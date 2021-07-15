طريقة عمل كريم النشا وقشور البرتقال المبهر في إزالة تجاعيد الوجه وتفتيح البشرة في دقائق

يعتبر كريم النشا وقشور البرتقال ، من مستحضرات التجميل التي تعمل على تبييض وتفتيح البشرة في دقائق، كما يعمل هذا الكريم المبهر والرائع على إزالة تجاعيد الوجه، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، ويقضي على حبوب الشباب التي يعاني منها أغلب الشباب خلال فترة المراهقة، ويقضي على البثور والندبات التي تظهر على الوجه، وتؤدي إلى التصاق الشوائب والجراثيم والبكتيريا على البشرة بسبب الحفر التي تسببها هذه الندبات، وطريقة تحضير هذا الكريم في المنزل سهلة وبسيطة، لأن جميع مكوناتها طبيعية ومتوفرة وغير مكلفة، ولا تحتوي على أي عناصر كيميائية تؤذي البشرة على المدى البعيد، وهناك العديد من الكريمات الطبيعية التي تعمل على محاربة جميع مشاكل البشرة، مثل كريم النشا والقهوة، الذي يعتبر كولاجين طبيعي يحافظ على نضارة البشرة، وكريم الحلبة والكركم الذي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وقشور البرتقال بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات كريم النشا وقشور البرتقال لتفتيح البشرة

يحتوي هذا الكريم الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه على مكونات طبيعية وبسيطة وسهلة التحضير في المنزل وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من مطحون قشور البرتقال.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

1 ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وقشور البرتقال الرائع في تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به ماء الورد، والنشا، ومطحون قشور البرتقال، ونذوبهم جيداً. نقوم بعمل حمام من البخار، ونضع الوعاء الذي يوجد به الخليط السابق على حمام البخار، ونقلب المزيج باستمرار حتى يصبح لدينا خليط سميك القوام. نرفع الوعاء من حمام البخار، ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة زيت اللوز الحلو، والفازلين ونقلبهم حتى يمتزج الخليط ويصبح كريمي. نضع الكريم في علبة فارغة، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة حتى يتماسك.

طريقة استخدام كريم النشا وقشور البرتقال

يجب إتباع الخطوات الصحيحة عند وضع الكريم على البشرة وهى كما يلي:-