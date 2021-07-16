إعادة تطويل الشعر وتكثيفه من جديد بدون أدوية ليصبح مثل ذيل الحصان

إعادة تطويل الشعر وتكثيفه من أكثر ما يقلق النساء فتقوم بالبحث عن أفضل وصفة لتطويل الشعر، حيث يعد الشعر من أهم علامات الجمال التي تظهر جمال المرأة في أجمل صورة، تعد الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر هي الحل الأرخص والأفضل من أستخدام الأدوية التي تحتوي على مواد كيميائية، لا سيما تقوم هذه المواد بتلف الشعر على المدى الطويل من الاستخدام المتكرر.

في هذا المقال نقدم لكم كيفية تطويل الشعر وتكثيفه في أسرع وقت بدون أدوية، كما يجب التوقف عن بعض العادات الخاطئة المستخدمة بشكل يومي التي تضر بصحة الشعر؛ مثل استخدم المشط البلاستيك الذي يقوم ببث موجات كهربائية تتسبب في تساقط الشعر؛ لذلك يجب استبداله بمشط خشبي قبل إعادة تطويل الشعر وتكثيفه.

يعد زيت الخروع الزيت السحري لتكثيف الشعر وتطويله لما يحتويه على مواد مضادة للأكسدة، ضعي كمية مناسبة من الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس برفق من جميع الجوانب والأمام والخلف، يتم التكرار يومياً لمدة أسبوع كامل على التوالي قبل النوم بساعة وستلاحظين الفرق بعد استخدام أفضل زيت لتطويل الشعر.

خلطة الزيوت لتطويل الشعر في أسبوع

من أفضل الوصفات الناجحة هي خلطة الزيوت لتطويل الشعر وتكثيفه، حيث تتكون هذه الوصفة من عدة زيوت تعمل على إعادة تجديد الخلايا والأنسجة ونمو الشعر بشكل طبيعي، يمكنك تحضير خلطة الزيوت عم طريق الخطوات التالية:

إضافة معلقة من زيت للوز وجوز الهند والأرجان والخروع والشاي في وعاء.

خلط المكونات حتى تتماسك وتصبح في قوام واحد.

توزيع خلطة الزيوت على الشعر مع تدليك فروة الرأس لإعادة تنشيط بصيلات الشعر من جديد.

يتم تكرار هذه الخلطة يومياً قبل الذهاب إلى الفراش وستلاحظين تطويل الشعر نصف متر في أسبوع.

تكثيف الشعر بالثوم

من أهم الطرق المستخدمة قديماً ويتم استخدمها حتى اليوم بالرغم من تجاهل الناس لها؛ هي تكثيف الشعر من الأمام بالثوم بخطوات سهلة يمكنك تحضيرها في البيت عن طريق الخطوات التالية: