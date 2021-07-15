طريقة عمل كيكة الأوريو اللذيذة بأفضل المكونات وأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة الأوريو، تتساءل الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل كيكة الأوريو في البيت باعتبارها من ألذ وأطعم أنواع الكيكات، ويكفي أنها من صنع يديكي ومحضرة بمكونات طبيعية، فمن منا لا يعشق كيكة الأوريو المصنعة ببسكويت الأوريو اللذيذ وعليها كريمة الأوريو وصوص الشيكولاتة اللذيذ المذاب على سطحها فيكسبها طعماً لذيذاً، تعرفي معنا على طريقة إعدادها بمكونات سهلة وستحصلين على طعم جميل مثل الجاهز.

يعد بسكويت الأوريو من ألذ أنواع البسكويت وأطعمه مذاقاً، يستخدم في تحضير العديد من أنواع الكيكات والتورتات وكاسات الحلوى، فيكثر شراء تلك الحلويات المحضرة ببسكويت الأوريو بشكل كبير، ولكن ربة المنزل تحضرة لعائلتها أفضل الطرق وأبسط المكونات ولا يحتاج في تحضيرة لبذل مجهود، بل يحضر بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة ومكوناتها غير مكلفة وسوف تكفي أسرتك، وإليك الطريقة:

المكونات:

بسكويت الأوريو.

4 ملاعق كبار من الحليب البودر.

كوب من الزيت النباتي.

كوب سكر ناعم.

4 ملاعق كاكاو خام حلويات.

2 بيضة.

كوب دقيق.

كيس بيكنج بودر.

كيس فانيليا.