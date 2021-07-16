وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين وشعر الجسم بدون ألم تماماً جربيها ولن تندمي أبداً

شعر العانة وشعر الجسم بشكل عام يجعل المرأة تشعر بالإحراج والحاجة الدائمة لإزالة شعر الجسم وشعر العانة، وتعددت الطرق المعروفة لإزالة شعر العانة ولكن لكل طريقة منها مميزاتها وعيوبها، ولأنها من المناطق الحساسة التي لا يسهل إزالة الشعر بها لهذا يجب استخدام طرق لا تسبب الكثير من الألم مثل إزالة شعر العانة بالفازلين بدون ألم نهائيًا وتأخير في ظهور الشعر، ونوضح لكم طريقة استخدام الفازلين لإزالة شعر العانة.إزالة شعر العانة بالفازلين
يجب أن نراعي الكثير من النقاط قبل إزالة الشعر من منطقة العانة أو ما تعرف بإسم منطقة البكيني، حتى لا نتسبب في إصابتها بالالتهابات والاحمرار وظهور الحبوب واسوداد المنطقة، ولأن بعض النساء تواجه صعوبة في إزالة شعر العانة نقدم لهم طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين لحماية المنطقة من الاسمرار والتخلص من الشعر نهائيًا بدون أي ألم.مكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة
- ملعقة صغيرة من بودرة الحمص الناعم.
- ثلاث ملاعق حجمها صغير من الحليب السائل.
- نصف ملعقة حجمها كبير من الفازلين الطبي.
- نصف ملعقة حجمها صغير من بودرة الكركم الناعمة التي تستخدم للوجه وليس للطبخ.
- ضعي جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض وابدئي في خلطها جيدًا.
- يجب أن يكون القوام الناتج ممزوج جيدًا ومتماسكًا قبل الاستخدام.
- ومن ثم يطبق هذا الخليط على منطقة العانة أو أي منطقة تريدين إزالة الشعر منها.
- يترك الفازلين على المنطقة فترة كافية حتى يجف وقومي بعد ذلك بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر.
- استخدمي الماء الفاتر لغسل المنطقة جيدًا من آثار الوصفة والشعر.
- قومي بتجفيف المنطقة جيدًا ومن ثم ترطيبها بمرطب طبيعي برفق.
من الجدير بالذكر أن وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة تعد واحدة من أهم الوصفات الفعالة التي لها دور فعال في التخلص من شعر الجسم، ويستخدمها الكثير من السيدات للتخلص من شعر العانة والشعر المتواجد أسفل الإبط، وغيرها من مناطق الجسم، ويُذكر أنها أفضل كثيراً من الوصفات التقليدية التي تسبب الألم الشديد للسيدات والفتيات عند إزالة الشعر.
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شعر العانة وشعر الجسم بشكل عام يجعل المرأة تشعر بالإحراج والحاجة الدائمة لإزالة شعر الجسم وشعر العانة، وتعددت الطرق المعروفة لإزالة شعر العانة ولكن لكل طريقة منها مميزاتها وعيوبها، ولأنها من المناطق الحساسة التي لا يسهل إزالة الشعر بها لهذا يجب استخدام طرق لا تسبب الكثير من الألم مثل إزالة شعر العانة بالفازلين بدون ألم نهائيًا وتأخير في ظهور الشعر، ونوضح لكم طريقة استخدام الفازلين لإزالة شعر العانة.إزالة شعر العانة بالفازلين
يجب أن نراعي الكثير من النقاط قبل إزالة الشعر من منطقة العانة أو ما تعرف بإسم منطقة البكيني، حتى لا نتسبب في إصابتها بالالتهابات والاحمرار وظهور الحبوب واسوداد المنطقة، ولأن بعض النساء تواجه صعوبة في إزالة شعر العانة نقدم لهم طريقة إزالة شعر العانة بالفازلين لحماية المنطقة من الاسمرار والتخلص من الشعر نهائيًا بدون أي ألم.مكونات وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة
- ملعقة صغيرة من بودرة الحمص الناعم.
- ثلاث ملاعق حجمها صغير من الحليب السائل.
- نصف ملعقة حجمها كبير من الفازلين الطبي.
- نصف ملعقة حجمها صغير من بودرة الكركم الناعمة التي تستخدم للوجه وليس للطبخ.
- ضعي جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض وابدئي في خلطها جيدًا.
- يجب أن يكون القوام الناتج ممزوج جيدًا ومتماسكًا قبل الاستخدام.
- ومن ثم يطبق هذا الخليط على منطقة العانة أو أي منطقة تريدين إزالة الشعر منها.
- يترك الفازلين على المنطقة فترة كافية حتى يجف وقومي بعد ذلك بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر.
- استخدمي الماء الفاتر لغسل المنطقة جيدًا من آثار الوصفة والشعر.
- قومي بتجفيف المنطقة جيدًا ومن ثم ترطيبها بمرطب طبيعي برفق.
من الجدير بالذكر أن وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة تعد واحدة من أهم الوصفات الفعالة التي لها دور فعال في التخلص من شعر الجسم، ويستخدمها الكثير من السيدات للتخلص من شعر العانة والشعر المتواجد أسفل الإبط، وغيرها من مناطق الجسم، ويُذكر أنها أفضل كثيراً من الوصفات التقليدية التي تسبب الألم الشديد للسيدات والفتيات عند إزالة الشعر.
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