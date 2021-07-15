طريقة عمل بسكويت الشكولاتة المحشي بالكريمة في المنزل مثل الجاهز والطعم روعة

يعد بسكويت الشكولاتة المحشي بالكريمة ، من أشهي وألذ أنواع البسكويت إلي ممكن تقديميها لأفراد أسرتك، لأنه يحتوي علي بروتينات وفيتامينات عالية جداً، هو يعتبر من الحلويات سريعة التحضير لأن عند تحضيره لا يأخذ الكثير من الوقت، وهو نوع من أنواع البسكويت الذي يعشقه الكثير من الأطفال لاحتوائه علي الشكولاتة، ويمكن لأي أم تحضيره في المنزل لضمان طعمة ونظافته من خلال أتباع الخطوات التالية، ويتكون هذا النوع من البسكويت من مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة في متناول الجميع، أن مكوناته موجودة في كل منزل، قومي بتحضير هذا النوع من البسكويت في المنزل لأطفالك لأنه يباع في المحلات بسعر باهظ، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بسكويت الشكولاتة المحشي بالكريمة بكل بساطة وسهولة.

مكونات عمل بسكويت الشكولاتة المحشي بالكريمة

سوف نتعرف علي أبسط مكونات عمل هذا البسكويت الرائع واللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من الكاكاو الخام غير محلي.

نصف كوب من النشا.

رشة ملح.

معلقة كبيرة من بكينج باودر.

كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من السمنة.

بيضة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق من الحليب أو أكثر علي حسب العجينة.

للحشو:-

2 كوب سكر بودرة.

معلقة كبيرة مليئة حليب باودر.

نصف معلقة صغيرة فانيليا.

عصير نصف لليمونة.

قليل من الماء.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير بسكويت الشكولاتة المحشي بالكريمة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

في طبق العجن نخلط الدقيق مع الكاكاو والنشا والملح وبكينج بودر والسكر البودرة ونقلب كويس جداً. ثم نضيف بعد ذلك السمنة مع الزيت علي النار بحيث تسيح السمنة فقط ولا تترك حتي تسخن. تضاف بعد ذلك السمنة إلي خليط الدقيق والكاكاو وتفرك باليد، حتي تتداخل السمنة تماماً مع خليط الدقيق ويصبح مثل الرمل. تضاف البيضة والفانيليا ويعجن الخليط خفيف باليد، وبعد أن تختفي البيضة يضاف الحليب تدريجياً مع العجن حتي تتكتل العجينة، وتصبح طرية ومتماسكة مع مراعاة عدم عجنها أكثر من اللازم. بعد ذلك تبطط العجينة وتفرد باليد علي شكل مستطيل، علي ورق زبدة وتغطي جيداً وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة حتي ترتاح. ثم بعد ذلك نحط العجينة علي ورقة زبدة، ويوضع فوقها ورقة زبدة وتفرد باستخدام النشابة، وتقطع العجينة إلي مربعات أو باستخدام قطاعة أو باستخدام سكين. باستخدام شوكة طعام يتم عمل ثقوب بشكل منتظم في قطع البسكويت، يجهز الصاج أو صينية ويفرش في قاعدتها ورق زبدة وترص قطع البسكويت في الصينية. يوضع البسكويت في فرن ساخن علي درجة حرارة 180 مئوية، تستغرق التسوية 20 دقيقة أو علي حسب الفرن المستخدم نقوم بعد ذلك بإخراج البسكويت، ويترك جانباً حتي يبرد تماماً. وفي هذا الوقت يجهز الحشو بخلط السكر مع الحليب والفانيليا وعصير الليمون والقليل من الماء، ويتم تقليب الخليط وعجنه باليد حتي تصبح عجينة يمكن تشكيلها باليد، ويجب مراعاة أن تكون كمية الماء المضافة في البداية قليلة جداً. نبدأ بحشو البسكويت وعندما ننتهي من حشو البسكويت يتم تغطيته حتي لا ينشف، ثم تؤخذ قطعة مناسبة منه وتشكل باليد بنفس شكل قطعة البسكويت وبمقاس أقل قليلاً، ثم يوضع الحشو علي قطعة من البسكويت، ثم يغطي بقطعة أخري مع الضغط بخفة حتي لا يتكسر البسكويت.

طريقة عمل البسكويت التركي بوصفة بسيطة وسهلة

تعرفي من هنا علي خطوات تحضير بسكويت التركي في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-