقة سكر إذا أريد عمل صنف حلو.

تفرد العجينة بالضغط عليها بالنشابة فى خطوط طولية قصيرة للأمام ثم ترفع بسرعة وبخفة وتكرر العمليه مراراً الي أن تفرد حسب المطلوب.

يرش قليل من الدقيق أثناء الفرد حتى لا تلتصق العجينة باللوح الخاص بالفرد . الفطير الدسم ” الباف باستري” الفطير الدسم ” الباف باستري” الان سنتناول طريقة عمل الفطير الدسم أو عجينة الباف باستري من خلال الخطوات الاتية. مقادير الباف باستري: ١ كيلو دقيق + ذرة ملح + ملعقة بيكنج بودر.

٣/٤ كيلو زبد.

عصير ليمون.

ماء بارد للعجن. طريقة التحضير: تقسم الزبد أربعة أقسام.

يؤخذ ربع الزبد ويفرك مع الدقيق المنخول مع الملح والبيكنج بودر بأطراف الأصابع حتى تختفي الزبد تماماً.

تعجن بالماء البارد المضاف إليه الليمون.

تفرد العجينة علي رخامة مرشوشة بالدقيق بمساحة مستطيل طوله يعادل ثلاثة أمثال عرضه وسمكه حوالي ربع بوصة.

يوزع قسم من الزبد علي ٢/٣ المستطيل العلوي بوضعها بطرف السكين على هيئة قطع صغيرة على أبعاد متساوية منظمة مع ترك حوالي بوصة من الأطراف حتى لا تخرج الزبد من العجين عند الفرد فيما بعد ، ثم يرش الزبد بكمية قليلة من الدقيق.

تطوى العجينة ثلاث طيات ويضغط على العجين من الجوانب لحبس الهواء.

تدار العجينة لنصف دائرة بحيث يكون الطرف المطوى على اليمين.

يضغط علي العجينة بالنشابة على أبعاد مختلفة لتوزيع الهواء داخل العجينة منعا من خروج فقاقيع الهواء.

تفرد العجينة ثانيا وتعاد العملية بتوزيع ربع اخر من كمية الزبد ، ثم تكرر العملية لتوزيع باقي الزبد.

تفرد العجينة وتطوى بدون زبد وتترك فى مكان بارد حوالي ساعة قبل التشكيل حتى لا تخرج الزبد من العجين ، ثم تفرد بعد ذلك وتشكل. الفطير الدسم ” الميل فاي” الفطير الدسم ” الميل فاي” من أشهر أنواع العجائن والفطائر هي عجين الميل فاي الشهي وهي تعد من الفطائر الدسمة ويمكنك صنعها من خلال الطريقة الاتية. مقادير الميل فاي: ١ كيلو دقيق + ذرة ملح.

٣/٤ كيلو زبد.

١/٢ ملعقة صغيرة عصير ليمون.

بيضة. طريقة عمل الميل فاي: ينخل الدقيق مع الملح وتعمل حفرة فى وسط الدقيق ثم يضاف الماء والبيض تدريجيا حتى تتكون عجينة متماسكة يابسة.

توضع علي لوح من الخشب أو الرخام وتعجن بخفة حتى تتماسك أجزاؤها.

تفرد العجينة لمستطيل نصفه يكفى لوضع الزبد مفروشات عليه.

تعصر الزبد جيدا للتخلص من الماء الزائد الموجود بها وترش بالدقيق طثم تبسط لأقل من نصف العجينة المفرودة.

توضع الزبد علي نصف العجينة ويطوي عليها النصف الآخر ويضغط على الأطراف بخفة.

تدار العجينة لنصف دائرة بحيث يكون الطرف المطوى على اليمين ثم يضغط علي العجينة بالنشابة على أبعاد مختلفة لتوزيع الهواء داخل العجينة منعا من تكون فقاقيع الهواء التي تعمل على تمزيق بعض أجزاء العجينة أثناء الفرد.

تفرد العجينة لمستطيل طوله يعادل عرضه ثلاث مرات وسمكه ١/٢ سم.

يطوى المستطيل ثلاث طيات ويضغط على الجوانب لحبس الهواء داخل العجينة.

تكرر عملية الفرد والطي ٦مرات كل مرتين على حدة مع تركها فترة زمنية حتى لا تخرج الزبد مع مراعاة وضع الفطير فى مكان بارد أو على الثلج لمدة عشر دقائق بين كل فترتين .

بعد ذلك تستعمل حسب الطلب .

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