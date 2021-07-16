ماسكات لتنعيم الشعر مجربة ومضمونة أعديها بنفسك بمكونات بسيطة وخطوات سهلة

استخدام المكونات الطبيعية في اعداد ماسكات لتنعيم الشعر من أفضل طرق العناية بالشعر التي يُمكنك اتباعها للحصول على نتيجة ملحوظة فيما يخص تنعيم الشعر وفرده، فالمكونات الطبيعية على الرغم من بساطتها إلا أنها تمنحك نتيجة فعالة، ومن أمثلة المكونات التي يُمكنكم استخدامها العسل، الزبادي، الزيوت الطبيعية، جل الصبار، ويتم تحضير ماسكات لتنعيم الشعر باستخدام مكونات طبيعية معينة وبكميات محددة.

ماسكات لتنعيم الشعر

يُمكنك الحصول على شعر أنعم وصحي أكثر من خلال العناية بالشعر، وتجنب العادات الخاطئة التي تؤدي إلى تجعده مثل كثر غسل الشعر، فرد الشعر باستخدام الكريمات المليئة بالمواد الكيميائية أو باستخدام مكواة الشعر الذي يمنحك نتيجة مبهرة ولكن مؤقتة، وبمجرد أن تزول نتيجة هذه الكريمات أو المكواة تجدين شعرك أصبح تالف وذو مظهر غير صحي على الإطلاق، ولذلك فإن استخدام المنتجات الصحيحة للشعر من شامبو وبلسم مناسبين لحالة الشعر، بالإضافة إلى تطبيق ماسكات لتنعيم الشعر سيمنحك نتيجة أفضل بكثير، وسنقدم لكم أفضل الوصفات لتنعيم الشعر في النقاط القادمة.

أفضل ماسك لتنعيم الشعر

يُعد ماسك جل الصبار من أفضل ماسكات تنعيم الشعر، حيث يمنح الشعر ما يحتاجه من الترطيب، مما يساعد على تنعيم الشعر بكفاءة، بالإضافة إلى غنى جل الصبار بالفيتامينات التي تحسن من طبيعة الشعر، وتُساعد على تنعيمه وفرده، ولضمان فاعلية ماسك تنعيم الشعر يُفضل استخراج جل الصبار من الأوراق قبل تحضير الماسك مباشرةً، لإعداد هذا الماسك يتطلب تحضير بضعة مكونات أخرى إلى جانب جل الصبار نعرضها لكم بالتفصيل مع الخطوات فيما يلي.

يُخلط نصف كوب من جل الصبار مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، 3 ملاعق الزبادي جيدًا في وعاء.

يتم تقسيم الشعر إلى نصفين بحيث يسهل توزيع الماسك على الشعر بأكمله، ونبدأ في توزيعه في كافة أنحاء الشعر بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

يُفضل ارتداء غطاء الشعر، والانتظار لمدة ساعة كاملة، ومن ثم نتوجه لغسل الماسك بالماء والشامبو.

مع مراعاة أن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع هو ما سيضمن لك الحصول على أفضل نتيجة بالنسبة لتنعيم الشعر.

ماسك زيت الزيتون والعسل لشعر ناعم

تشتهر الزيوت الطبيعية بفوائدها العديدة للشعر، ولذلك فهى تُستخدم لتحضير العديد من ماسكات تنعيم الشعر وأيضًا وصفات لتطويل الشعر، ومن أهم هذه الزيوت هو زيت الزيتون، حيث له دور بارز في تنعيم الشعر، تحسين ملمسه، ترطيبه، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي مكونات الماسك من البيض والعسل، فكلاهما يُساعدان في تنعيم الشعر وفرده، وإليكم طريقة تحضير ماسك تنعيم الشعر وخطوات تطبيقه على الشعر للحصول على أفضل نتيجة.