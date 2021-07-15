واقي شمس اقتصادي حضريه بنفسك بأقل التكاليف وبأفضل حماية

مع حلول فصل الصيف وزيادة حرارة أشعة الشمس تسائلت الفتيات ما إذا كانت هناك طريقة لصنع واقي شمس اقتصادي حتى يتمكن من حماية بشرتهن من تأثير أشعة الشمس الضار للغاية على البشرة حيث تسبب الشمس التهابات وجفاف البشرة كما يصبح الجلد أغمق بعدة درجات ويتصبغ، تابعينا في هذا المقال فقد وفرنا لك في هذا المقال أفضل طريقة يمكنك تحضير واقي شمس منها فتابعينا.

واقي شمس اقتصادي المقادير اللازمة لعمل الوصفة:

كل ما تحتاجينه هو

نصف كوب من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون.

ربع كوب زيت جوز الهند.

ربع كوب من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زيت بذور التوت الأحمر.

ملعقة صغيرة من زيت بذور الجزر.

ملعقتان كبيرتان من أكسيد الزنك وهو المكون المسئول عن حماية بشرتك.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا الأصلية للتطريب والحماية.

ملعقة واحدة صغيرة من أي زيت عطري تفضلين.

أحضري برطمان زجاجي نظيف ومعقم وضعي به زيت اللوز وشمع العسل. أضيفي زيت بذور التوت وزيت الجزر وقلبي. في طبق صغير على حمام مائي ساخن قومي بإذابة زيت جوز الهند مع زبدة الشيا معاً. اتركي الزيوت تبرد قليلاً ثم أضيفيها للخليط. أفرغي كبسولات فيتامين هاء في البرطمان. اخلطي المكونات جيداً معاً مع وضع البرطمان في منتصف وعاء به ماء ساخن ليساعد على مزج المكونات. أخرجي البرطمان بع تمام المزج ثم أضيفي أكسيد الزنك. أضيفي الزيت العطري وقلبي وبهذا يصبح واقي الشمس جاهز. يمكنك ترك الخليط في البرطمان أو وضعه في حاوية كريم نظيفة لديك ومعقمة. هذا الصن بلوك صالح لمدة ستة أشهر من تاريخ التحضير. قبل الخروج في الشمس قومي بغسل وجهك بالغسول المناسب لبشرتك. ضعي طبقة كافية من الخليط على الوجه واليدين ووزعيها جيداً. يمكنك بعد ذلك الخروج في الشمس دون أن تسبب الشمس ضرراً كبيراً. يعمل هذا الماسك على ترطيب بشرتك أيضاً ويعدي إليها الحيوية والنعومة. تغذي الزيوت بشرتك وتقضي على التصبغات وتجعلها أكثر إشراقاً.

خطوات تحضير واقي شمس اقتصادي في المنزل: