طريقة عمل مخلل الخيار المشطشط في البيت على وصفة أشهر معامل الطرشي

يعتبر مخلل الخيار المشطشط من أهم أنواع المخللات والمقبلات الشرقية التي يمكننا إعدادها في المنزل بشكل احترافي للغاية، فهو من المقبلات الاقتصادية الغير مكلفة على الإطلاق، والتي لا تحتاج إلى الكثير من المال لإعدادها في البيت، فكل ما نحتاج له هو الخيار الذي يعتبر سعره بسيط للغاية، وباقي مكونات الوصفة متوافرة في كل منزل، مما يجعله من أبسط الوصفات التي يمكننا تحضيرها، ولكن هناك العديد من السيدات التي تحصل عليه طري من الداخل أو غير مقرمش، مما يسعنا أن نقدم لكم التكات والأسرار في تحضيره بالخطوات.

هناك عدد بسيط للغاية من الخطوات التي يمكننا الاعتماد عليها في تحضير مخلل الخيار المشطشط في المنزل، ولكن في البداية نتعرف على المكونات.

المكونات

كيلو من الخيار البلدي بالحجم الصغير.

ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الخشن.

كوبين من الماء.

ملعقة كبيرة من الشطة.

2 حبة من الفلفل الحار.

نقوم أولاً بغسل حبات الخيار جيداً، مع التأكد من نظافتها تماماً. نصنع شقوق بسيطة في كل حبة من الخيار بواسطة شوكة أو سكينة. نقوم بترتيب الخيار في برطمان مناسب، مع وضع الفلفل الحامي معه مشقوق كذلك. في وعاء جانبي نقوم بتقليب الملح مع الشطة والماء والخل جيداً، والتأكد من ذوبانه تماماً. نضع المحلول السائل على الخيار ونقوم بإضافة ملعقتين من الزيت أعلى السطح حتى لا يصاب بالعفن. يتم إغلاقه جيداً ولا يفتح عليه إلا بعد النضج تماماً. عندما ينضج المخلل ويصبح جاهز ينصح الاحتفاظ به في الثلاجة حتى لا يطرى. كمية الشطة يتم تحديدها حسب الرغبة بناءً على ما يحبه أفراد المنزل. في حالة الرغبة في التسريع من عملية التخليل يضاف الماء مغلي للمخلل.

من الجدير ذكره أن مخلل الخيار المشطشط من أسهل أنواع الطرشي المشكل التي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل، دون الحاجة أن يتم شرائها من محلات السوبر ماركت، ويتميز أيضاً الخيار المخلل أنه يسهل عمله في وقت قليل وأيضاً ينال وقت قصير حتى ينضج.