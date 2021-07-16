غيري لون شعرك بنفسك بملعقة حنة واصبغيه باللون البني الفاتح والغامق في المنزل بخطوات سهلة

صبغ الشعر بالحنة مفيد جدا حيث تقوم الحنة بتقوية بصيلات الشعر وتعالج جميع مشاكل فروة الرأس وخاصة القشرة التي تحدث نتيجة تراكم البكتيريا والجراثيم، ولذلك من الأفضل صبغ الشعر بها بدلا من استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية والتي تضر بصحة الشعر وتجعله تالف ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم صبغ الشعر باللون البني بالحنة ف المنزل فتابعونا. صبغ الشعر باللون البني بالحنة نحضر وعاء ونضع به كوب من الحنة مع القليل من قشر الباذنجان المطحون ثم نقوم بعجن المكونات بكمية مناسبة من الماء ونترك المكونات جانبا لمدة 3 ساعات حتى تختمر، ثم نضيف عصير ليمونة ونقلب.

نقوم بوضع مزيج الحنة على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يمشط الشعر ويلف ويغطي بكيس بلاستيكي لمدة 4 أو 5 ساعات.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو للتخلص نهائيا من بقايا الحنة هذه الخلطة تساعدك في الحصول على لون بني داكن. صبغ الشعر باللون البني الفاتح نقوم بخلط كوب من الحنة مع 2 ملعقة كبيرة من الكركم ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخل ونعجن المكونات بكمية مناسبة من الماء للحصول على عجينة متجانسة ثم يترك جانبا حتى تختمر، بعد ذلك نضيف عصير الليمون ونقلب.

يوضع مزيج الحنة على الشعر ونقوم بفردها من الأمام إلى الخلف باستخدام فرشاة صبغ الشعر ثم نقوم بتوزيع الحنة جيدا على الشعر باستخدام المشط.

نتركها على الشعر لعدة ساعات ثم يغسل الشعر بالطريقة المعتادة للحصول على شعر بني فاتح بدون استخدام صبغات تحتوي على مواد كيميائية. صبغ الشعر باللون البني الشوكولاتة نخلط كوب من الحنة مع 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام ثم نضيف ملعقة من الخل ونعجن الخليط بكمية مناسبة من الماء الدافئ ونقلب للحصول على عجينة.

يوضع الخليط على الشعر بعد إضافة عصير الليمون إليه ثم يترك لمدة 4 ساعات وبعد ذلك يغسل بالماء والشامبو جيدا وسوف تلاحظي أن لون شعرك أصبح بني شوكولاتة.

الحنة تعتبر بديل مميز ورائع للصبغات التي تضر بصحة الشعر لأن جميع المكونات المستخدمة طبيعية ولا توجد بها أي مواد كيميائية تضر بصحة الشعر. صبغ الشعر باللون البني بالحنةصبغ الشعر باللون البني الفاتحصبغ الشعر باللون البني الشوكولاتة الوسوم

صبغ الشعر بالحنة مفيد جدا حيث تقوم الحنة بتقوية بصيلات الشعر وتعالج جميع مشاكل فروة الرأس وخاصة القشرة التي تحدث نتيجة تراكم البكتيريا والجراثيم، ولذلك من الأفضل صبغ الشعر بها بدلا من استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية والتي تضر بصحة الشعر وتجعله تالف ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم صبغ الشعر باللون البني بالحنة ف المنزل فتابعونا. صبغ الشعر باللون البني بالحنة نحضر وعاء ونضع به كوب من الحنة مع القليل من قشر الباذنجان المطحون ثم نقوم بعجن المكونات بكمية مناسبة من الماء ونترك المكونات جانبا لمدة 3 ساعات حتى تختمر، ثم نضيف عصير ليمونة ونقلب.

نقوم بوضع مزيج الحنة على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يمشط الشعر ويلف ويغطي بكيس بلاستيكي لمدة 4 أو 5 ساعات.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو للتخلص نهائيا من بقايا الحنة هذه الخلطة تساعدك في الحصول على لون بني داكن. صبغ الشعر باللون البني الفاتح نقوم بخلط كوب من الحنة مع 2 ملعقة كبيرة من الكركم ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخل ونعجن المكونات بكمية مناسبة من الماء للحصول على عجينة متجانسة ثم يترك جانبا حتى تختمر، بعد ذلك نضيف عصير الليمون ونقلب.

يوضع مزيج الحنة على الشعر ونقوم بفردها من الأمام إلى الخلف باستخدام فرشاة صبغ الشعر ثم نقوم بتوزيع الحنة جيدا على الشعر باستخدام المشط.

نتركها على الشعر لعدة ساعات ثم يغسل الشعر بالطريقة المعتادة للحصول على شعر بني فاتح بدون استخدام صبغات تحتوي على مواد كيميائية. صبغ الشعر باللون البني الشوكولاتة نخلط كوب من الحنة مع 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام ثم نضيف ملعقة من الخل ونعجن الخليط بكمية مناسبة من الماء الدافئ ونقلب للحصول على عجينة.

يوضع الخليط على الشعر بعد إضافة عصير الليمون إليه ثم يترك لمدة 4 ساعات وبعد ذلك يغسل بالماء والشامبو جيدا وسوف تلاحظي أن لون شعرك أصبح بني شوكولاتة.

الحنة تعتبر بديل مميز ورائع للصبغات التي تضر بصحة الشعر لأن جميع المكونات المستخدمة طبيعية ولا توجد بها أي مواد كيميائية تضر بصحة الشعر. صبغ الشعر باللون البني بالحنةصبغ الشعر باللون البني الفاتحصبغ الشعر باللون البني الشوكولاتة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غيري لون شعرك بنفسك بملعقة حنة واصبغيه باللون البني الفاتح والغامق في المنزل بخطوات سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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