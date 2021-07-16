أسرار تحضير تتبيلة الفراخ المشوية في المنزل مثل المطاعم بمذاق رائع

يعتبر تناول الفراخ من الوجبات التي تقدم البروتين اللازم للجسم بالإضافة إلي الفيتامينات، ويتم تحضير الفراخ يومياً بجانب جميع الأصناف من الأرز والخضراوات، وتعتبر من أكثر الأشياء التي تجذب الأشخاص للفراخ وتجعلها مفضله بإستمرار هو تتبيلة الفراخ المشوية التي لا يمكن أن يختلف عليها أثنين فهي سهلة التناول بالنسبة للأطفال والكبار، وتقوم المطاعم الكبيرة على تحضير الفراخ المشوية بشكل يومي وتعتبر من الأصناف الأساسية التي تسجل أعلي معدل في الأستهلاك والإقبال عليها، وتتسائل الأمهات عن كيفية إعداد الفراخ المشوية بنفس طريقة المطاعم ولعل سر التتبيلة هو جودة المكونات والتوابل المستخدمة لذلك في البداية يجب تحضير المكونات من مكان مضمون حتى تضمن جودة التحضير واليوم نقدم لكم طريقة التحضير والمكونات المستخدمة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية المكونات: ملعقة كبيرة من بهارات البابريكا وأخرى من السماق.

ملعقتين صغيرتين من بودرة القرفة.

ربع ملعقة من جوز الطيب وأخري من القرنفل المطحون.

ملعقة ونصف صغيرة من البصل البودرة وأخري من الثوم البودرة.

كمية كافية من الزيت النباتي.

فنجان من الخل.

فنجان من الصلصة الحارة أو الباردة حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كمية صغيرة من الماء. طريقة التحضير: تحضير بوله أو طبق كبير مناسبة لتحضير التتبيلة ونبدأ بوضع المكونات السائلة أولاً مثل الخل ثم صلصلة الطماطم الحمراء. إضافة الزيت على الخل والصلصة وتقليبهم معاً ثم ننتقل إلي المكونات الجافة من البهارات ونقوم بسكب البابريكا ومسحوق بودرة البصل والثوم معاً. إضافة مسحوق الكركم والقرنفل بالإضافة إلي الزنجبيل، حيث تعتبر جميع مكونات التتبيلة من البهارات والتوابل لذلك نستمر بوضع الفلفل الأسود وجوز الطيب. وضع كمية من الملح كافية ثم تقليب المكونات والتوابل معاً ونلاحظ عند دمج التوابل أنها ثقيلة وليست لينه لذلك نقوم بتخفيف التتبيلة بالماء ونضع الماء بقدر حاجتها للماء حتى تصبح ذو ملمس ناعم خفيف وليس سائل. يتم تتبيل الفراخ المرغوبة بها من الداخل والخارج بكميات كافية ونتركها مقدار ثلاث ساعات على الأقل. نحضر برطمان كبير محكم الغلق ونضع به المتبقي من التتبيلة لوضعه في الثلاجة حتى يتم استخدام التتبيلة في وقت لاحق، وتتميز مكونات التتبيلة أنها مناسبة للتخزين لأوقات طويلة دون حدوث أيّ عوائق لذلك فإن حفظ التتبيلة آمن. طريقة التحضير: الوسوم

يعتبر تناول الفراخ من الوجبات التي تقدم البروتين اللازم للجسم بالإضافة إلي الفيتامينات، ويتم تحضير الفراخ يومياً بجانب جميع الأصناف من الأرز والخضراوات، وتعتبر من أكثر الأشياء التي تجذب الأشخاص للفراخ وتجعلها مفضله بإستمرار هو تتبيلة الفراخ المشوية التي لا يمكن أن يختلف عليها أثنين فهي سهلة التناول بالنسبة للأطفال والكبار، وتقوم المطاعم الكبيرة على تحضير الفراخ المشوية بشكل يومي وتعتبر من الأصناف الأساسية التي تسجل أعلي معدل في الأستهلاك والإقبال عليها، وتتسائل الأمهات عن كيفية إعداد الفراخ المشوية بنفس طريقة المطاعم ولعل سر التتبيلة هو جودة المكونات والتوابل المستخدمة لذلك في البداية يجب تحضير المكونات من مكان مضمون حتى تضمن جودة التحضير واليوم نقدم لكم طريقة التحضير والمكونات المستخدمة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية المكونات: ملعقة كبيرة من بهارات البابريكا وأخرى من السماق.

ملعقتين صغيرتين من بودرة القرفة.

ربع ملعقة من جوز الطيب وأخري من القرنفل المطحون.

ملعقة ونصف صغيرة من البصل البودرة وأخري من الثوم البودرة.

كمية كافية من الزيت النباتي.

فنجان من الخل.

فنجان من الصلصة الحارة أو الباردة حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كمية صغيرة من الماء. طريقة التحضير: تحضير بوله أو طبق كبير مناسبة لتحضير التتبيلة ونبدأ بوضع المكونات السائلة أولاً مثل الخل ثم صلصلة الطماطم الحمراء. إضافة الزيت على الخل والصلصة وتقليبهم معاً ثم ننتقل إلي المكونات الجافة من البهارات ونقوم بسكب البابريكا ومسحوق بودرة البصل والثوم معاً. إضافة مسحوق الكركم والقرنفل بالإضافة إلي الزنجبيل، حيث تعتبر جميع مكونات التتبيلة من البهارات والتوابل لذلك نستمر بوضع الفلفل الأسود وجوز الطيب. وضع كمية من الملح كافية ثم تقليب المكونات والتوابل معاً ونلاحظ عند دمج التوابل أنها ثقيلة وليست لينه لذلك نقوم بتخفيف التتبيلة بالماء ونضع الماء بقدر حاجتها للماء حتى تصبح ذو ملمس ناعم خفيف وليس سائل. يتم تتبيل الفراخ المرغوبة بها من الداخل والخارج بكميات كافية ونتركها مقدار ثلاث ساعات على الأقل. نحضر برطمان كبير محكم الغلق ونضع به المتبقي من التتبيلة لوضعه في الثلاجة حتى يتم استخدام التتبيلة في وقت لاحق، وتتميز مكونات التتبيلة أنها مناسبة للتخزين لأوقات طويلة دون حدوث أيّ عوائق لذلك فإن حفظ التتبيلة آمن. طريقة التحضير:

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