طريقة عمل ايس كريم في البيت ب 5 نكهات بمكونين فقط احلي من الجاهز

طريقة عمل ايس كريم في البيت، نعاني جميعاً في هذا الوقت من العام من شدة درجة الحرارة، التي تجعلنا نميل طوال الوقت إلى تناول المأكولات والمشروبات الباردة، التي تقلل من درجة حرارة أجسامنا بشكل كبير، مما يجعلنا نشعر بالانتعاش والحيوية والسعادة، ومن أشهر مأكولات الصيف التي يعشق الجميع تناولها هو الآيس كريم، هنا نقدم لكم أكثر من طريقة بسيطة لتحضيره في المنزل في أي وقت. طريقة عمل ايس كريم في البيت بالفراولة طريقة عمل ايس كريم في البيت بالفراولة المقادير نصف كيلو من حبات الفراولة المجمدة.

كوب كبير من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات السابقة ونخلطهم سوياً حتى نحصل على خليط متجانس.

نضع الخليط في علبة بلاستيكية محكمة الإغلاق ونتركه في الفريزر لمدة لا تقل عن أربع ساعات ثم نقدمه. سر عمل آيس كريم القهوة سر عمل آيس كريم القهوة المقادير كوب من آيس كريم الفانيلا أو جوز الهند المجمد.

ملعقة صغيرة من القهوة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

رقائق الشوكولاتة. طريقة التحضير في الخلاط الكهربائي نضع جميع المكونات السابقة ونخلطهم جيداً.

نوزع الخليط في علبة محكمة الإغلاق ثم نتركه في الفريزر لمدة نصف ساعة ثم نقدمه. آيس كريم المهلبية آيس كريم المهلبية المقادير كوبين من الماء.

كوب من القشطة.

كوب من السكر.

ثلث كوب من النشا.

ملعقتان كبار من بودرة دريم ويب.

نصف كوب من الحليب البودرة. ايس كريم للتزيين ايس كريم للتزيين طريقة التحضير في قدر مناسب نضع النشا وبودرة الدريم ويب والنشا والحليب البودرة والقشطة والسكر ثم نقلبهم جيداً.

نرفع الخليط على نار متوسطة ثم نتركه حتى يبدأ بالغليان ويثخن قوامه.

نرفع المهلبية من على النار ونوزعها في كاسات التقديم ثم نتركها في الثلاجة لمدة ساعتين.

نزين المهلبية بالآيس كريم ثم نقدمها. طريقة عمل آيس كريم الفواكه المقادير كوب من مكعبات الكيوي.

كوب من مكعبات الدراق.

كوب من مكعبات الفراولة. طريقة التحضير نقوم بخلط كل كوب فواكه في الخلاط على حدة ثم نسكبه في طبق مناسب.

نحضر أكواب آيس كريم ونوزع فيها خليط الكيوي.

نوزع فوق خليط الكيوي خليط الدراق وبعدها خليط الفراولة.

ندخل الكاسات إلى الفريزر لمدة ثمن ساعات وبعدها نخرجه للتقديم. الوسوم

طريقة عمل ايس كريم في البيت، نعاني جميعاً في هذا الوقت من العام من شدة درجة الحرارة، التي تجعلنا نميل طوال الوقت إلى تناول المأكولات والمشروبات الباردة، التي تقلل من درجة حرارة أجسامنا بشكل كبير، مما يجعلنا نشعر بالانتعاش والحيوية والسعادة، ومن أشهر مأكولات الصيف التي يعشق الجميع تناولها هو الآيس كريم، هنا نقدم لكم أكثر من طريقة بسيطة لتحضيره في المنزل في أي وقت. طريقة عمل ايس كريم في البيت بالفراولة طريقة عمل ايس كريم في البيت بالفراولة المقادير نصف كيلو من حبات الفراولة المجمدة.

كوب كبير من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات السابقة ونخلطهم سوياً حتى نحصل على خليط متجانس.

نضع الخليط في علبة بلاستيكية محكمة الإغلاق ونتركه في الفريزر لمدة لا تقل عن أربع ساعات ثم نقدمه. سر عمل آيس كريم القهوة سر عمل آيس كريم القهوة المقادير كوب من آيس كريم الفانيلا أو جوز الهند المجمد.

ملعقة صغيرة من القهوة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

رقائق الشوكولاتة. طريقة التحضير في الخلاط الكهربائي نضع جميع المكونات السابقة ونخلطهم جيداً.

نوزع الخليط في علبة محكمة الإغلاق ثم نتركه في الفريزر لمدة نصف ساعة ثم نقدمه. آيس كريم المهلبية آيس كريم المهلبية المقادير كوبين من الماء.

كوب من القشطة.

كوب من السكر.

ثلث كوب من النشا.

ملعقتان كبار من بودرة دريم ويب.

نصف كوب من الحليب البودرة. ايس كريم للتزيين ايس كريم للتزيين طريقة التحضير في قدر مناسب نضع النشا وبودرة الدريم ويب والنشا والحليب البودرة والقشطة والسكر ثم نقلبهم جيداً.

نرفع الخليط على نار متوسطة ثم نتركه حتى يبدأ بالغليان ويثخن قوامه.

نرفع المهلبية من على النار ونوزعها في كاسات التقديم ثم نتركها في الثلاجة لمدة ساعتين.

نزين المهلبية بالآيس كريم ثم نقدمها. طريقة عمل آيس كريم الفواكه المقادير كوب من مكعبات الكيوي.

كوب من مكعبات الدراق.

كوب من مكعبات الفراولة. طريقة التحضير نقوم بخلط كل كوب فواكه في الخلاط على حدة ثم نسكبه في طبق مناسب.

نحضر أكواب آيس كريم ونوزع فيها خليط الكيوي.

نوزع فوق خليط الكيوي خليط الدراق وبعدها خليط الفراولة.

ندخل الكاسات إلى الفريزر لمدة ثمن ساعات وبعدها نخرجه للتقديم.

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