أسهل طريقة لتحضير الكيكة الإسفنجية بدون ما تهبط وطعم شهي ولا أروع

أسهل طريقة لتحضير الكيكة الإسفنجية بدون ما تهبط، يوجد مئات الأشخاص محبين وعاشقين الكيكة الاسفنجية والذين يبحثون باستمرار عن طرق مختلفة وجديدة لتحضير هذه الكيكة، حيث أن الكيكة الاسفنجية من أشهر الحلويات على مستوى العالم ويتم تحضيرها بواسطة الكثير من الطرق المختلفة، ولكن يوجد مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يبحثون عن طرق جديدة لتحضيرها، هذا ما سيتم عرضه في هذا المقال.

مقادير طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

يتم تحضير الكيكة الاسفنجية بطريقة مختلفة وجديدة من خلال استخدام مجموعة من المقادير تتمثل في:

خمس حبات من البيض ومن الممكن أن يقل حسب الرغبة.

كأس صغير من السكر.

كأس ونصف من الدقيق الأبيض الذي يستخدم للخبز.

ملعقة صغيرة فانيليا، أو من الممكن أن يتم استخدام أي روائح طعام.

كيس كبير من البيكينج باودر أو من الممكن أن يتم استخدام الخميرة للحصول على القوام المطلوب.

خطوات تحضير الكيكة الاسفنجية

يتم دهن الصينية بالزبدة أو السمنة كخطوة أولى قبل وضع العجين، في وعاء فارغ يتم دمج الدقيق الأبيض مع البيكينج باودر ويتم خلطهم بشكل جيد.

في وعاء آخر يتم وضع البيض والفانيليا وباستخدام المضرب الكهربائي يتم خفق هذا الخليط بشكل جيد، وأثناء الخلط يتم إضافة على شكل سلاسل متقطعة.

يتم إضافة هذا جزء من الدقيق الأبيض على إناء البيض، ثم يتم تحريك هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد والتأكد من امتزاجها، حيث يتم ذلك بواسطة ملعقة عادية، ثم نقوم بسكب العجين الذي سبق تحضيره في الخطوات السابقة في الصينية التي تم تحضيرها في أول خطوة بشكل بطيء، ويتم إدخال هذه الصينية في الفرن على درجة حرارة عادية، ويتم ترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة.

يمكنك تزيين الكيك بالشيكولاته عن طريق تحضير نصف كوب من السكر ونصف كوب من الماء، مع ملعقتين من النسكافيه وملعقتين كبيترين من بودرة الكاكاو، وكيس فانيليا صغير، ويتم تسخين الماء ثم يضاف إليه المكونات بالتدريج مع التقليب المستمر حتى الغليان، ونضع الكيكة في طبق التقديم ثم نسكب عليها الخليط المحضر لإضافة طعم رائع ومميز.