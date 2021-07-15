طريقة عمل ماسك الليمون والكركم :لتفتيح البشرة من أول استعمال فوري2021

تعتبر طريقة عمل ماسك الليمون والكركم ، من افضل الطرق التي تساعد في تفتيح البشرة وتعطيكي بشرة ناصعة البياض من اول استعمال، ويمكن اعتبار الليمون من اقوي المكونات التي تساعد علي تفتيح البشرة فوري لأنه يحتوي علي احماض مفيدة جدا في التفتيح الفوري، وكما الكركم لهو فوائد عديدة في العناية بالبشرة والشعر ايضا، سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل ماسك الليمون والكركم لتفتيح البشرة فوري من اول استعمال بفضل الله2021.

مكونات طريقة عمل ماسك الليمون والكركم لتفتيح البشرة فوري نتيجة مذهله

سوف نتعرف علي مكونات الماسك الرهيب في تفتيح البشرة فوري من اول استخدام والحصول علي درجات تفتيح رهيبة بفضل الله وهي كما يلي:-

ثلاث معلقة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من الكركم.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف اليوم علي طريقة سهلة جدا لتحضير الماسك في المنزل بخطوات سهلة جدا في اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخله الكركم ثم نضيف عليه عصير الليمون وماء الورد. ثم نخلط المكونات جيدا حتي تتجانس جيداً ويصبح خليط كريمي متجانس ولين. نقوم بغسل الوجه بالماء اكثر من مرة حتي يتم تنظيفه تماما قبل وضع الخليط عليه. ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها لمدة لا تذيد عن ربع ساعة فقط. ثم نغسل الوجه ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق.

ملحوظة هامة جدا لا نترك الكركم وقت طويل علي الوجه حتي لا يكتسب اللون الاصفر.

فوائد الليمون والكركم للبشرة

نتعرف اليوم علي بعض الفوائد الليمون والكركم علي البشرة والحصول علي بشرة ناصعة البياض من اول استعمال وهي كالتالي:-