طريقة عمل كاساديا الدجاج بالجبن بكل سهولة وبمذاق لذيذ ومميز جداً

كاساديا الدجاج بالجبن ، من الأكلات الغربية اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وحازت على شهرة كبيرة في الوطن العربي أيضاً، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي الذي لا مثيل له، وتتميز بقيمتها الغذائية، وبسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها بدلا من الأكلات التقليدية وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة تاكو ميكسيكانا وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كاساديا الدجاج بالجبن وطريقة تحضيرها بألذ الوصفات.

مكونات كاساديا الدجاج بالجبن

تتكون كاساديا الدجاج بالجبن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

112 جم صدر دجاج مقطع قطع صغيرة.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

نصف ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة فلفل حار (اختياري).

30 جم هالبينو مفروم ناعم.

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

زيت للقلي.

5 خبز تورتيلا(ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلا من شرائه من الخارج). .

ملعقة كبيرة دقيق.

3 ملعقة كبيرة ماء.

شرائح جبنة موزاريلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها من الخارج).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كاساديا الدجاج بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها ملعقتين كبار من الزيت والثوم المهروس ونقلبه باستمرار قليلاً حتى يبيض لونه.

ثم نضيف إليه الدجاج ونقلبه باستمرار حتى ينضج.

ثم نضيف الفلفل المفروم ناعم والبصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار قليلاً.

بعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود والكاري والفلفل الحار وصلصة الطماطم ونقلبهم جيداً باستمرار لبعض الوقت.

ثم نضيف الهالبينو المفروم ناعم ونقلبهم جيداً، ثم نرفع المقلاة من على النار.

ثم نسكب الحشوة في وعاء ونتركها تبرد.

بعد ذلك نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الدقيق والماء ونخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط.

ثم نحضر خبز التورتيلا ونقسمه نصفين، ثم ندهن طرف كل نصف بخليط العجين، ثم نقوم بلفه على هيئة قبعة مخروطية الشكل، ثم نضع بداخلها شريحة من الجبنة الموزاريلا مقسومة نصفين، ثم مقدار ملعقة كبيرة من الحشوة، ثم ندهن طرفها بخليط العجين، ونضغط على طرفها لكي نغلقها.

نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع مقلاة على النار ونضع فيها زيت غزير، ثم نقلي فيه كاساديا الدجاج ونقلبها باستمرار حتى تكتسب لوناً ذهبياً، ثم نرفعها من على النار.

نقدم كاساديا الدجاج بالجبن في طبق التقديم مع المايونيز.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

المكونات

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب من الحليب.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الخردل.

جبنة مثلثات أو جبن كريمي.

نحضر الخلاط ونضيف إليه الخل والحليب وعصير الليمون والفلفل الأسود والملح والخردل، ثم نخلطهم جيداً في الخلاط. ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخلطهم جيداً حتى يثقل الخليط. ثم نضيف الجبنة المثلثات أو جبنة كريمي، ثم نخلطهم جيدا، ثم نسكب المايونيز في طبق التقديم. نقدم المايونيز مع كاساديا الدجاج في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير