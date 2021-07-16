كفتة الحاتي المشوية بالعيد مثل الجاهزة بمكونات بسيطة وسهلة في التحضير

كفتة الحاتي المشوية بالعيد، تعتبر الكفتة المحمصة بالفرن من وأشهر الأطباق في الوطن العربي. إنه من الأطباق ألذيذه الذي يستمتع به الكثيرون. يتميز بمذاقه الرائع ونكهته الفريدة. يعتمد بشكل أساسي على اللحم المفروم في تحضيره ، ومن الممكن أيضًا إضافة نكهات مختلفة إليه ؛ بما في ذلك: التوابل بشكل كافي و صلصة الطماطم والبطاطس والقرفة والطحينة ، والتي من المعروف عمومًا أنها سهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الوقت لتنضج ، وفي هذه المقالة سوف نستكشف طرق مختلفة للشوي. الكفتة بالفرن.

كفتة الحاتي المشوية بالعيد

نقوم بتقديم طريقة لطهي الكفتة في المنزل كما في المطاعم وأفضل بكثير. تعتبر الكفتة من أشهى المشاوي التي يستمتع بها الكبار والصغار حيث تعد من أخف الوجبات، وهي من أسهل الأطباق في التحضير وتتميز بطابعها المميز. مذاقها وخاصة تتبيله كفتة الحاتي التي تتميز بطعمها الرائع واللحم الضاني . وللحصول على كفتة مشوية كما تقدم في المطاعم، سوف نقدم لكي المكونات وطريقة التحضير تابعي هذا المقال.

اولاً الطريقة الاولي الكفتة بالسياخ المشوية:

وتتكون هذه الوصفة ببعض المكونات واساسها هي التوابل والخذار وسوف نقدمها لكم:

المكونات:

نص كيلو لحم ضاني مفروم خشن.

ملعقة صغيرة دهن ليّة ﻹعطاء نفس مذاق كفتة الحاتي.

بصلة متوسطة الحجم ومبشورة.

حبّة طماطم مقشرة ومفرومة وتصبح صلصة.

ملعقتان كبيرتان من الخل أبيض.

3 ملاعق بقسماط ناعم.

ملعقة كبيرة من زعتر.فحمة واحدة.

البهارات:

ملعقة كبيرة توابل لحم.

نص ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة قرفة.

1 ملعقة من جوزة الطيب مبشورة.

بصل بودر ملعقة كبيرة

ثوم بودر نص ملعقة.

ملعقتان صغيرتان من الورق اللوري والحبهان مطحون.

طريقة التحضير: