طريقة عمل كحك العيد على طريقة الشيف حسن بالخطوات والمقادير وفيديو

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبحث العديد من السيدات في جميع الوطن العربي عن طريقة عمل كحك العيد، حيث يفصلنا عن أيام عيد الأضحى المبارك أيام قليلة، لذلك بدأت السيدات والبنات في البحث عن طريقة عمل كحك العيد، وتبحث عن الطريقة السهلة والتي ينتج عنها كحك عيد يعجب جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل كحك العيد

بمرور أيام شهر ذي الحجة وقرب عيد الأضحى يزداد البحث عن طريقة لعمل حلويات العيد، مثل الكحك والبسكوت والغريبة والبيتي بفور، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم خطوات عمل كحك العيد على طريقة الشيف حسن، بالفيديو المقادير والخطوات لعمل الكحك الناعم بريحة وطعم جميل.

مقاديرعمل كحك العيد:

ملعقة صغير من كلاً من قرفة وقرنفل وحبهان وكبة صيني وكل هذه البهارات التي تستخدم كريحة كحك لتعطيه نكها جميله.

كيلو من دقيق.

50 جرام سميط.

50 جرام سكر.

20 جرام بيكنج بودر.

10 جرام ريحة كحك.

20 جرام ملح.

100 جرام عسل جلوكوز.

عسل أبيض.

50 جرام سمن.

200 ملي لبن.

طريقة تحضر الكحك:

داخل العجان نضع كل ما هو بودر، نضع الدقيق والقرفة والقرنفل الحبهان والكبة الصيني، 50 جرام سكر و10 جرام ريحة الكحك و20 جرام بيكنج بودر و20 جرام ملح و10 جرام ريحة الكحك.

بعد تشغيل العجان لخلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض نضع نصف كيلو من السمن السايح، ثم نشغل العجان لخلط السمن جيداً بالدقيق وجميع المكونات.

نضع على العجينة أثناء العجن 200 ملى لبن واحدة واحدة للعجن.

طريقة عمل الملبن ربع لتر ماء مغلي، وربع كيلو من السكر يدوبوا على النار ثم نضع 100 جرام من عسل الجلوكوز.

طريقة عمل العجمية 225 جرام عسل ابيض و50 جرام سمن في حلة على النار.

واليكم فيديو يوضح طريقة عمل الكحك على طريقة الشيف حسن.