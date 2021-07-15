طريقة عمل مخلل الباذنجان الخرافة في المنزل لفتح الشهية على الأكل

تعد طريقة عمل مخلل الباذنجان من أنجح الطرق التي يتم إعدادها في المنزل، وتعتبر طريقة تحضيره سهلة وبسيطة جداً ولا تتطلب وقتاً كثيراً لإعداده، وهذا الطبق من أشهى الأطباق التي تعمل على فتح الشهية على الأكل حتى وأن كانت الأكلة غير محبوبة، وهذا النوع من الطعام له فوائد صحية مفيدة جداً للجسم حيث يعتبر الباذنجان مصدر الحديد للجسم ويمنع تصلب الشرايين، ويحتوي أيضاً على مواد مضادة للأكسدة تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف، ويحمي من الصداع ومكون صحي لإدرار البول، ومن خلال موقعنا الخبرة موقع ثقفني سوف نتعرف على مكونات عمل مخلل الباذنجان وطريقة تحضيره.

مكونات عمل مخلل الباذنجان

تعد مكونات عمل مخلل الباذنجان من أبسط المكونات وأرخصها وهي كما يلي:

كيلو من الباذنجان ( الرفيع الأسود ).

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف كوب من الخل.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

رأس من الثوم المهروس.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المهروس.

4 ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.

فلفل أخضر حار.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نحدثكم عن طريقة تحضير المخلل من خلال هذا الموضوع والطريقة كالتالي:

في البداية نقوم بنزع عنق الباذنجان واغسله جيداً بالماء. نحضر إناء ونضعه على النار ونسكب به 8 أكواب من الماء، ثم نضيف عليه الخل والملح نترك الماء حتى يغلي. نضع الباذنجان في الماء المغلي ثم نتركه على نار هادئة حتى يصبح ليناً. بعد ذلك نخرج الباذنجان من الماء المغلي، ثم نغسله بالماء البارد ونتركه حتى يبرد.

طريقة عمل الحشوة

تعتبر طريقة عمل الحشوة سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي: