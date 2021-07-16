وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر وزيادة كثافته فقط إذا تمت بهذه الطريقة الصحيحة

وصفة ماء الأرز للشعر، من أكثر الوصفات المعروفة والتي تمت تجربتها من قبل الكثير من الأشخاص هو وصفة ماء الأرز، هذه الوصفة التي تعمل على تغذية الشعر من الجذور وأيضاً تساعد على تقوية الشعر وإكسابه كل العناصر المهمة التي تفيده وتكون سبب في جعل الشعر ناعم بعيد عن التقصف، وسنقوم في هذا المقال بشرح كيف يتم تحضير هذه الوصفة.

وصفة ماء الأرز للشعر

يوجد العديد من الاستخدامات المتاحة لماء الأرز، حيث أنه يمكن استخدامها في علاج مشاكل الشعر والبشرة، لذلك ينصح بعدم التخلص منها مباشرةً، حيث أنه يجب الاحتفاظ بها لاستخدامها كماسك طبيعي للبشرة.

من الممكن أن يتم إضافة بعض العناصر الطبيعية لتحقيق الاستفادة منها، مثل ماسك مياه الأرز والشاي الذي يتم استخدامه للشعر، ويتم ذلك من خلال وضع نصف كوب من الأرز الغير مطهي في إناء فارغ ثم يتم إضافة كوبان من الماء في نفس الإناء ويتم إضافة مجموعة قطرات من الشاي الأخضر بعد غليانه لبضع دقائق، أو من الممكن أن يتم استخدام أي زيت عطري للتخلص من الرائحة.

يتم وضع كمية مناسبة من الأرز في وعاء ماء وتركه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

بعد انتهاء المدة نجد أن لون الماء تحول إلى اللون الأبيض، يتم تقليب الأرز في هذه اللحظة.

يتم في هذه الخطوة استخدام مصفاة لفصل حبات الأرز عن الماء.

يتم التخلص من الأرز والاحتفاظ بالماء لحين استخدامه.

يتم استخدام كوب واحد فقط من ماء الأرز ويضاف إليه بضع قطرات من مستخلص الشاي الأخضر.

قبل استخدام هذا الخليط على الشعر يتم غسل الشعر جيداً والتأكد من نظافته ثم يتم تجفيفه بشكل جيد ووضع هذا الخليط وتركه لمدة ساعة.

خطوات تحضير ماسك ماء الأرز للشعر

ويمكن الإحتفاظ بالماء لبعض الوقت على الشعر على أن يتم إضافة ملعقتين من أي نوع من الزيوت العطرية والطبيعية المتوفرة لديكي، ثم بعد عمل الخليط على شعرك قومي بارتداء الكيس البلاستيكي على شعرك لمدة ساعة ثم يغسل شعرك بعد ذلك بالماء والشامبو مع تكرار تلك العملية مرة بالأسبوع على الأقل ويمكن تكرارها مرتين لضمان الوصول إلى نتائج أسرع.