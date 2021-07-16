بأبسط المكونات قومي بعمل صبغة شعر بني محمر في البيت بمكونات داخل منزلك

أفضل طريقة لعمل صبغة شعر بني محمر في البيت بنفسك بأسهل طريقة، يعد اللون البني المحمر واحدا من اكثر ألوان الصبغات والأكثر رواجا وانتشارا في عالم التجميل، حيث تحظي صبغات الشعر البني المحمر على قبول كبير بين الكثير من السيدات وذلك لكونه يناسب جميع أنواع البشرة ويأتي بمظهر رائع وجذاب مع أصحاب البشرة البيضاء.

صبغة شعر بني

أذا كنتي من أصحاب العيون البنية او العيون العسلية، فإن اختيار صبغة الشعر البني المحمر يزيد من جمالك واناقتك ويجعلك تبدو اكثر أشراقا وجاذبية، بلا شك ان الحصول على شعر باللون البني المحمر يعد من أصعب الأمور التي يمكنك مواجهتها، حيث لا توافر في الأسواق التجارية منتجا خاص يأتي باللون البني المحمر في المطلق، ولمن عادة أن يمكننا الحصول على درجة اللون من خلال استخدام مكونات أضافية ع درجات اللون البني للحصول على اللون البني المحمر بسهولة.

طريقة عمل صبغة شعر بني محمر

هناك عدد من الإجراءات عليك الالتزام بها للحصول على النتائج المطلوبة.

للحصول على لون بني محمر عادة ما يتوقف على شكل وطبيعة الشعر الطبيعي ومدى مناسبة اللون ودرجاته مع لون البشرة.

إذا اردت الحصول على صبغة شعر بني محمر مميزة تجنبي غسل الشعر قبل تطبيق الصبغة بيوم او يومين، وذلك للحفاظ على نعومة ولمعان الشعر.

اختيار منتجات الصبغة مطابقة لشروط ومعايير الجودة القياسية وذلك للحفاظ على الشعر من التعرض للتلف.

خطوات صبغ الشعر

يمكنك الحصول على لون شعر بني محمر من خلال اتباع الخطوات التالية:

قومي بمزج مقدار عبوة من صبغة الشعر باللون الأشقر الرمادي الفاتح مع مقدار عبوة اخري من صبغة الشعر باللون الأحمر الخريفي المتوسط.

قومي بإضافة مقدار محدد من ملء الأكسحين تركيز 30%.

غالبا ما يختلف مقدار وعدد العبوات المستخدمة في تحضير الصبغة على حسب طول الشعر وكثافته.

بعد الانتهاء من تحضير مكونات الصبغة قومي بتقسيم الشعر إلى قسمين وتطبيق محتويات الصبغة من الأسفل إلى الأعلى.

قومي بفعل ذلك مع مراعاة الابتعاد عن جذور الشعر بما يقارب ثلاثة سنتيمترات تقريبا.

قومي باستخدام مادة الفازلين في منطقة حول الأدنين للحفاظ على الجلد من التعرض لأضرار الصبغة.

للحصول على افضل النتائج يمكنك ترك الصبغة على الشعر مدة لا تقل عن 25 دقيقة.

هكذا نكون شرحنا لكي طريقة عمل صبغة شعر بني محمر بأبسط وأسهل طريقة ودن الذهاب الي مراكز التجميل.