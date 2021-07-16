أكلة الحنيذ السعودي المشهورة واللذيذة بالمقادير وطريقة التحضير

أكلة الحنيذ السعودي المشهورة واللذيذة، وجدنا العديد من عشاق الأكلات الخليجية بالمملكة العربية السعودية، حيث هناك العديد من المواطنين يبحثون عن أكلة الحنيذ المشهورة بالمملكة، فهي من الأكلات الشعبية في السعودية المشهورة والشهية، وتعتبر هذه الأكلة من الأكلات المشهورة بالسعودية في عيد الأضحى، إن موقعنا الإلكتروني يقدم تفاصيل أكلة الحنيذ اللذيذة من المقادير وطريقة العمل.

أكلة الحنيذ السعودي المشهورة

تعتبر من أهم الأكلات السعودية الشعبية بالمملكة العربية السعودية، فهذا الطعام عبارة عن أخذ لحم الماعز أو الضائن ويتم دفنه في حفرة بالأرض، ثم يتم وضع الفحم علي الطعام من فوق وبالجانب لمدة أربع ساعات، وبعد التأكد من طهي الطعام نقدمه علي الأرز ومعه الخبز والعسل، وسوف نذكر مقادير العمل وخطوات طهي المكونات، وذكر خطوات التحضير خطوة خطوة للوصول لطهي الطعام ونضجه.

3 كيلو من اللحم سواء ماعز أو ضائن.

كوب من الزيت.

حبيتين من الطماطم شرائح.

2حبة من البصل متوسطة مقطعة شرائح.

إحضار 3 كوب من الأرز بسمتي.

تقطيع 5 فصوص ثوم.

2 من الفلفل الأخضر مقطعة دوائر.

ورق الليمون.

بهارات تدبيل اللحم: معلقة صغيرة من ألكركم والكمون ومعلقة كبيرة من بهارات مشكلة للحم، 2 معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من ألكركم والكمون ومعلقة كبيرة من بهارات مشكلة للحم، 2 معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. كمية قليلة من الزعفران و4 حبات هيل.

إحضار عود قرفة و3 ورقات من الغار و3 حبات من القرنفل و3 ورقات من ورق الموز.

نحضر وعاء كبير الحجم.

نقوم بوضع جميع مكونات بهارات تدبيل اللحم في إناء صغير ثم نقلبها جيدا مع بعضهم.

نحضر قطع اللحم ونضعها في الإناء الكبير ثم نضع عليهم بهارات المخلوطة بالإناء الصغير، ثم نغطى جميع قطع اللحم بالبهارات المخلوطة.

نجهز مقلاة كبيرة واسعة تحتوي علي كوب الزيت، ثم نضيف بها اللحم ونقلبه حتي يتغير لونها إلي اللون البني.

نقوم بنقع الأرز لمدة 30 دقيقة في ماء ساخن.

نحضر ورق الليمون والموز ونقوم بغسلهم جيدا، ثم نضهم في قاع حلة الضغط.

نضيف نصف كمية الخضروات من بصل وثوم والطماطم والفلفل الأخضر، ثم نضع اللحم ونضيف عليهم النصف الأخر من الخضروات، ثم نغطيهم بورق الليمون والموز ونغلق الحلة ونتركها علي نار هادئة لمدة 90 دقيقة.

نضع كمية ماء مناسبة علي النار حتي تغلي، ثم نضع الأرز معه زيت وقليل من الملح ونقلبهم جيدا، ونضيف عليهم زعفران ونتركه لينضج.

نقدمه ساخن كالتالي: نضع الأرز عليه قطع اللحم مزين بالزبيب واللوز.

المقاديرطريقة تحضير الحنيذ خطوة خطوة