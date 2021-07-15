طريقة عمل كولاجين طبيعي في البيت والأكلات التي تحفز الجسم على إفرازه بصورة طبيعية

طريقة عمل كولاجين طبيعي في البيت هو ما تبحث عنه الفتيات والسيدات بالتزامن مع التقدم في العمر، وذلك حتى تمكن من تحفيز بشرتها على إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة، ويعتبر الكولاجين من أهم المواد الطبيعية التي تقوم البشرة بإفرازها لملء الخطوط الرفيعة التي تظهر حول الفم والعيون كل ما تزداد المرأة في السن، وتأتي تلك الخطوط بسبب نقص إفراز الكولاجين، مما يجعلها تلجأ لاستخدام الكولاجين الجاهز في الكريمات المصنعة بالخارج، ولكنها غالبا ما تتضمن على المواد الكيماوية والمواد الحافظة التي تؤثر على صحة البشرة مع الوقت، ولذلك قررنا أن نقدم لكم أسرار تحضيره منزلياً، والأطعمة التي تحفز البشرة على إنتاجه.

طريقة عمل كولاجين طبيعي في البيت

من أهم المكونات الطبيعية التي تقوم بتحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين، وتعتبر غنية بنسبة كبيرة من الكولاجين، هو لبان الذكر، الذي يعتبر من أهم المكونات المثالية للمرأة فوق عمر الأربعين، فهو مرطب طبيعي ومميز للغاية للبشرة، ويقوم بشد الجلد والتخلص من علامات التقدم في السن، والقضاء على الخطوط الرفيعة والتجاعيد، ذلك من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات.

المكونات

ملعقتين كبيرتين من حبوب لبان الذكر.

كوب كبير من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بغلي الماء تماماً، وبعدها نضيفه إلى لبان الذكر ونغطيه جيداً للغاية، للحفاظ على الزيوت الطيارة.

يتم تركه مغطى طوال الليل حتى يتغير لونه ويصبح أبيض اللون.

يتم الاحتفاظ به في الثلاجة حتى لا يفسد، ويومياً يستخدم على البشرة باستخدام قطعة قطنية مثل التونر، حتى يجف تماماً.

يغسل بالماء البارد ويكرر يومياً قبل النوم.

نصائح لتحفيز الجسم على إنتاج الكولاجين من جديد

عندما تبدأ المرأة في التقدم بالعمر، يتوقف الجسم عن إفراز الكولاجين الطبيعي في البشرة، مما يجعلها مترهلة وتظهر فيها الخطوط والتجاعيد، ولذلك فإن هناك عدد من الخطوات التي تمكنها من تحفيز جسمها على إنتاج الكولاجين مرة أخرى: