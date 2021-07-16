اسهل طريقة لعمل الفتة المصرية باللحمة بالخطوات المجربة

اسهل طريقة لعمل الفتة المصرية باللحمة حيث تُعدّ واحدة من أهم الوصفات الشهية التي تبحث عنها العديد من السيدات مع اقتراب موعد عيد الأضحى، كما تنتشر الكثير من الوصفات الخاصة باللحم، وتجمع تلك الوصفة باقة من الأطعمة الشهية فهي مكونة من الأرز، صلصة الطماطم الغنية، واللحم، وفيما يلي نتعرف على طريقة التحضير الصحيحة بنفس نكهة المنازل المصرية، يتبع… اسهل طريقة لعمل الفتة المصرية باللحمة اسهل طريقة لعمل الفتة المصرية باللحمة يعرف عيد الأضحى بأنه العيد المخصص للذبح وصنع الأطباق الشهية باللحمة، ولهذا إليكم مكونات وطريقة تحضير الفتة باللحم: مكونات الفتة المصرية 2 كوب من الأرز الأبيض.

نصف كيلو من اللحم المسلوق حتى النضج.

مقدار ملعقتين من الثوم المفروم.

5 ملاعق كبيرة من السمنة.

ملعقتين من الخل.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

مقدار من 4: 5 أكواب من مرقة اللحم.

قطع من الخبز محمص، ويتم استخدام الكمية حسب الرغبة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

2 كوب من عصير الطماطم. طريقة التحضير نضع قدر على النار ونضيف إليه ملعقة من السمن والقليل من الثوم إلى أن يتغير لونه قليلا ثم يتم إضافة عصير الطماطم، الملح والفلفل ويترك على النار حتى تمام النضج.

في وعاء آخر يتم طهي الأرز من خلال وضعه في وعاء به زيت ساخن وإضافة مقدار 2 كوب من مرقة اللحم، ملح وفلفل على حسب الرغبة.

في قدر نظيف نضيق القليل من السمنة وباقي الثوم مع التقليب وعند تغير لونه نضيف باقي مرقة اللحم، الخل، الملح والفلفل على حسب الرغبة ويترك على النار حتى الغليان.

يوضع الخبز المحمص في القليل من مرقة الثوم إلى أن يشربها.

في طبق التقديم يوضع الخبز المحمص ومن فوقة الأرز وصلصة الطماطم وباقي مرقة الثوم.

قومي بتحمير اللحم في السمنة وضعية على باقي المكونات في طبق التقديم بشكل دائري ويقدم ساخن مع السلطة. طريقة عمل الفتة فاطمة أبو حاتي مكونات الفتة المصريةطريقة التحضيرطريقة عمل الفتة فاطمة أبو حاتي فاطمة أبو حاتي من أشهر الموجودين في مجال الطبخ وإليكم وصفة الفتة الخاصة بها: المكونات مكعبات طماطم.

2 كوب أرز نظيف ومنقوع.

القليل من الخل.

مرقة لحم.

نصف كيلو من اللحم الناضج والمحمر في السمن.

ثوم مفروم.

ملح.

فلفل وبهارات على حسب الرغبة.

مكعبات من العيش البلدي. طريقة عمل الفتة المصرية يتم وضع القليل من السمن على مكعبات العيش وتترك في الفرن إلى أن يتحمص.

في إناء نظيف يتم إضافة القليل من السمن ويوضع عليه الأرز و2 كوب من مرقة اللحمة والملح والفلفل ويترك على النار حتى النضج.

يتم تسوية عصير الطماطم مع الثوم والقليل من مرقة اللحم.

في إناء نظيف قومي بوضع السمن والثوم، ربع كوب من الخل ونصف كوب من مرقة اللحم ويترك حتى الغليان.

