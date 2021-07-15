طريقة تحضير دونات الشوكولاتة اللذيذة بعجينة قطنية هشة

يختلف الأشخاص في إلي أيّ دولة تُنسب حلويات أو مخبوزات الدونات التي تحتاج إلي عجينة خفيفة قطنية ويمكن التنوع في طريقة تحضيرها حسب ثقافة كل دولة في تحضير الطعام حيث يقوم البعض بتحضير الدونات ع شكل دوائر مفرغة مضاف إليها السكر وصوص الفواكه أو صوص الشوكولاتة بالإضافة إلي الحلويات الصغيرة التي يتم نثرها فوق الدونات وتعتبر تلك الطريقة شائعة في إسبانيا، والبعض يقوم بتحصيرها مغلفة بالعسل لتنضم إلي المخبوزات وعادةً ما يتم تقديمها في الصباح بجانب كأس من الشاي وتنتشر تلك الطريقة في اليونان، والكثير من الطرق المختلفة في تحضيرها ولكن في الواقع تختلف طريقة التزيين فقط وثقافة التناول الخاصه بها ولكن الجميع يتفق ولا يقوم بأيّ تغيير في تحضير العجينة الخاصه بالدونات، ويتسائل الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير الدونات لإسعاد الأطفال لذلك نقدم لكم الطريقة اليوم من خلال هذا المقال. طريقة تحضير دونات الشوكولاتة طريقة تحضير دونات الشوكولاتة المكونات: مقدار 500 جرام من الدقيق.

مقدار 100 جرام من الزبدة.

نصف كأس من الكاكاو الخام داكن اللون.

مقدار ماء دافئ.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

فنجان صغير من حليب البودرة.

زيت وفير للقلي. طريقة التحضير: نحضر نصف كأس من الماء الدافئ ونضع به الخميرة ومسحوق السكر للتفاعل معاً ونتركهم جانباً. نحضر العجانة الكهربائية ونضع كلاً من الدقيق الناعم ومسحوق الحليب والكاكاو والفانيليا بالإضافة إلي خليط الخميرة السابق وتشغيل العجانة ووضع الماء الدافئ بشكل تدريجي حتى تصبح العجينة ذو ملمس لين وناعم. نقوم بإضافة مكعبات الزبدة إلي العجينة وتشغيل العجانة بشكل أسرع في حالة عدم توفر عجانة يمكن استخدام اليدين. وضع غطاء على العجينة ونتركها مدة ساعه حتى تختمر وعندما يزداد حجمها ونقوم بفردها على سطح به دقيق ونبدأ بتشكيل العجينة بإستخدام آلة تقطيع الدونات. نترك الدونات فترة قليلة بعد تقطيعها حتى يزداد حجمها ومن ثم نحضر المقلاة ثم يتم وضع الدونات بالزيت على درجة حرارة هادئة ونتركها تنضج على الجانبين وتزيينها بالشوكولاتة أو العسل حسب الرغبة ويتم تقديمها بشكل بارد أو ساخن. طريقة التحضير: الوسوم

يختلف الأشخاص في إلي أيّ دولة تُنسب حلويات أو مخبوزات الدونات التي تحتاج إلي عجينة خفيفة قطنية ويمكن التنوع في طريقة تحضيرها حسب ثقافة كل دولة في تحضير الطعام حيث يقوم البعض بتحضير الدونات ع شكل دوائر مفرغة مضاف إليها السكر وصوص الفواكه أو صوص الشوكولاتة بالإضافة إلي الحلويات الصغيرة التي يتم نثرها فوق الدونات وتعتبر تلك الطريقة شائعة في إسبانيا، والبعض يقوم بتحصيرها مغلفة بالعسل لتنضم إلي المخبوزات وعادةً ما يتم تقديمها في الصباح بجانب كأس من الشاي وتنتشر تلك الطريقة في اليونان، والكثير من الطرق المختلفة في تحضيرها ولكن في الواقع تختلف طريقة التزيين فقط وثقافة التناول الخاصه بها ولكن الجميع يتفق ولا يقوم بأيّ تغيير في تحضير العجينة الخاصه بالدونات، ويتسائل الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير الدونات لإسعاد الأطفال لذلك نقدم لكم الطريقة اليوم من خلال هذا المقال. طريقة تحضير دونات الشوكولاتة طريقة تحضير دونات الشوكولاتة المكونات: مقدار 500 جرام من الدقيق.

مقدار 100 جرام من الزبدة.

نصف كأس من الكاكاو الخام داكن اللون.

مقدار ماء دافئ.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

فنجان صغير من حليب البودرة.

زيت وفير للقلي. طريقة التحضير: نحضر نصف كأس من الماء الدافئ ونضع به الخميرة ومسحوق السكر للتفاعل معاً ونتركهم جانباً. نحضر العجانة الكهربائية ونضع كلاً من الدقيق الناعم ومسحوق الحليب والكاكاو والفانيليا بالإضافة إلي خليط الخميرة السابق وتشغيل العجانة ووضع الماء الدافئ بشكل تدريجي حتى تصبح العجينة ذو ملمس لين وناعم. نقوم بإضافة مكعبات الزبدة إلي العجينة وتشغيل العجانة بشكل أسرع في حالة عدم توفر عجانة يمكن استخدام اليدين. وضع غطاء على العجينة ونتركها مدة ساعه حتى تختمر وعندما يزداد حجمها ونقوم بفردها على سطح به دقيق ونبدأ بتشكيل العجينة بإستخدام آلة تقطيع الدونات. نترك الدونات فترة قليلة بعد تقطيعها حتى يزداد حجمها ومن ثم نحضر المقلاة ثم يتم وضع الدونات بالزيت على درجة حرارة هادئة ونتركها تنضج على الجانبين وتزيينها بالشوكولاتة أو العسل حسب الرغبة ويتم تقديمها بشكل بارد أو ساخن. طريقة التحضير:

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