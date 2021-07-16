وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب والبثور من أول استخدام بمكونات منزلية

الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة ظهور حب الشباب سواء كانوا رجال أو نساء، حيث تظهر حبوب الشباب على شكلك حبوب حمراء أو على شكل الرؤوس السوداء أو البيضاء المزعجة والتي تؤثر بشكل كبير على مظهر أي شخص، كما تعتبر هذه الحبوب مزعجة ومحرجة جدا للكثير من الفتيات وتسبب فقدان الثقة بالنفس.

على الرغم من ظهور مشكلة حب الشباب في البشرة بشكل ملحوظ جدا في الوجه لكن يمكن أن تظهر هذه الحبوب في منطقة الظهر والكتفين وأسفل الرقبة أيضا وكذاك الصدر.

تعرف حبوب الشباب على أنها واحدة من أمراض الالتهاب المزعجة والمزمنة وهي الأكثر أمراض الجلد شيوعا بين فئة الشباب، وكذلك تؤثر بالسلب على الكثير من البالغين، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني وفي هذا المقال على وصفات للتخلص من حب الشباب في أسبوع واحد بمكونات طبيعية دون الحاجة للأدوية الكيميائية التي قد تؤثر بالسلب على البشرة.

يرجع ظهور حبوب الشباب إلى الارتفاع الكبير في الهرمونات الجنسية للذكور والإناث وذلك خلال الفترة المعروفة بفترة المراهقة، فعند الارتفاع في الهرمونات الجنسية بشكل سريع يساعد ذلك في زيادة نشاط الغدد الدهنية وبالتالي زيادة إنتاج الزيوت التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب.

ينصح قبل استخدام أي وصفة على الوجه التأكد تماما من تنظيف البشرة جيدا وذلك للمساعدة في فتح المسام، لذلك يفضل استخدام هذه الوصفات عند أو بعد الاستحمام بالماء الساخن حيث إن البخار يساعظ في تنظيف المسام.

يحتوي العسل والقرفة على مواد مضادة للأكسدة وكذلك يحتوي على فيتامين بي 3 وسي واومجا 6 والكثير من الفوسفات، لذلك يعتبر ماسك العسل والقرفة كن أفضل الوصفات الطبيعية قديمة الاستخدام، كما يساعد هذا الماسك في محاربة جميع أنواع البكتيريا الضارة الموجودة على البشرة وكذلك يساعد العسل في تخفيف التهاب البشرة وبالتالي، يفضل استعمل هذه الماسك مرتين في الأسبوع.

مكونات الوصفة

عدد ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي

طريقة التحضير والاستخدام