أسرار تحضير عجينة الكريب الطازج في المنزل بسهولة

عندما يتم النظر إلي الوجبات السريعة من الخارج نعتقد أنها ذات وصفات ضخمة وتحتاج إلي مجهود كبير ولكن على العكس فظهور الوجبات السريعة في البداية ظهر للتخلص من بذل وقت كبير في تحضير الطعام وهذا هو السبب في إنتشارها في جميع المطاعم وإقبال الأشخاص عليها ومن أكثر تلك الوجبات المحببة هو الكريب الذي يمكن تصنيفه بأنواع اللحوم المحببة أو البطاطس حتى أنه ينتشر في أماكن قليلة بعض أنواع الكريب الحلو بحشوات من الحلويات بذلك فهو يناسب جميع الأزواق محبي الوجبات كحلو أو حادق، ولا يعتبر حشوة الكريب بها شئ من الصعوبة ولكن الأمر الذي يعتبره البعض يحتاج إلي وقت أو إتقان أثناء تحضيره هو عجينة خبز الكريب، على الرغم من سهولة تحضير عجينة الكريب إلا أن البعض يجد صعوبة في تحضيرها لذلك نقدم لكم الطريقة بالخطوات من خلال هذا المقال. طريقة تحضير عجينة الكريب طريقة تحضير عجينة الكريب المكونات: كأس حليب.

كأس دقيق منخول.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة.

عدد اثنين بيضة. طريقة التحضير: يعتبر تحضير الخلاط الكهربائي مهم في تلك الخطوة نقوم بوضع البيض والحليب معاً في الخلاط وبعد إخفاقهم معاً لمدة دقيقتين، ثم إضافة معظم المكونات من الفانيليا السائلة والسكر مع إستمرار تشغيل الخلاط لبضع دقائق. سكب خليط البيض الخليط السابق في وعاء خاص بالعجن وإضافة الزبدة بحيث تكون سائلة وتقليبهم بمضرب يدوي وبعد ذوبان المكونات معاً نقوم بسكب الدقيق المنخول بالتدريج والعجن بالمضرب اليدوي أو شوكة في حالة عدم توفر مضرب يدوي. إدخال الخليط إلي الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة، الإنتقال لتجهيز المقلاة المسطحة الخاصه بخبز الكريب وأن تكون من النوع الغير لاصق ووضع كمية كافية لتحضير الخبز وفردها بشكل دائري على المقلاة على نار هادئة والتقليب على الجانبين ويتم نضج الخبز بشكل سريع وبعد ذلك يصبح الخبز جاهزاً للحشوة. تعتبر تلك الطريقة طريقة تحضير الكريب الحادق وعادةً ما يتم حشوة الكريب الحادق بقطع الدجاج المتبلة أو اللحوم المتبلة اللذيذة بالإضافة إلي الإضافات الشهيرة الكاتشب والمايونيز الذي يضيف للكريب مذاق لذيذ وشهي. طريقة التحضير: الوسوم

عندما يتم النظر إلي الوجبات السريعة من الخارج نعتقد أنها ذات وصفات ضخمة وتحتاج إلي مجهود كبير ولكن على العكس فظهور الوجبات السريعة في البداية ظهر للتخلص من بذل وقت كبير في تحضير الطعام وهذا هو السبب في إنتشارها في جميع المطاعم وإقبال الأشخاص عليها ومن أكثر تلك الوجبات المحببة هو الكريب الذي يمكن تصنيفه بأنواع اللحوم المحببة أو البطاطس حتى أنه ينتشر في أماكن قليلة بعض أنواع الكريب الحلو بحشوات من الحلويات بذلك فهو يناسب جميع الأزواق محبي الوجبات كحلو أو حادق، ولا يعتبر حشوة الكريب بها شئ من الصعوبة ولكن الأمر الذي يعتبره البعض يحتاج إلي وقت أو إتقان أثناء تحضيره هو عجينة خبز الكريب، على الرغم من سهولة تحضير عجينة الكريب إلا أن البعض يجد صعوبة في تحضيرها لذلك نقدم لكم الطريقة بالخطوات من خلال هذا المقال. طريقة تحضير عجينة الكريب طريقة تحضير عجينة الكريب المكونات: كأس حليب.

كأس دقيق منخول.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة.

عدد اثنين بيضة. طريقة التحضير: يعتبر تحضير الخلاط الكهربائي مهم في تلك الخطوة نقوم بوضع البيض والحليب معاً في الخلاط وبعد إخفاقهم معاً لمدة دقيقتين، ثم إضافة معظم المكونات من الفانيليا السائلة والسكر مع إستمرار تشغيل الخلاط لبضع دقائق. سكب خليط البيض الخليط السابق في وعاء خاص بالعجن وإضافة الزبدة بحيث تكون سائلة وتقليبهم بمضرب يدوي وبعد ذوبان المكونات معاً نقوم بسكب الدقيق المنخول بالتدريج والعجن بالمضرب اليدوي أو شوكة في حالة عدم توفر مضرب يدوي. إدخال الخليط إلي الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة، الإنتقال لتجهيز المقلاة المسطحة الخاصه بخبز الكريب وأن تكون من النوع الغير لاصق ووضع كمية كافية لتحضير الخبز وفردها بشكل دائري على المقلاة على نار هادئة والتقليب على الجانبين ويتم نضج الخبز بشكل سريع وبعد ذلك يصبح الخبز جاهزاً للحشوة. تعتبر تلك الطريقة طريقة تحضير الكريب الحادق وعادةً ما يتم حشوة الكريب الحادق بقطع الدجاج المتبلة أو اللحوم المتبلة اللذيذة بالإضافة إلي الإضافات الشهيرة الكاتشب والمايونيز الذي يضيف للكريب مذاق لذيذ وشهي. طريقة التحضير:

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