أقوى كريم تبييض الوجه واليدين والتخلص من التجاعيد بمواد طبيعية 100%

بشرة بيضاء صافية وخدود وردية هو حلم كل بنت وامرأة شرقية لذا يقدم موقعنا اليوم افضل كريم طبيعي لتبييض البشرة وشدها ليجعل جمالك مثل السندريلا، هيا ادخلي على مطبخك وجهزي هذه المقادير لإعداد أقوى وصفة تفتيح سريعة تعطي نتيجة فورية ومضمونة ترجعي بها في العشرين من عمرك، فسوف نقدم إليكي مجموعة من أهم الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وتساعدها في استعادة نضارتها، بإمكانك أن تجربتي الطريقة الأنسب لكِ من كريم طبيعي لتبييض البشرة وشدها. كريم طبيعي لتبييض البشرة وشدها 3 ملاعق أرز مطحون.

2 معلقة لبن حليب.

3 ملاعق عسل ابيض.

3 ملاعق لوز مطحون

ملعقة الكركم.

عصير ليمونة. كريم طبيعي لتبييض البشرة وشدها طريقة التحضير والاستخدام: أحضري طبق صغير وابدئي بإضافة كافة المكونات المذكورة سوياً ولكن بشكل تدريجي حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم وبلا أي تكتلات.

اغسلي وجهك ثم جففيه، ثم طبقي الكريم عليه لمدة 20 دقيقة، ويغسل بعد ذلك.

ككري الكريم يومياً وسوف تأخذين نتائج فعالة. تبييض الوجه واليدين في يومين تبييض الوجه واليدين في يومين المكونات: ملعقتين من الحليب.

نصف ملعقة كركم..

ملعقتين كبار نشا.

توضع النشا على الكركم ثم يضاف الحليب مع التقليب حتى يكون سائل سميك.

ضعي هذا الخليط على البشرة واليدين لمدة 20 دقيقة ثم تغسل.

كرري هذا الخليط 3 مرات أسبوعياً لتأخذي نتائج مُرضية. كريم تفتيح وشد الوجه طبيعي ملعقتين كبار من لبن زبادي.

ملعقة كبيرة نشا. كريم تفتيح وشد الوجه طبيعي طريقة الاستخدام: يتم خلط النشا مع الزبادي حتى يتكون لديكي خليط كريمي ناعم.

ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم يغسل بماء فاتر، يتم تكرار هذه الخطوات يومياً وسوف تحصلين على بشرة ناصعة البياض خلال يومين فقط من الاستخدام، وودعي التجاعيد والخطوط الرفيعة إلى الأبد. يوجد بعض وصفات التفتيح الطبيعية عند بعض العطارين فيمكن أن تحصلي عليها وتطبيقها على بشرتك، ولكن عليكي الحرص على معرفة المكونات التي تحضرت منها الوصفة حتى لا يحدث مضاعفات ونتائج سلبية، واعلمي جيدا أن الحفاظ على نظافة البشرة وحمايتها من أشعة الشمس مطلوب مع استخدام أفضل كريم طبيعي لتبييض البشرة وشدها لضمان بشرة خالية من العيوب. الوسوم

بشرة بيضاء صافية وخدود وردية هو حلم كل بنت وامرأة شرقية لذا يقدم موقعنا اليوم افضل كريم طبيعي لتبييض البشرة وشدها ليجعل جمالك مثل السندريلا، هيا ادخلي على مطبخك وجهزي هذه المقادير لإعداد أقوى وصفة تفتيح سريعة تعطي نتيجة فورية ومضمونة ترجعي بها في العشرين من عمرك، فسوف نقدم إليكي مجموعة من أهم الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وتساعدها في استعادة نضارتها، بإمكانك أن تجربتي الطريقة الأنسب لكِ من كريم طبيعي لتبييض البشرة وشدها. كريم طبيعي لتبييض البشرة وشدها 3 ملاعق أرز مطحون.

2 معلقة لبن حليب.

3 ملاعق عسل ابيض.

3 ملاعق لوز مطحون

ملعقة الكركم.

عصير ليمونة. كريم طبيعي لتبييض البشرة وشدها طريقة التحضير والاستخدام: أحضري طبق صغير وابدئي بإضافة كافة المكونات المذكورة سوياً ولكن بشكل تدريجي حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم وبلا أي تكتلات.

اغسلي وجهك ثم جففيه، ثم طبقي الكريم عليه لمدة 20 دقيقة، ويغسل بعد ذلك.

ككري الكريم يومياً وسوف تأخذين نتائج فعالة. تبييض الوجه واليدين في يومين تبييض الوجه واليدين في يومين المكونات: ملعقتين من الحليب.

نصف ملعقة كركم..

ملعقتين كبار نشا.

توضع النشا على الكركم ثم يضاف الحليب مع التقليب حتى يكون سائل سميك.

ضعي هذا الخليط على البشرة واليدين لمدة 20 دقيقة ثم تغسل.

كرري هذا الخليط 3 مرات أسبوعياً لتأخذي نتائج مُرضية. كريم تفتيح وشد الوجه طبيعي ملعقتين كبار من لبن زبادي.

ملعقة كبيرة نشا. كريم تفتيح وشد الوجه طبيعي طريقة الاستخدام: يتم خلط النشا مع الزبادي حتى يتكون لديكي خليط كريمي ناعم.

ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم يغسل بماء فاتر، يتم تكرار هذه الخطوات يومياً وسوف تحصلين على بشرة ناصعة البياض خلال يومين فقط من الاستخدام، وودعي التجاعيد والخطوط الرفيعة إلى الأبد. يوجد بعض وصفات التفتيح الطبيعية عند بعض العطارين فيمكن أن تحصلي عليها وتطبيقها على بشرتك، ولكن عليكي الحرص على معرفة المكونات التي تحضرت منها الوصفة حتى لا يحدث مضاعفات ونتائج سلبية، واعلمي جيدا أن الحفاظ على نظافة البشرة وحمايتها من أشعة الشمس مطلوب مع استخدام أفضل كريم طبيعي لتبييض البشرة وشدها لضمان بشرة خالية من العيوب.

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