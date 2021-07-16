وصفة الكيراتين الطبيعي لتنعيم وفرد الشعر المجعد قبل العيد ومن اول استخدام

وصفة الكيراتين الطبيعي لتنعيم الشعر، من أقوى الوصفات التي يتم استخدامها لمعالجته هي وصفات الكيراتين الطبيعي الذي يعمل على تنعيم الشعر ومعالجة التجعد والتقصف، حيث أنه من المعروف الآن أن هذه المشاكل يتم علاجها باستخدام الوصفات الكيميائية والمكلفة، هذه المواد الكيميائية تضر بالشعر وتكون سبب في تلف الشعر، لذلك يحرص الكثير من النساء على استخدام الوصفات الطبيعية التي تظهر نتيجتها على الشعر بشكل سريع وفي ذات الوقت غير مضرة.

وصفة الكيراتين الطبيعي لتنعيم الشعر

يعتمد الكثير من النساء على الوصفات الطبيعية حتى في وقتنا الحالي، هذا الوقت الذي انتشر فيه وجود صالونات التجميل والمواد الكيميائية التي تضر بالشعر، ولكن المعروف عن الوصفات الطبيعية أنها على الرغم من عدم تحقيق هدفها في بعض الأحيان ولكنها لا تضر الشعر ولا تكون سبب في التلف أو التقصف، لذلك دائماً ينصح باستخدام الوصفات الطبيعية في علاج مشاكل الشعر المختلفة.

يعتبر الموز من أكثر المواد الطبيعية التي ظهر تأثيرها على الشعر، حيث أنه يستخدم في معالجة جميع مشاكل الشعر خاصة الشعر الخشن، وسنقوم بشرح طريقة استخدام وصفة الموز على الشعر.

يتم هرس ثلاث موزات بشكل جيد حتى تصبح بعض أجزائها سائلة.

في إناء فارغ يتم خفق ثلاث بيضات بشكل جيد ويضاف إليهم ثلاث معالق كبيرة من زيت جوز الهند ويتم خفقهم بشكل جيد.

يتم إضافة الزبادي بالمقدار المناسب ويتم تقليب هذه المكونات بشكل جيد، ومن الممكن أن يتم إضافة أي نوع من الفيتامينات حسب الرغبة.

يتم تقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء متساوية، وفي كل جزء يتم وضع الكمية المناسبة من الخليط وتركه لمدة ثلاثون دقيقة، وبعد انتهاء المدة يتم غسل الشعر جيداً.

كيفية تحضير وصفة الموز لعلاج الشعر في المنزل

ملاحظة هامة: يجب غسل الشعر جيدا بعد الإنتهاء بالماء والشامبو لضمان تخلص فروة الرأس من بقايا حبيبات الموز حتى لا تترك أي أثر في الشعر، وكذلك يمكن إضافة ملعقتين من أي نوع من الزيوت العطرية إلى الوصفة حتى نتجنب رائحة البيض طوال فترة استخدام الخليط أو ما بعده.