مخلل الباذنجان المقلي بطريقة بسيطة ورائعة وسريعة مثل المحلات

مخلل الباذنجان المقلي من أنواع المقبلات المغذية والمفيدة، و التى تقدم بجانب الأكلات الشعبية وتعمل كفاتح للشهية، لأنها تستعد الكثير من الناس الذين يشكلون من قلة الشهية أو أنهم غير قادرين على تناول كمية مناسبة من الأكل، والذى يكون السبب فى تعرض الكثير من الفئات العمرية التعرض للأنيميا وفقدان الشهية لا يكون عند الأطفال فقط ولكنه يحدث للكبار أيضاً، لذلك ننصح الجميع بتناول هذا النوع من المقبلات التى تتميز بفوائدها المغذية التى تعالج حالات فقر الدم، وتحتوى هذه الأكلة على مكونات أخرى مغذية ومفيدة كالفلفل الأخضر والكزبرة الخضراء والليمون، وسوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مخلل الباذنجان المقلي بالتفصيل. مكونات مخلل الباذنجان المقلي مكونات مخلل الباذنجان المقلي يتكون مخلل الباذنجان المقلي من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كما يلي: كيلو من الباذنجان الرفيع وصغير الحجم.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

قرن من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

حبة من الطماطم.

٥ فص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

قرن من الفلفل الأحمر الحار.

٢ ملعقة كبيرة من الخل.

عصير ليمونة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل مخلل الباذنجان المقلي سهلة وبسيطة ولا تكلفك مجهود كبير وهى كمايلي: نقوم بإحضار الباذنجان ونتخلص من الرؤوس ونغسله جيداً وننشفه. ثم نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها القليل من الزيت ونقلي كمية الباذنجان. ونرفعها من على النار ونتركها جانباً. وبعد ذلك نجهز خلطة الحشو التى سوف نتبل بها الباذنجان وتعطيه الطعم والنكهة الجميلة. فى محضرة الطعام أو الكبة أو الهون العادى نقوم بفرم الثوم والفلفل الأخضر والكزبرة الخضراء والفلفل الأحمر الحار وحبة الطماطم. ونفرمهم جيداً ثم نضيف إليهم الملح والكمون والكزبرة الجافة والخل والليمون ونخلطهم مع بعض كويس. ثم نقوم بعمل فتحات فى الباذنجان ونحشو كمية الباذنجان بالخليط السابق. ونقوم برصها فى علبة نظيفة ونحتفظ بها فى الثلاجة. ويمكننا أكله بعد تجهيزه بنصف ساعة مثلاً لكى يأخذ الطعم والنكهة. ونقوم بتقديمه بجانب الأكلات الشعبية مثل الفول والطعمية وبالف صحة وعافية. ملحوظة يمكننا احضار الباذنجان الكبير الحجم وتقطيعه شرائح وقليه ثم نضع الخلطة عليه. الوسوم

مخلل الباذنجان المقلي من أنواع المقبلات المغذية والمفيدة، و التى تقدم بجانب الأكلات الشعبية وتعمل كفاتح للشهية، لأنها تستعد الكثير من الناس الذين يشكلون من قلة الشهية أو أنهم غير قادرين على تناول كمية مناسبة من الأكل، والذى يكون السبب فى تعرض الكثير من الفئات العمرية التعرض للأنيميا وفقدان الشهية لا يكون عند الأطفال فقط ولكنه يحدث للكبار أيضاً، لذلك ننصح الجميع بتناول هذا النوع من المقبلات التى تتميز بفوائدها المغذية التى تعالج حالات فقر الدم، وتحتوى هذه الأكلة على مكونات أخرى مغذية ومفيدة كالفلفل الأخضر والكزبرة الخضراء والليمون، وسوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مخلل الباذنجان المقلي بالتفصيل. مكونات مخلل الباذنجان المقلي مكونات مخلل الباذنجان المقلي يتكون مخلل الباذنجان المقلي من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كما يلي: كيلو من الباذنجان الرفيع وصغير الحجم.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

قرن من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

حبة من الطماطم.

٥ فص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

قرن من الفلفل الأحمر الحار.

٢ ملعقة كبيرة من الخل.

عصير ليمونة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل مخلل الباذنجان المقلي سهلة وبسيطة ولا تكلفك مجهود كبير وهى كمايلي: نقوم بإحضار الباذنجان ونتخلص من الرؤوس ونغسله جيداً وننشفه. ثم نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها القليل من الزيت ونقلي كمية الباذنجان. ونرفعها من على النار ونتركها جانباً. وبعد ذلك نجهز خلطة الحشو التى سوف نتبل بها الباذنجان وتعطيه الطعم والنكهة الجميلة. فى محضرة الطعام أو الكبة أو الهون العادى نقوم بفرم الثوم والفلفل الأخضر والكزبرة الخضراء والفلفل الأحمر الحار وحبة الطماطم. ونفرمهم جيداً ثم نضيف إليهم الملح والكمون والكزبرة الجافة والخل والليمون ونخلطهم مع بعض كويس. ثم نقوم بعمل فتحات فى الباذنجان ونحشو كمية الباذنجان بالخليط السابق. ونقوم برصها فى علبة نظيفة ونحتفظ بها فى الثلاجة. ويمكننا أكله بعد تجهيزه بنصف ساعة مثلاً لكى يأخذ الطعم والنكهة. ونقوم بتقديمه بجانب الأكلات الشعبية مثل الفول والطعمية وبالف صحة وعافية. ملحوظة يمكننا احضار الباذنجان الكبير الحجم وتقطيعه شرائح وقليه ثم نضع الخلطة عليه.

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