ألذ ارز بسمتي أصفر بمنتهى السهولة في 21 دقيقة فقط

يعتبر الأرز البسمتي من الأطباق التي نتناولها من حين إلى آخر ولكنه انتشر مؤخرا وأصبح من أشهر أنواع أطباق الأرز التي نقوم باستعمالها، نظرا لأنه يعتبر أخف بكثير على المعدة من الأرز العادي لأنه لا يحتوي على كميات كبيرة من النشا مثل الأرز العادي، فكثير من الأشخاص يفضلون تناوله لما له من طعم جذاب جعله من الأطباق التي نقوم بتحضيرها بصفة مستمرة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القليلة القادمة ألا وهو كيفية تجهيز أرز بسمتي أصفر.مكونات عمل أرز بسمتي أصفر:
يعد تحضير أرز بسمتي أصفر من أبسط الأشياء التي نقوم بتحضيرها في المنزل وينتج عنه طعم ولا أروع، ولكي نقوم بتحضير أرز بسمتي أصفر نحتاج إلى:
- كوبين من الماء.
- ثلاث فصوص من القرنفل.
- كمية بسيطة من البهار المشكل، مع عودين من القرفة.
- نجهز ملعقة كبيرة من الزبدة، مع ملعقة صغيرة من الماجي البودر، وكمية من الملح على حسب الرغبة.
- نحتاج إلى رشة بسيطة من القرفة، ونصف ملعقة صغيرة من الكاري، مع ملعقة كبيرة من الكركم.
- نقوم بشراء كوب من أرز بسمتي من النوع الممتاز.
لكى نقوم بتجهيز أرز بسمتى أصفر بطعم أكثر من رائع كل ما نفعله إتباع الآتي:
- نغسل الأرز جيدا ونضع فوقه كمية مناسبة من الماء الفاتر، ونتركه لمدة عشرون دقيقة أو أكثر بقليل.
- نقوم بتجهيز إناء مناسب لطهي الأرز، ونضعه على نار متوسطة الحرارة ونضع فيه الزبدة ونقلبها لحين اذابتها نهائيا.
- نقوم بوضع باقي البهارات ونقلبها جيدا، ثم نصفي الأرز ونضعه مع الزبدة والبهارات ونقلبه لمدة خمس دقائق للعمل علي إدخال جميع البهارات والزبدة في جميع حبات الأرز، ولضمان الحصول على أرز بسمتى أصفر مفلفل غير ملتصق نهائيا.
- نقوم بوضع كوبين الماء فوق الأرز، ونتركه على نار مرتفعة لحين الغليان.
- نقوم بتهدئة النار ونتركه لمدة ربع ساعة أو أكثر لحين التأكد من تسويته نهائيا.
- نقوم بوضع الأرز في طبق التقديم مع مراعاة تزيينه ببعض المكسرات وشرائح الليمون والبقدونس، ونتناوله ساخنا مع قطع من الفراخ أو اللحم على حسب الرغبة.
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يعتبر الأرز البسمتي من الأطباق التي نتناولها من حين إلى آخر ولكنه انتشر مؤخرا وأصبح من أشهر أنواع أطباق الأرز التي نقوم باستعمالها، نظرا لأنه يعتبر أخف بكثير على المعدة من الأرز العادي لأنه لا يحتوي على كميات كبيرة من النشا مثل الأرز العادي، فكثير من الأشخاص يفضلون تناوله لما له من طعم جذاب جعله من الأطباق التي نقوم بتحضيرها بصفة مستمرة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القليلة القادمة ألا وهو كيفية تجهيز أرز بسمتي أصفر.مكونات عمل أرز بسمتي أصفر:
يعد تحضير أرز بسمتي أصفر من أبسط الأشياء التي نقوم بتحضيرها في المنزل وينتج عنه طعم ولا أروع، ولكي نقوم بتحضير أرز بسمتي أصفر نحتاج إلى:
- كوبين من الماء.
- ثلاث فصوص من القرنفل.
- كمية بسيطة من البهار المشكل، مع عودين من القرفة.
- نجهز ملعقة كبيرة من الزبدة، مع ملعقة صغيرة من الماجي البودر، وكمية من الملح على حسب الرغبة.
- نحتاج إلى رشة بسيطة من القرفة، ونصف ملعقة صغيرة من الكاري، مع ملعقة كبيرة من الكركم.
- نقوم بشراء كوب من أرز بسمتي من النوع الممتاز.
لكى نقوم بتجهيز أرز بسمتى أصفر بطعم أكثر من رائع كل ما نفعله إتباع الآتي:
- نغسل الأرز جيدا ونضع فوقه كمية مناسبة من الماء الفاتر، ونتركه لمدة عشرون دقيقة أو أكثر بقليل.
- نقوم بتجهيز إناء مناسب لطهي الأرز، ونضعه على نار متوسطة الحرارة ونضع فيه الزبدة ونقلبها لحين اذابتها نهائيا.
- نقوم بوضع باقي البهارات ونقلبها جيدا، ثم نصفي الأرز ونضعه مع الزبدة والبهارات ونقلبه لمدة خمس دقائق للعمل علي إدخال جميع البهارات والزبدة في جميع حبات الأرز، ولضمان الحصول على أرز بسمتى أصفر مفلفل غير ملتصق نهائيا.
- نقوم بوضع كوبين الماء فوق الأرز، ونتركه على نار مرتفعة لحين الغليان.
- نقوم بتهدئة النار ونتركه لمدة ربع ساعة أو أكثر لحين التأكد من تسويته نهائيا.
- نقوم بوضع الأرز في طبق التقديم مع مراعاة تزيينه ببعض المكسرات وشرائح الليمون والبقدونس، ونتناوله ساخنا مع قطع من الفراخ أو اللحم على حسب الرغبة.
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