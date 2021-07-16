وصفة الخل لإزالة شعر الوجه والجسم نهائياً وتفتيح الأماكن الداكنة في دقائق بدون ألم، ترغب جميع النساء في الحصول علي وجه وجسم مثالي وخاصةً عند اقتراب موعد مناسبة مما يجعلها تريد الظهور بشكل جذاب.

ولذلك تعد مشكلة إزالة الشعر الزائد من الوجه أو الجسم مسألة مزعجة كما أنها تسبب الإحراج للعديد من الفتيات مما تعمل علي زعزعة الثقة في النفس.

وتتعدد طرق إزالة الشعر مثل الشمع أو الكريم أو الشفرة وعلي الرغم من نتائجها السريعة إلا أن لها أضرار كبيرة علي الجلد.

حيث تتسبب في تهيج واحمرار الجلد كما تزيد من اسمراره مما يشكل مظهر غير مستحب ولكن توجد وصفات طبيعية آمنة علي الجلد ومضمونة.

وصفة سحرية للتخلص من شعر الوجه والجسم وتبييضه بسهولة

التخلص من شعر الوجه والجسم هو أمر هام لكل الفتيات والسيدات ولكن الطرق المعروفة ليست الحل المثالي لإنهاء هذه المشكلة.

حيث أنها تسبب ألم شديد في كل مرة يتم نزع الشعر فيها من الأماكن المراد إزالتها كما أنها قد تترك بعض البقع الزرقاء في الجسم.

ولذلك عليك الابتعاد عنها والاعتماد علي مواد طبيعية فعالة ونتائجها مضمونة للتخلص من الشعر الزائد وعدم نموه مرة أخري.

ولهذا سوف أقدم لكي وصفة الخل لإزالة الشعر الزائد من الوجه نهائياً وبدون ألم وتمنحك بشرة بيضاء.

وصفة خل التفاح والدقيق لإزالة شعر الوجه والجسم وتبييض الأماكن الداكنة

خل التفاح من المواد الطبيعية الفعالة في التخلص من شعر الوجه والجسم حيث يحتوي علي مضادات أكسدة تعمل علي تقليل نمو الشعر.

كما يساعد في تفتيح الأماكن الداكنة ويعالج الاسمرار مما يوحد لون الجلد وتبييضه بكل سهولة.

الدقيق مكون فعال في إزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم لاحتوائه علي مواد وخصائص هامة لعدم ظهور الشعر مرة أخري.

كما يساعد في تفتيح بشرة الوجه والجسم ويزيل الاسمرار من المناطق الغامقة وتفتيحها من أول مرة.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

عصير نصف ليمونه.

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

قومي بخلط الدقيق وخل التفاح ثم أضيفي عصي الليمون ومعجون الأسنان.

امزجي المكونات جيداً حتي تتجانس ويصبح الخليط كريمي.

يتم غسل الوجه والجسم وتجفيفه ثم توضع الوصفة علي الأماكن المراد إزالتها.

تترك لمدة 10 دقائق ثم تمسح بقطعة من القطن في عكس اتجاه نمو الشعر.

تستخدم الوصفة مرة في الأسبوع مع الاستمرار عليها وسوف تلاحظي عدم نمو الشعر.

مكونات وصفة التخلص من شعر الوجه والجسم وتبييض المناطق الداكنة بدون ألمطريقة تحضير وصفة إزالة الشعر من الوجه والجسم وكيفية الاستخدام