ضعي ملعقة فازلين لإزالة شعر الوجه والجسم والعانة بدون الم نهائيا من الجذور في دقائق معدودة

الشعر الغير مرغوب به من أكثر المشاكل التي تعاني منها أغلب السيدات وبسبب ذلك يلجأ البعض إلى عمل الليزر من أجل التخلص من الشعر نهائيا ولكن هذه الطريقة مكلفة، ولذلك تلجأ الكثير من الفتيات عن طرق ووصفات طبيعية للتخلص من الشعر ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة الفازلين لازالة شعر الجسم والعانة بدون الم فتابعونا. ازالة شعر الجسم والعانة بملعقة فازلين بدون الم ازالة شعر الجسم والعانة بملعقة فازلين بدون الم المكونات : ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة حمص مطحون ناعم. طريقة التحضير والاستخدام : نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب جيدا حتى تتجانس ثم نترك المزيج لمدة دقيقة حتى تتفاعل المكونات مع بعض.

بعد ذلك نقوم بوضع المزيج على منطقة العانة أو المناطق المراد ازالة الشعر منها ونتركه لمدة 5 دقائق ثم يتم إزالته عكس اتجاه الشعر بالمناديل.

يمكنك وضع المزيج مرة أخرى إذا كان يوجد شعر صغير بعد تنظيف المكان جيدا وغسله بالماء والصابون نقوم بوضع كريم مرطب.

تكرر هذه الخلطة يقلل من النمو بشكل نهائي ويقوم بترطيب الجلد ويجعل البشرة أكثر نعومة وجمال تكرر هذه الخلطة مرتين شهريا للحصول على النتيجة المطلوبة. ازالة شعر العانة بالفازلين والكركم ازالة شعر العانة بالفازلين والكركم المكونات : نصف ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

3 ملاعق من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص. طريقة التحضير والاستخدام : نقوم بخلط جميع المكونات في وعاء صغير ونقلب للحصول على عجينة متماسكة يمكنك فردها على المكان بكل سهولة.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على المكان المراد إزالة الشعر منه ويجب أن يكون باتجاه الشعر ثم نترك الخليط على المكان حتى يجف تماما وبعد ذلك نقوم بفركه عكس اتجاه الشعر.

ثم نقوم بغسل المكان جيدا ويجفف ونقوم بوضع كريم مرطب هذه الوصفة تساعد في التخلص من نمو الشعر الزائد وتقوم بترطيب البشرة.

يعتبر الفازلين من المكونات الطبيعية التي تدخل في صناعة مستحضرات التجميل وهو مفيد جدا للبشرة ويقوم بترطيب الجلد ويجعل البشرة أكثر نعومة ولمعان. الوسوم

الشعر الغير مرغوب به من أكثر المشاكل التي تعاني منها أغلب السيدات وبسبب ذلك يلجأ البعض إلى عمل الليزر من أجل التخلص من الشعر نهائيا ولكن هذه الطريقة مكلفة، ولذلك تلجأ الكثير من الفتيات عن طرق ووصفات طبيعية للتخلص من الشعر ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة الفازلين لازالة شعر الجسم والعانة بدون الم فتابعونا. ازالة شعر الجسم والعانة بملعقة فازلين بدون الم ازالة شعر الجسم والعانة بملعقة فازلين بدون الم المكونات : ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة حمص مطحون ناعم. طريقة التحضير والاستخدام : نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلب جيدا حتى تتجانس ثم نترك المزيج لمدة دقيقة حتى تتفاعل المكونات مع بعض.

بعد ذلك نقوم بوضع المزيج على منطقة العانة أو المناطق المراد ازالة الشعر منها ونتركه لمدة 5 دقائق ثم يتم إزالته عكس اتجاه الشعر بالمناديل.

يمكنك وضع المزيج مرة أخرى إذا كان يوجد شعر صغير بعد تنظيف المكان جيدا وغسله بالماء والصابون نقوم بوضع كريم مرطب.

تكرر هذه الخلطة يقلل من النمو بشكل نهائي ويقوم بترطيب الجلد ويجعل البشرة أكثر نعومة وجمال تكرر هذه الخلطة مرتين شهريا للحصول على النتيجة المطلوبة. ازالة شعر العانة بالفازلين والكركم ازالة شعر العانة بالفازلين والكركم المكونات : نصف ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

3 ملاعق من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص. طريقة التحضير والاستخدام : نقوم بخلط جميع المكونات في وعاء صغير ونقلب للحصول على عجينة متماسكة يمكنك فردها على المكان بكل سهولة.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على المكان المراد إزالة الشعر منه ويجب أن يكون باتجاه الشعر ثم نترك الخليط على المكان حتى يجف تماما وبعد ذلك نقوم بفركه عكس اتجاه الشعر.

ثم نقوم بغسل المكان جيدا ويجفف ونقوم بوضع كريم مرطب هذه الوصفة تساعد في التخلص من نمو الشعر الزائد وتقوم بترطيب البشرة.

يعتبر الفازلين من المكونات الطبيعية التي تدخل في صناعة مستحضرات التجميل وهو مفيد جدا للبشرة ويقوم بترطيب الجلد ويجعل البشرة أكثر نعومة ولمعان.

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