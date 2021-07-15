فتة اللحمة الضاني بالخل والثوم بالطريقة المصرية

فتة اللحمة الضاني، تعد الفتة من الأطباق الرئيسية والمفضلة عند الكثيرين ويكثر تناولها في الأعياد والمناسبات ويكثر تناولها بالتحديد في عيد الأضحى المبارك وترغب كل سيدة في تحضيرها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج لذلك استطعنا في ذلك المقال أن نقدم إليكم طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني. مقادير تحضير فتة اللحمة الضاني: مقادير تحضير فتة اللحمة الضاني: يتم تحضير فتة اللحمة الضاني من خلال إحضار هذه المكونات: كيلو من اللحم الضاني.

لتر من عصير الطماطم.

رأس ثوم.

ملعقتين من خليط الصلصة.

ملعقة كبيرة من السمن.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

بصلة.

نصف كأس من الخل.

كيلو من الأرز البسمتي.

رغيفين من الخبز.

كمية قليلة من الملح والفلفل الأسود وورق اللورا ومرق الدجاج. طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني: في البداية يتم الحصول على قطعة من فخذ الخروف ويتم إخلائها من الدهون بشكل نهائي وذلك حتى لا ينتج عنها أي ضرر. بعد ذلك يتم تقطيعها إلى أجزاء متوسطة وذلك لأنها تنكمش بمجرد تواجدها في المياه، يتم وضعها في المياه والخل لمدة نصف ساعة وكما ذكرنا إليكم يتم إخلائها بشكل نهائي من الدهون. بعد ذلك يتم رفع إناء على النار ويتم وضعه فيه كمية من المياه مع مكعب مرق الدجاج وورق اللورا ونصف ثمرة البصل مع كمية قليلة من الفلفل الأسمر ويتم تركه على النار لحين أن يغلى بشكل نهائي. بعد ذلك يتم وضع اللحم ويتم تركها على النار لحين أن تنضج بالصورة النهائية ويتم اختبار نضجها من خلال استخدام الشوكة. بعد ذلك يتم تحضير الصلصة من خلال الحصول على إناء ويتم وضع به كمية من الزيت ويتم إضافة له رأس الثوم ويتم تقشيرها وفرمها بصورة جيدة وبعد ذلك يتم الاستمرار في التقليب لحين أن يتحمر الثوم. بعد ذلك يتم وضع الخل الأبيض ثم الحصول على كمية من الخليط ووضعه جانباً، بعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم وخليط الطماطم وتركه لمدة نصف ساعة. يتم الحصول على رغيفين ويتم وضعهم في الفرن لحين أن يتحمصوا ثم يتم إحضار مقلاة ووضع بها ملعقة من الزبدة. طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني: الوسوم

فتة اللحمة الضاني، تعد الفتة من الأطباق الرئيسية والمفضلة عند الكثيرين ويكثر تناولها في الأعياد والمناسبات ويكثر تناولها بالتحديد في عيد الأضحى المبارك وترغب كل سيدة في تحضيرها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج لذلك استطعنا في ذلك المقال أن نقدم إليكم طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني. مقادير تحضير فتة اللحمة الضاني: مقادير تحضير فتة اللحمة الضاني: يتم تحضير فتة اللحمة الضاني من خلال إحضار هذه المكونات: كيلو من اللحم الضاني.

لتر من عصير الطماطم.

رأس ثوم.

ملعقتين من خليط الصلصة.

ملعقة كبيرة من السمن.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

بصلة.

نصف كأس من الخل.

كيلو من الأرز البسمتي.

رغيفين من الخبز.

كمية قليلة من الملح والفلفل الأسود وورق اللورا ومرق الدجاج. طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني: في البداية يتم الحصول على قطعة من فخذ الخروف ويتم إخلائها من الدهون بشكل نهائي وذلك حتى لا ينتج عنها أي ضرر. بعد ذلك يتم تقطيعها إلى أجزاء متوسطة وذلك لأنها تنكمش بمجرد تواجدها في المياه، يتم وضعها في المياه والخل لمدة نصف ساعة وكما ذكرنا إليكم يتم إخلائها بشكل نهائي من الدهون. بعد ذلك يتم رفع إناء على النار ويتم وضعه فيه كمية من المياه مع مكعب مرق الدجاج وورق اللورا ونصف ثمرة البصل مع كمية قليلة من الفلفل الأسمر ويتم تركه على النار لحين أن يغلى بشكل نهائي. بعد ذلك يتم وضع اللحم ويتم تركها على النار لحين أن تنضج بالصورة النهائية ويتم اختبار نضجها من خلال استخدام الشوكة. بعد ذلك يتم تحضير الصلصة من خلال الحصول على إناء ويتم وضع به كمية من الزيت ويتم إضافة له رأس الثوم ويتم تقشيرها وفرمها بصورة جيدة وبعد ذلك يتم الاستمرار في التقليب لحين أن يتحمر الثوم. بعد ذلك يتم وضع الخل الأبيض ثم الحصول على كمية من الخليط ووضعه جانباً، بعد ذلك يتم إضافة عصير الطماطم وخليط الطماطم وتركه لمدة نصف ساعة. يتم الحصول على رغيفين ويتم وضعهم في الفرن لحين أن يتحمصوا ثم يتم إحضار مقلاة ووضع بها ملعقة من الزبدة. طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني:

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