يتم وضع العيش والأرز في طبق التقديم ويوضع عليهم القليل من شوربة الثوم، وضع الصلصة وقطع اللحم أعلاهم وهكذا تكون جاهزة للتقديم، وبهذا نكون قد وضحنا أسهل طريقة لعمل الفتة المصرية بلحم العيد. المكوناتطريقة عمل الفتة المصرية الوسوم

اسهل طريقة لعمل الفتة المصرية باللحمة حيث تُعدّ واحدة من أهم الوصفات الشهية التي تبحث عنها العديد من السيدات مع اقتراب موعد عيد الأضحى، كما تنتشر الكثير من الوصفات الخاصة باللحم، وتجمع تلك الوصفة باقة من الأطعمة الشهية فهي مكونة من الأرز، صلصة الطماطم الغنية، واللحم، وفيما يلي نتعرف على طريقة التحضير الصحيحة بنفس نكهة المنازل المصرية، يتبع… اسهل طريقة لعمل الفتة المصرية باللحمة اسهل طريقة لعمل الفتة المصرية باللحمة يعرف عيد الأضحى بأنه العيد المخصص للذبح وصنع الأطباق الشهية باللحمة، ولهذا إليكم مكونات وطريقة تحضير الفتة باللحم: مكونات الفتة المصرية 2 كوب من الأرز الأبيض.

نصف كيلو من اللحم المسلوق حتى النضج.

مقدار ملعقتين من الثوم المفروم.

5 ملاعق كبيرة من السمنة.

ملعقتين من الخل.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

مقدار من 4: 5 أكواب من مرقة اللحم.

قطع من الخبز محمص، ويتم استخدام الكمية حسب الرغبة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

2 كوب من عصير الطماطم. طريقة التحضير نضع قدر على النار ونضيف إليه ملعقة من السمن والقليل من الثوم إلى أن يتغير لونه قليلا ثم يتم إضافة عصير الطماطم، الملح والفلفل ويترك على النار حتى تمام النضج.

في وعاء آخر يتم طهي الأرز من خلال وضعه في وعاء به زيت ساخن وإضافة مقدار 2 كوب من مرقة اللحم، ملح وفلفل على حسب الرغبة.

في قدر نظيف نضيق القليل من السمنة وباقي الثوم مع التقليب وعند تغير لونه نضيف باقي مرقة اللحم، الخل، الملح والفلفل على حسب الرغبة ويترك على النار حتى الغليان.

يوضع الخبز المحمص في القليل من مرقة الثوم إلى أن يشربها.

في طبق التقديم يوضع الخبز المحمص ومن فوقة الأرز وصلصة الطماطم وباقي مرقة الثوم.

قومي بتحمير اللحم في السمنة وضعية على باقي المكونات في طبق التقديم بشكل دائري ويقدم ساخن مع السلطة. طريقة عمل الفتة فاطمة أبو حاتي مكونات الفتة المصريةطريقة التحضيرطريقة عمل الفتة فاطمة أبو حاتي فاطمة أبو حاتي من أشهر الموجودين في مجال الطبخ وإليكم وصفة الفتة الخاصة بها: المكونات مكعبات طماطم.

2 كوب أرز نظيف ومنقوع.

القليل من الخل.

مرقة لحم.

نصف كيلو من اللحم الناضج والمحمر في السمن.

ثوم مفروم.

ملح.

فلفل وبهارات على حسب الرغبة.

مكعبات من العيش البلدي. طريقة عمل الفتة المصرية يتم وضع القليل من السمن على مكعبات العيش وتترك في الفرن إلى أن يتحمص.

في إناء نظيف يتم إضافة القليل من السمن ويوضع عليه الأرز و2 كوب من مرقة اللحمة والملح والفلفل ويترك على النار حتى النضج.

يتم تسوية عصير الطماطم مع الثوم والقليل من مرقة اللحم.

في إناء نظيف قومي بوضع السمن والثوم، ربع كوب من الخل ونصف كوب من مرقة اللحم ويترك حتى الغليان.

يتم وضع العيش والأرز في طبق التقديم ويوضع عليهم القليل من شوربة الثوم، وضع الصلصة وقطع اللحم أعلاهم وهكذا تكون جاهزة للتقديم، وبهذا نكون قد وضحنا أسهل طريقة لعمل الفتة المصرية بلحم العيد. المكوناتطريقة عمل الفتة المصرية

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