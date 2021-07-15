تبييض الأسنان بالفحم في وقت قياسي والتخلص من البقع الداكنة وتوحيد اللون فورًا

تبييض الأسنان بالفحم ، تعتبر مشكلة اصفرار الأسنان من المشكلات الأكثر صعوبة والتي تواجه الكثير من الأفراد، فالجميع يرغبون في توحيد لون أسنانهم، وهناك العديد من الطرق الشائعة المستخدمة من قبل العديد من الأفراد بعضها من منتجات طبيعية وبعضها مواد تحتاج مراكز متخصصة في القيام بها، نظراً لان الطرق المعتادة من مراكز المتخصصة في تبييض الأسنان تحتاج لدفع مبلغ من المال لتحصل على النتيجة المضمونة في التبيض دون أن تحدث أي أضرار.

تبييض الأسنان بالفحم

لكن هناك بعض الأفراد لا يملكون المال من أجل تبييض الأسنان ويحتاجون لبعض الوصفات الطبيعية المميزة التي تصل أسنان طبيعية جذابة ذات بياض ناصع دون دفع الكثير من المال وفي نفس ذات الوقت لا تتعرض لمشاكل صحية أو مشاكل في اللثة، ويعتبر الفحم من أكثر المواد المستخدمة في التجميل للون الأسنان والتخلص من الاصفرار وعودة الأسنان لألوانها الطبيعية، في الآونة الأخيرة ظهر العديد من أنواع معجون الأسنان بالفحم.

فوائد الفحم للأسنان

بعد التحليلات أثبتت الدراسات أن الفحم من أكثر الطرق التي تساعد على التخلص من فضلات الطعام والطبقات الجيرية المختلفة المتراكمة في الأسنان والتي يصعب التخلص منها بالطرق الطبيعية، فاختيار معجون الأسنان الذي يحتوي على الفحم أفضل اختيار أو إتباع خطوات التنظيف بالفحم تعد أفضل اختيارات الخاصة بالأسنان.

وصفات طبيعية لتبيض الأسنان

من الممكن اختيار أفضل الوصفات المتوفر مكوناتها في المنزل فهذه الوصفات طبيعية تجميلية أن لم تفيد الأسنان فهي لن تضر بيها على الإطلاق فمن أهم الوصفات ما يلي:

وصفة تبييض الأسنان بجوز الهند

معلقة كبيرة من جوز الهند مضاف إليها معلقة كبيرة من الفحم المطحون.

يوضع الفحم المطحون على الزيت ونبدأ في توزيعه على الاسنان وبعدها يتم غسل الأسنان بشكل عادى، مع الاستمرار في اتباع هذه الخطوات أكثر من مرة تساعد في التخلص من مشاكل الاصفرار والتغير للون الأسنان.

المتابعة والمواظبة على هذة الوصفة تغير من لون الأسنان تماماً ويظهر تغير ملحوظ دون أن تسبب أي وجع أو الم كما يحدث في الطرق التجميلية.

نوع الفحم المستخدم في التبييض

العديد من الأفراد يختلط عليهم الأمر في نوع الفحم المستخدم في تبييض الأسنان، هل هو الفعل المستخدم في الشوي هذا الاعتقاد غير صحيح على الإطلاق، حيث أوضحت الكثير من الدراسات أن الفحم المستخدم فقط للأسنان لونه أسود مطحون يتم استخدامه مضاف إليه جوز الهند أو زيت الزيتون، مخصص للأسنان لأنه يحتوي على شحنة كهربائية معروفة أنها تخلص من لون إصفرار الأسنان.